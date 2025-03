Von Johannes Knuth, Romanos

Wer bis vor gar nicht allzu langer Zeit während einer Session, einer Art Klassentreffen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), mit den Mitgliedern der Bewegung sprechen wollte, hatte es einfach. Man verabredete sich in der Lobby des Tagungshotels oder in der Bar. Oder man lief dem Zigarettenduft hinterher, den Gian Franco Kasper, der Schweizer Wintersportfunktionär, hinter sich herzog. Ein unschätzbarer Vorteil: IOC-Mitglieder in der Raucherpause laufen nicht weg, auch nicht bei komplizierten Fragen.