Man muss angesichts der neuen Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zwingend noch mal auf den Fall Imane Khelif blicken. Und zwar nicht nur auf die Sommerspiele 2024, als das IOC Khelif trotz aller Zweifel an der Geschlechteridentität starten ließ und einen Siegeszug gegen wehrlose Gegnerinnen ermöglichte. Sondern auch in den Februar 2026, als sich Khelif in einem Gespräch mit der L’Équipe ausführlich über die Aufregung um ihre Person äußerte.