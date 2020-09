Das Internationale Olympische Komitee (IOC) strebt keinen Ausschluss des Iran von den Olympischen Spielen als Konsequenz aus der Hinrichtung des Ringers Navid Afkari an. "Der Ausschluss eines NOKs von den Olympischen Spielen würde die Athleten dieses Landes bestrafen, nur weil sie unter einem bestimmten politischen oder rechtlichen System leben", hieß es am Dienstag. Dies gelte umso mehr, als das iranische NOK die Bemühungen des IOC um eine Lösung des Falls Afkari unterstützt habe. Trotz weltweiter Proteste war der 27 Jahre alte Sportler am Samstag hingerichtet worden. Laut iranischer Justiz soll er bei einer Demonstration 2018 in Schiras einen Sicherheitsbeamten getötet haben. Afkari selbst, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen führten an, ein Geständnis sei nur durch Folter erzwungen worden.