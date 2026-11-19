Die Bundesregierung setzt im Kampf um den Olympiazuschlag auf die Hilfe von Thomas Bach, dafür darf er sogar einen Diplomatenpass haben. Doch welche Rolle kann und will der einstige IOC-Chef spielen?

Neulich ist Markus Söder auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Eines seiner liebsten Projekte ist derzeit ja, München die Olympischen Sommerspiele und Paralympics für die Jahre 2036, 2040 oder 2044 zu beschaffen. Nicht nur der bayerische Ministerpräsident hat die fünf Ringe als Ziel entdeckt, hinter dem sich eine auseinanderbröselnde Gesellschaft versammeln soll. Also präsentierte Söder Anfang Oktober, als er mit Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause im Münchner Rathaus über die weiteren Olympiapläne referierte, eine Art Zugang im Bewerbungsteam.