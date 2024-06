Das IOC will mit eigenen Olympischen Spielen für den E-Sport eine neue Zielgruppe erobern. Die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees schlug der Generalversammlung am Freitag in Lausanne die Schaffung eines E-Sport-Olympia vor. Die Aufnahme des E-Sports ins Programm von Sommer- oder Winterspielen hatte IOC-Chef Thomas Bach zuvor bereits abgelehnt. „Das ist ein großer Schritt vorwärts, um mit der Geschwindigkeit der digitalen Revolution mitzuhalten“, sagte Bach nun. Die IOC-Session wird kurz vor den Olympischen Spielen in Paris im Juli über den Vorschlag des Exekutivkomitees entscheiden. Die Führung des Dachverbands schloss sich dem Vorschlag der E-Sport-Kommission des IOC an. Als Vorläufer hatte das IOC bereits 2021 die Olympia Virtual Series sowie im Vorjahr die Olympic Esports Week im Juni in Singapur ins Leben gerufen.