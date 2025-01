Das olympische Haus in Lausanne, Dienstsitz des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sowie Kraftzelle der mächtigsten Sportbewegung der Welt, ist zweifellos ein Hingucker. Der geschwungene Bau samt gläserner Front sticht auch an der pittoresken Kulisse des Genfersees heraus. Nebenbei soll die Fassade die „Offenheit des IOC als Organisation“ symbolisieren, wie der Architekt Jan Ammundsen einst sagte. Neben den üblichen Annehmlichkeiten ging das IOC, ganz im Sinne seines stets redlichen Handelns, wie immer voran und dachte an die Nachhaltigkeit, von ressourcensparenden Wasserhähnen bis zu Sonnenkollektoren auf dem Dach.