Von Johannes Knuth

Vor etwas mehr als einem Monat, die olympische Bewegung weilte gerade bei der 141. Session in Mumbai, da befiel sie in der französischen Delegation schon so ein Gefühl. Es sei, hieß es, als hätten sich die Sterne plötzlich wie durch eine glückliche Fügung ausgerichtet, das Wetter so gedreht, als blase ihnen ein Schub Rückenwind ins Kreuz. So sehr, dass die Funktionäre wirklich daran glaubten: dass Frankreich 2030 die Winterspiele ausrichten könnte, kurz nach den für 2024 angesetzten Sommerspielen von Paris. Vor nicht einmal einem halben Jahr, berichtete die Sportzeitung L'Équipe aus Mumbai, "hätte niemand eine Rupie" auf dieses Szenario in blau-weiß-rot gewettet.