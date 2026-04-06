Das Internationale Olympische Komitee (IOC) trauert um Sir Craig Reedie. Wie das IOC am Montag mitteilte, verstarb der frühere Sportler und spätere IOC-Funktionär im Alter von 84 Jahren. Reedie bekleidete zahlreiche Führungspositionen auf höchster Ebene im internationalen Sport, wo er maßgeblich an der Gestaltung von Richtlinien, der Ausweitung der globalen Beteiligung und der Bewältigung einiger der größten Herausforderungen der Sportwelt beteiligt war. Unter anderem war er Vizepräsident des IOC, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada), Präsident des Internationalen Badmintonverbandes (IBF) – heute bekannt als Badminton-Weltverband (BWF) – und Vorsitzender des Britischen Olympischen Verbandes (BOA). In seiner sportliche Karriere als Badmintonspieler vertrat Reedie Großbritannien auf internationaler Ebene. „Sir Craig (...) war ein unerschütterlicher Hüter der Integrität und führte die globale Sportgemeinschaft mit Würde und Entschlossenheit durch einige ihrer schwierigsten Momente“, erklärte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry.