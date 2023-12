IOC und Russland bei Olympia:Das nächste Schauspiel

Wer denkt, das Internationale Olympische Komitee entscheidet basisdemokratisch über den Start russischer Athleten in Paris, glaubt auch an den Nikolaus. Die Frage ist nur, was früher kommt: die endgültige Starterlaubnis - oder das Christkind?

Kommentar von Johannes Aumüller

Welche der folgenden Nachrichten ist überraschender? a) Am 6. Dezember hat der Nikolaus den Kindern Geschenke gebracht. b) Die Vertreter der internationalen Sommersportverbände und der nationalen Olympiakomitees haben sich beim "Olympic Summit" in Lausanne jetzt für eine Teilnahme von russischen Athleten an den Spielen in Paris 2024 ausgesprochen.