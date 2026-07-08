Manche Triumphbotschaften aus Moskau ließen nicht lange auf sich warten. „Vivat! Der gesunde Menschenverstand hat gesiegt! Es lebe der Weltsport. Er lebe mit Russland!“ So textete Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, nach der Ankündigung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Russlands Bann aus dem Weltsport fürs Erste aufzuheben .

Dabei war diese klare Diktion nicht mal die bestimmende Tonlage in Russlands führenden Sportkreisen. Stattdessen waren viele Stellungnahmen mit einigen Prisen Zurückhaltung versehen, nicht zuletzt bei den höchsten Repräsentanten des russischen Sports: bei Michail Degtjarjow, Chef des nationalen Olympiakomitees und zugleich Sportminister des Landes, und dem skandalerprobten IOC-Mitglied Schamil Tarpischtschew. Die IOC-Entscheidung sei ja schön und gut, aber erst jetzt, sagte Tarpischtschew, „beginnt die schwierigste Arbeit“. Mancher Vertreter eines Fachverbandes streute gar Bedenken ein, ob wirklich klar sei, dass russische Sportler wieder überall und auch bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles werden starten dürfen.

IOC : Und jetzt: eine olympische Abstiegsrelegation? Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt will IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ein großes Reformpaket vorstellen. Verbände und Sportarten befürchten Einschnitte – doch auch Coventry selbst wirkte zuletzt reichlich verunsichert. SZ Plus Von Johannes Knuth ...

Hinter solchen Einlassungen dürfte aber eher strategische Contenance stehen als aufrichtige Sorge. Tatsächlich ist Russland wieder zurück im Weltsport nach der Entscheidung der IOC-Exekutive, die Suspendierung des russischen Olympiakomitees (ROK) aufzuheben. Damit dürfen russische Sportler wieder unbeschränkt an Wettkämpfen und auch an der Olympiaqualifikation für Los Angeles teilnehmen, ohne sich davor etwa Prüfungen zu unterziehen, ob sie in den sozialen Medien den russischen Angriffskrieg unterstützen. Auch ist die Empfehlung an die Fachverbände der jeweiligen olympischen Sportarten grundsätzlich hinfällig, die russische Hymne und Flagge zu verbannen. Ob Russlands Insignien tatsächlich in zwei Jahren bei den Spielen in Kalifornien zu hören und zu sehen sein werden, ist formal zwar noch nicht entschieden, aber das gilt allenfalls als eine Frage der Zeit.

Vor allem die Ukraine protestiert scharf – steht damit aber weitgehend allein da

Mancherorts löste diese Entscheidung prompt Empörung aus. So erklärten die internationale Sportlervertretung Global Athlete und die Organisation Fair Sport in einem Statement, dies stelle „eine fundamentale Abkehr von den Prinzipien des Olympismus“ dar. Das ukrainische Olympiakomitee deklarierte die Entscheidung als „unbegründet“ und „verfrüht“, da Russland weiter „eklatant gegen das Völkerrecht“ verstoße. Zugleich war auffällig, dass sich zunächst kaum eine relevante Größe aus Politik oder Sportpolitik auf die ukrainische Seite stellte – sondern viele so passiv reagierten wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Der Weltsport sei „mehr als je zuvor herausgefordert, in seiner Funktion als Brückenbauer zwischen den Menschen wirken zu können“, erklärte dieser. Man empfehle gleichwohl „derzeit“ seinen Mitgliedsverbänden, bei Wettbewerben russische Athleten „wenn möglich“ unter neutralem Status teilnehmen zu lassen.

Überraschen konnte dieser Schritt nicht mehr, nach und nach war in den vergangenen Monaten Russlands Rückkehr vorbereitet worden: erst in kleineren Verbänden, dann bei den Paralympics, kürzlich in größeren Sportarten wie im Schwimmen. Dabei war Russlands Olympiakomitee vom IOC im Oktober 2023 gar nicht suspendiert worden, weil es einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt – sondern weil es Sportorganisationen aus den vier annektierten ukrainischen Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja als Mitglieder aufgenommen hatte. Doch Moskaus Juristen hatten im Vorjahr einen Kniff gefunden, wie sie dies ausräumen können, ohne Ansprüche in diesen Gebieten aufzugeben: Sie gestalteten einfach die ROK-Satzung neu und strichen alle regionalen Olympiaeinheiten, also nicht nur die aus den annektierten ukrainischen Gebieten, sondern auch jene von Archangelsk bis Kalmückien. Der technische Grund für den Ausschluss war dahin.

Die IOC-Vertreter trugen am Dienstagabend nun vor, dass das ROK versprochen habe, in den betroffenen Gebieten „jegliche Aktivitäten“ zu unterlassen. Zugleich ist klar: Der Kreml hat nach seinem eigenen Verständnis weiter das Sagen in den vier betroffenen Gebieten. Daran ändert sich auch nichts, weil einzelne Organisationen nun nicht mehr Mitglied im ROK sind. Wie sehr sich das IOC darum offenkundig kümmert, ergibt sich aus dem Hinweis aus Lausanne, man wolle verfolgen, ob das ROK in den besetzten Gebieten in irgendeiner Weise doch wieder aktiv werde. Mit anderen Worten: Was russische Sportfachverbände dort anstellen, ist egal, zumindest sieht sich das IOC nicht zuständig.

