Man muss angesichts der neuen Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zwingend noch mal auf den Fall Imane Khelif blicken. Und zwar nicht nur auf die Sommerspiele 2024, als das IOC Khelif trotz aller Zweifel an der Geschlechteridentität starten ließ und einen Siegeszug gegen wehrlose Gegnerinnen ermöglichte. Sondern auch in den Februar 2026, als sich Khelif in einem Gespräch mit der L’Équipe ausführlich über die Aufregung um ihre Person äußerte.
MeinungFrauen bei Olympischen SpielenDie Geschlechtstests sind unbedingt notwendig
Kommentar von Johannes Aumüller
Lesezeit: 3 Min.
Es ist richtig und notwendig, dass das IOC wieder Geschlechtstests einführt. Doch wer den Sport kennt, der sieht: Es gibt weiterhin eine Lücke.
Olympisches Boxturnier:XY ungelöst
Die Diskussion um das Geschlecht und den Olympiasieg zweier Boxerinnen hat die Sommerspiele überschattet. Das IOC raunt von einer russischen Verschwörung. Tatsächlich offenbart eine Rekonstruktion des Falles eine sportpolitische Posse. In der Hauptrolle: das IOC selbst.
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