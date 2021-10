Kroatiens ehemalige Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic leitet mit sofortiger Wirkung die Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees. In der Funktion dieser Gastgeberkommission löst sie die Norwegerin Kristin Kloster Aasen ab, die in die Exekutive des IOC gewählt wurde. Grabar-Kitarovic, 53, gehört dem IOC seit 2020 an. Die nächste zu vergebende Veranstaltung sind die Olympischen Winterspiele 2030.