Stattdessen schien auch bei der Pressekonferenz von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Dienstagabend durch, wie sehr das IOC vom politischen Willen beseelt war, Russland zurückzuholen. „Sportler sollten nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden“, sagte Coventry immer und immer wieder, sie verwies auch auf die olympische Charta, die man zuletzt derart umformuliert hatte, dass das IOC sich stets neutral zu verhalten habe. Dabei ist eine weitere Änderung in der Charta mit Blick auf die russische Wiedereingliederung besonders interessant.

„Sportler sollten nicht für die Handlungen ihrer Regierungen verantwortlich gemacht werden“, sagt IOC-Präsidentin Kirsty Coventry. Denis Balibouse/Reuters

In Regel 27 trägt das IOC allen nationalen Olympiakomitees verschärft auf, dass es Athleten nicht nur nach sportlichen Kriterien nominieren soll, sondern auch nach deren „Fähigkeit, als Vorbilder zu dienen, die eine friedvolle Gesellschaft durch Sport respektieren, bewahren und fördern“. Für Russlands Fall übersetzt: Überprüften bis zuletzt die Weltverbände, ob russische Olympiasportler den Angriffskrieg ihrer Regierung unterstützten, übernimmt das jetzt das russische Olympiakomitee selbst. Man verlasse sich aber darauf, dass insbesondere die ukrainische Delegation weiterhin verwerfliche Vorgänge auf russischer Seite anzeigen würde, schilderten die IOC-Vertreter sinngemäß. Dann würden sie sich das anschauen.

Es waren solche Momente, die zeigten, wie sich das IOC im scharfen Kontrast zur Realität bewegt. Nicht nur dauert Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine unvermindert an, was wiederum den Nährboden dafür bietet, dass russische Athleten in sozialen Medien diesen Angriffskrieg verherrlichen können. Zum anderen räumte das IOC am Dienstag selbst ein, dass es einen „Mangel an Vertrauen in der globalen Sportgemeinschaft“ spüre, was Russlands Rückkehr angehe. Es erwähnte dabei sogar „aktuelle Anschuldigungen“ gegen die aktuelle Führung der russischen Anti-Doping-Agentur (Rusada).

Die aktuelle Chefin der russischen Anti-Doping-Agentur wurde zuletzt mit heftigen Vorwürfen konfrontiert

Die Rusada, dies nur zur Erinnerung, war maßgeblich in den gigantischen Staatsdopingskandal eingebunden, der nach den Winterspielen 2014 in Sotschi nach und nach zu Russlands Verbannung im Weltsport geführt hatte; aktuell gilt die Rusada bei der Welt-Anti-Doping-Agentur auch nicht als regelkonform. Laut einem Bericht der New York Times vom vergangenen Februar war eine Involvierte im damaligen Sotschi-Skandal eine gewisse Veronika Loginowa – die heute an der Spitze der angeblich reformierten Rusada steht (Loginowa hat die Vorwürfe als „Fantasien“ zurückgewiesen).

Als Coventry am Dienstagabend mit der These konfrontiert wurde, dass sie mit Russlands Rückkehr die Botschaft aussende, man könne einen brutalen Angriffskrieg entfesseln und weiter olympische Medaillenerfolge seiner Sportler bejubeln, verwies die IOC-Präsidentin erneut auf die angebliche Neutralität des Sports. Und ergänzte, man möge beachten, dass das IOC weiterhin keine Veranstaltungen mit oder in Russland organisieren werde, russische Sportler zudem vor Wettkämpfen unabhängig getestet würden, etwa durch unabhängige Agenturen der jeweiligen Fachverbände.

Aber zum einen sind solche IOC-Vorgaben ohnehin nicht bindend für alle Weltverbände, die nun erst einmal weiter dem IOC-Vorbild folgen dürften, russische Athleten zuzulassen (mit wenigen Ausnahmen wie dem Leichtathletik-Weltverband). Zum anderen überdauerte Russlands in den Nuller- und Zehnerjahren massiv aufgebauter Einfluss in den jeweiligen Weltverbänden auch die Zeit der olympischen Suspendierung. Und selbst wenn es gerade schwer vorstellbar erscheint, wie mitteleuropäische, amerikanische oder gar ukrainische Athleten bald in Moskau oder Sankt Petersburg antreten werden, so denkt mancher russischer Funktionär schon wieder laut darüber nach, sich für die Ausrichtung von Weltcups oder Weltmeisterschaften zu bewerben.

Und wie schrieb es ein gewisser Wladimir Putin in seinem Glückwunschtelegramm aus Anlass des 115-jährigen Bestehens des ROK erst im März? „Ich möchte betonen, dass Russland auch in Zukunft offen für die Ausrichtung der Olympischen Sommer- und Winterspiele ist und bereit ist, seinen Beitrag zur Bewahrung der wahren Ideale des Olympismus zu leisten.“