Eine Antrittsprämie für Athleten: Mit dieser überraschenden Zusage überstrahlt das IOC bei seinem Sonderkongress alle Debatten. Viele andere Fragen bleiben offen – etwa, wie es mit den Sanktionen gegen Russland weitergeht.

Der Mann der Stunde passt gerade so durch die Tür des Saals 1A im Kongresszentrum. Das liegt zum einen daran, dass er sich mit 2,13 Metern Körpergröße den Kopf fast am Türrahmen stößt, auch sind seine Schultern noch immer so breit, als hätte Pau Gasol, der einstige Basketballprofi, unter seinem hellbraunen Sakko ein paar Holzscheite verstaut.