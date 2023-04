Kommentar von Johannes Knuth

Was die blumig verzierte Wahrheitsbeugung betrifft, macht dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach so rasch keiner was vor. Sei es beim Dopingproblem (bedauerliche Einzelfälle), olympischer Korruption (bedauerliche Einzelfälle) oder den Kosten für Olympische Spiele (gibt's quasi umsonst). Manchmal biegt Bach auch direkt ins Märchenreich ab, wenn er etwa in Interviews fabuliert, ohne die Sommerspiele 1972 hätte München vielleicht bis heute kein U-Bahn-Netz. (Der erste Spatenstich erfolgte ein Jahr vor der Olympiavergabe.) In Bachs Welt geschieht das jedenfalls nicht ohne Kalkül. Ist so ein Märchen in die Welt gepflanzt, wird es rasch so oft wiedergekäut, bis es als Wahrheit durchgeht.

Und damit zur neuen, offenkundigen Verzerrung aus dem Olymp: Weltweit tobten gerade etwas mehr als 70 "Kriege und bewaffnete Konflikte" - so hat es Bach zuletzt immer wieder betont, so steht es in diversen Depeschen des IOC. Und aus dem Kreis dieser betroffenen Länder, so geht die IOC-Erzählung weiter, würde ja auch niemand fordern, Athleten aus dem Land der gegnerischen Konfliktpartei von Olympischen Spielen auszuschließen - mit einer Ausnahme: der Ukraine. Die hat zuletzt sogar angekündigt, Wettkämpfe zu boykottieren, bei denen Athleten aus Russland und Belarus bald wieder willkommen sind. So hat es das IOC den Weltverbänden zuletzt ja befohlen, ach nee, empfohlen! Die Botschaft, mit der das IOC nun jedenfalls kontert, geht sinngemäß so: Warum besteht nur die Ukraine auf Ausgrenzung? Russlands Krieg ist doch nur einer unter vielen!

Wie immer lohnt sich der Blick ins Kleingedruckte. Denn die Crisis Group, eine Nichtregierungsorganisation, auf die sich das IOC beruft, führt in ihrer Datenbank tatsächlich 72 Konflikte, darunter grausame Bürgerkriege wie in Jemen. Bei rund 30 Konflikten aber, haben diverse Beobachter mittlerweile seziert, ist das Attribut "Krieg" oder "bewaffneter Konflikt" eine, nun ja, kreative Auslegung: bei verhafteten Aktivisten in Kirgisistan etwa oder Gang-Kriminalität in El Salvador. Preisfrage: Wie viele Angriffskriege, die losgetreten wurden, um eine Nation auszulöschen und die von den Vereinten Nationen verurteilt wurden, finden sich wohl in dieser vom IOC zitierten Datenbank?

Kein Wunder, dass sich nur die Ukraine beschwert und nicht El Salvador, Kirgisistan oder Taka-Tuka-Land. Kein Wunder, dass russische Athleten besonders im Fokus sind, die besonders dicht mit dem Militär und der Kriegspropaganda verwoben sind. Und - leider - auch kein Wunder, wie das IOC jetzt weiter sein schwaches Blatt spielt.

Zum einen klagt es, dass ein ukrainischer Boykott "in keiner Weise den Krieg beeinflussen würde, den die ganze Welt beendet sehen will". Ganz im Gegensatz zum vom IOC-geförderten Szenario, wenn russische Fechter bald über ukrainische triumphieren und dafür später bei Paraden mit Kriegssymbolik geehrt werden könnten. Zum anderen droht das IOC unverhohlen: Wenn die ukrainische Regierung jetzt angeblich all seinen nationalen Sportverbänden die Anerkennung entziehen will, die Athleten zu Wettkämpfen mit russischen Athleten entsenden, dann werfe das "ernsthafte Fragen" zur Autonomie des Sports in der Ukraine auf. Übersetzt: Könnte sein, dass wir das ukrainische Olympia-Komitee dafür bestrafen müssen. Wohlgemerkt: Für die Reaktion auf ein Problem, das vom IOC geschaffen wurde: die Wiederzulassung von Athleten aus Russland und Belarus.

Man liest diese Pamphlete und will es nicht glauben: In Bachs Welt ist jetzt nicht mehr der Kriegstreiber das Hauptproblem, sondern die Ukraine. Die neue Erzählung des IOC ist eine besonders perfide.