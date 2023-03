Von Johannes Knuth

"Guten Morgen, guten Nachmittag und, äh, guten Abend", sagte Thomas Bach, "danke für Ihr, äh, Interesse an der olympischen Bewegung." Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), streut noch immer großzügig die Füllgeräusche "äh" und "öh" in seine Reden ein, es lässt ihn arglos erscheinen. Aber arglos ist das, was er verkündet, selten, schon gar nicht an diesem Dienstagabend. Vielleicht brennt sich das, was Bach mit heiserer und müder Stimme da verkündet, sogar so sehr ein wie kein anderer Auftritt seiner Präsidentschaft.