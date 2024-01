Die Welt will einfache Antworten, da hat Thomas Bach schon recht. Insofern kann man verstehen, dass der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ) bei seinem publikumswirksamen Besuch im Athletinnen- und Athleten-Dorf der Olympischen Jugendspiele von Gangwon nicht über die tieferen Herausforderungen des Jugendsports gesprochen hat, sondern eher über das Naheliegende. Betten und Essen seien nach seinen Recherchen gut, sagte der IOC-Chef, und die Spiele für den teilnehmenden Nachwuchs insgesamt ein "großartiges Sprungbrett für die Olympischen Spiele eines Tages". Mit etwas mehr Zeit hätte Bach vermutlich mehr erzählt über den Wert der Erziehung im Sport, die Zukunft der Spiele in komplizierten Zeiten, das Dilemma zwischen Werten und Kommerz und den Umstand, dass Olympia keine bessere Welt ist. Oder?

Am Freitag jedenfalls ist die Winterversion der Olympischen Jugendspiele eröffnet worden, zum ersten Mal in Asien. Schauplatz sind die Sportstätten der großen Winterspiele von 2018, die seinerzeit dem Landkreis Pyeongchang zugeschrieben wurden, obwohl sie damals auch schon an anderen Orten der Provinz Gangwon stattfanden. Das Ereignis ist eine gute Gelegenheit für Südkoreas Sportstättenverwalter, ihre Skisprungschanzen und Rodelbahn in Betrieb zu nehmen, die ja keine ganz leicht vermittelbaren Gebäude sind. Und die Stimmung ist gut.

1802 Sportlerinnen und Sportler zwischen 15 und 18 Jahren aus 78 Nationen sind am Start, was ein Teilnahmerekord ist, wenn auch nur knapp, weil 2020 in Lausanne auch schon 1788 junge Leute am Start waren. Macht nichts, im Gegenteil. Jugendspiele sollen ja gar nicht so groß sein. Außerdem geht es nicht nur um sportliche Erfolge bei dem Fest, sondern auch um Erfahrungen im umrahmenden Bildungsprogramm.

Als Mini-Olympia funktionieren die Jugendspiele seit ihrer ersten Auflage im Sommer 2010 in Singapur nicht schlecht. Hochbegabte können schon mal vorfühlen, wie es ist unter den Ringen. Das IOC kann Formate für die großen Spiele erproben. Junge Leute aus allen Ecken der Welt begegnen sich. Und interessierte Betrachter können das Ereignis zum Anlass nehmen, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, warum Jugendsport im digitalen Zeitalter besonders wertvoll ist.

Wenn das IOC dem Konzept des Ideengebens gefolgt wäre, sähe Jugend-Olympia heute anders aus

Wenn man das tut, kann es allerdings passieren, dass man sich etwas entfernt von den herrlichen Landschaften der Jugendspiele. Denn Jugendsport beginnt ja gar nicht unbedingt damit, dass man zu Olympia will. Er beginnt im Verein, in der Schulturnhalle, auf dem Bolzplatz, mit der Lust am Spielen. Der österreichische Industriekaufmann Johann Rosenzopf gilt als Ideengeber der Jugendspiele. Er wollte was tun gegen Übergewicht bei Kindern und schwindende Sportbegeisterung. Deshalb stellte er Ende der Neunzigerjahre dem IOC sein Junioren-Olympia-Konzept vor. Vergeblich, weil der Terminkalender zu voll sei.

Wenn das IOC damals Rosenzopfs Anspruch gefolgt wäre, sähe Jugend-Olympia heute vielleicht anders aus. Eher wie ein weltumspannendes Turnier mit vielen Lehrerinnen, Lehrern und Coaches, die auch weniger begabte Jugendliche dazu motivieren, für ein Leben in einem fitten Körper zu trainieren. Möglicherweise gäbe es keine Hymnen, keinen Medaillenspiegel, und man würde mehr miteinander spielen als gegeneinander.

Der frühere IOC-Präsident Jacques Rogge, der die Jugendspiele 2007 einführte, sagte einst: "Dies ist kein Mini-Olympia." Aber so ganz hat das nicht geklappt. Die Jugendspiele wirken wie der Wiedergänger jener Olympischen Spiele, die der Pädagoge Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts als "Treffen der Jugend der Welt" anlegte. Sie bringen Talente zusammen, für die der Ernst des Wettkampfes noch nicht angefangen hat. Aber die Jugendspiele sind den modernen Spielen des Geldzeitalters zu ähnlich. Wie Thomas Bach sagt: Sie sind ein "Sprungbrett" zu jenem Olympia, das Kommerz, Überehrgeiz und Nationalismus zu einem ziemlich bedrängenden Ereignis machen können.