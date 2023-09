Mal so, mal so: Husain Al-Musallam, Präsident des Schwimmweltverbands.

Von Johannes Knuth

Etwas mehr als einen Monat ist es her, da setzte Kai Morgenroth, Vizepräsident im Deutschen Schwimmverband, während der Weltmeisterschaften in Fukuoka eine erstaunliche Botschaft ab. Wenn er Husain Al-Musallam, dem Präsidenten des Weltverbandes glauben könne, habe sich der organisierte Schwimmsport ein Dogma auferlegt: Athleten aus Russland und Belarus werden erst zu internationalen Wettkämpfen zugelassen, wenn die "kriegerischen Handlungen ad acta gelegt sind", sagte Morgenroth. Das habe Al-Musallam in einer Audienz "ganz klargemacht", und "darauf setze ich".

Gut, vielleicht hatte die deutsche Delegation den Spitzenfunktionär aus Kuwait einfach falsch verstanden. Oder vielleicht ist das mit klaren Worten auch so eine Sache bei einem Präsidenten, der mal in einem Bestechungsskandal rund um den Fußball-Weltverband als mutmaßlicher Mitverschwörer auftauchte (Al-Musallam bestreitet die Vorwürfe). Aktenkundig ist jetzt jedenfalls: Auch im Schwimmen, auf einer der großen olympischen Schaubühnen, dürfen Athleten aus Belarus und Russland bald wieder mitmachen, etikettiert als neutrale Athleten, und sofern sie einer Reihe an Auflagen genügen. Vom Ende kriegerischer Handlungen in der Ukraine war bis zum Mittwoch allerdings nichts bekannt. Oder verhandelt Al-Musallam gerade noch einen Friedenspakt?

Die Volte überrascht wenig, sie deckt sich blendend mit der Order, Quatsch, Empfehlung, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) seinen Weltverbänden erteilt hat. Interessant ist, wie sich nun auch die Schwimmer mit angeblich beinharten Zulassungskriterien entblößen, die zu Staub zerfallen, sobald sie mit einem Lichtstrahl der Realität in Berührung geraten. Dass in absehbarer Zukunft keine Athleten wie der Russe Jewgeni Rylow zurückkehren werden, die bei Propagandaparaden in Moskau aufliefen, mit Medaillen um den Hals, Lächeln im Gesicht und Z-Symbol auf der Jacke, ist klar. Wie aber misst man in einer unfreien Gesellschaft wie der russischen, ob Athleten "non-verbal" einen Krieg unterstützen? Wie interpretiert man - durchaus nachvollziehbares - Schweigen? Non-verbale Ablehnung oder Zustimmung? Warum liegen dem IOC und seinen Außenstellen bloß so viel an Gesinnungsprüfungen, die unmöglich das nachweisen können, was sie versprechen?

Man ist der Neutralität und den Menschenrechten aller verpflichtet? Gewiss. Deshalb castet man jetzt völlig unpolitische Athleten, nachdem man über Jahre ganz unpolitisch bei Autokraten zu Gast war, die mit rauschenden Olympiapartys von den katastrophalen Menschenrechtslagen in ihren Ländern ablenkten. Oder, wie der einstige Sport-Großfinanzier Russland, während der Sotschi-Spiele 2014 noch rasch den Überfall auf die Krim vorbereiteten.

Man kann natürlich jetzt weiter munter ukrainische Athleten zu Friedensspielen mit Sportlern aus jenen Ländern drängen, die in der Ukraine morden. Man kann die Gefahr eines ukrainischen Boykotts für Olympia 2024 vergrößern, wo die neutrale Sportarmee aus dem Land, dessen Namen man nicht nennen darf, gewiss ihren Platz finden wird. Oder man wartet wahrhaftig, bis alle kriegerischen Handlungen ad acta gelegt sind. So, wie es der aufrichtige Herr Al-Musallam dem wackeren deutschen Vizepräsidenten zuletzt klargemacht hatte.