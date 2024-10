Kommentar von Thomas Hahn, Tokio

Hinterher ist man immer schlauer. So war es auch nach den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Wegen der Pandemie fanden diese ein Jahr später statt. Allerdings immer noch zu früh, wie viele kritisierten. Die Impfwelle war in Japan noch nicht richtig angekommen. Der Inselstaat schützte sich mit einem Einreiseverbot für Touristen. Zuschauer konnten nicht in die Stadien. Mediziner warnten vor Risiken. Und hinterher? Keine Infektionskatastrophe. Schöne Fernsehübertragungen. Strahlende Gewinner. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit Präsident Thomas Bach schien recht gehabt zu haben damit, auf dem Termin 2021 beharrt zu haben.