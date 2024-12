Vor etwas mehr als drei Jahren befand sich der Deutsche Olympische Sportbund ( DOSB ) in der bis dahin angespanntesten Phase seiner Historie. Über Monate durchlebte er heftige Turbulenzen, am Ende standen der Abschied des Präsidenten Alfons Hörmann und der Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker. Die zentrale Botschaft der neuen Führung um den neuen Verbandschef Thomas Weikert lautete, dass man den aufgewühlten deutschen Sport in ruhigeres Gewässer geleiten wolle.

Drei Jahre später kann von Ruhe keine Rede sein. Stattdessen gibt der DOSB ein extrem schlechtes Bild ab. Diverse Probleme reihen sich aneinander, und zwei Punkte ragen besonders heraus: die Trennung vom Vorstandsvorsitzenden Torsten Burmester, 61, und die stockende Olympia-Bewerbung – hinter beiden steht die Frage, wie sich die Machtverhältnisse neu ordnen. Präsident Weikert, 63, gilt nicht als sonderlich führungsstark.

Entsprechend kontrovers dürfte es zugehen, wenn der DOSB an diesem Wochenende in Saarbrücken zur Mitgliederversammlung zusammenkommt; und das ausnahmsweise sogar mal im öffentlichen Part und nicht nur in den internen Gremiensitzungen drumherum. Daran dürfte auch nur bedingt etwas ändern, dass nach einem Beschluss des Präsidiums vorübergehend der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in den Vorstand rückt – zuständig für „besondere Aufgaben“. Das wirkt nun wie der Versuch, die missliche Lage zu retten; aber ob dies aufgeht, muss sich erst noch weisen.

Zwischen Haupt- und Ehrenamt, Vorstand und Präsidium, hat sich einiges angestaut

Den größten Ärger verursacht dieser Tage der Abschied von Vorstandschef Burmester. Am Montag berief das Präsidium seinen obersten Hauptamtlichen mit sofortiger Wirkung ab, jetzt verhandeln die Beteiligten noch die Details der Vertragsauflösung. Der augenscheinliche Anlass für die Trennung war Burmesters Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt seiner Heimatstadt Köln. Offenkundig hat es manche Präsidialen verärgert, dass der SPD-Politiker sie nicht vorab unterrichtete, bevor das erste Mal Spekulationen über eine Kandidatur öffentlich wurden. Als diese im November feststand, teilte der DOSB mit, es erfolge in jedem Fall ein Wechsel auf dem Posten des Vorstandschefs. Das war bemerkenswert, denn erst zu Jahresbeginn war Burmesters Vertrag bis 2029 verlängert worden.

Aber das Verhältnis zwischen Vorstandschef Burmester und Präsident Weikert soll zuletzt ohnehin nicht mehr so gut gewesen sein wie in den Anfangstagen. Im DOSB hat sich zwischen Haupt- und Ehrenamt, also zwischen Vorstand und Präsidium, so manches angestaut. Öffentlich wurde dies nicht zuletzt im Kontext der Auswahl von Karlsruhe als Austragungsort der World Games 2029. Die vom früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière geleitete Ethikkommission hielt fest, das Verfahren sei „misslich“ verlaufen; von einem „fairen und korrekten Vorgehen“ könne „nicht die Rede sein“. Seine Kommission empfahl dringend, „dass zwischen Präsidium und Vorstand (…) Abstimmungsprobleme vermieden und ggf. abgestellt werden“.

De Maizières Rüge bezog sich zwar auf die Vergabe der World Games, doch tatsächlich betrifft der Tenor auch manch anderes Thema und vor allem die Frage, wer eigentlich für welches Thema zuständig ist. Formal hat der DOSB schon vor zehn Jahren in seiner Satzung eine klare Trennung verankert: Der Vorstand und das angeschlossene Hauptamt sollen sich ums operative Geschäft kümmern, das Präsidium nur als eine Art Aufsichtsrat fungieren. Doch das wurde schon in der Ära Hörmann nicht so gelebt – und nun offenkundig auch nicht mehr.

In Saarbrücken sollte ein konkreter Olympia-Kandidat bestimmt werden, doch das wird vertagt

Der scheidende Vorstandschef Burmester möchte sich zu den Gründen für das Aus nicht äußern. Präsident Weikert teilt mit: „Es geht nicht um das Verhältnis zwischen Präsident und Vorstandsvorsitzenden, sondern darum, dass das Präsidium die Interessen des DOSB wahren und zum Wohle des DOSB handeln muss.“ Der Vorstandschef sei „eine herausragende Position, bei der klare Entscheidungen getroffen werden müssen“, Burmesters Abberufung „alternativlos“. Aber zugleich läuft im Sport schon die Debatte, wie lange sich Weikert und das Präsidium eigentlich halten können, gewählt ist es bis 2026. Zumindest ein neues Gesicht wird es in diesem Kreis bald geben, weil in Saarbrücken ein neuer Vizepräsident gewählt wird.

All diese Friktionen spielen offenkundig auch in das Thema hinein, das den Sport immer stark beschäftigt: die Olympia-Bewerbung. Vor zwei Jahren hat der DOSB begonnen, die Grundlagen für eine neue Kandidatur aufzubauen. Ein baldiger Zuschlag war angesichts der internationalen sportpolitischen Realitäten zwar stets unrealistisch – denn bis 2034 ist alles vergeben, für Sommer 2036 ist es wenig wahrscheinlich, der Winter kommt nicht infrage, allenfalls ab 2040 könnte etwas möglich sein. Aber der DOSB versuchte, nach zwei gescheiterten Bürgerabstimmungen mit einem breiten Dialogprozess immerhin die Basis für eine neue Bereitschaft im Land zu schaffen. Im laufenden Jahr hat es jedoch eine erkennbare Zäsur gegeben. Der Bewerbungsprozess ist zugleich erlahmt und verworrener geworden.

Noch vor einem Jahr wurde beschlossen, in Saarbrücken eine konkrete Kandidatur mit einem konkreten Konzept zu bestimmen. Davon sind die Verantwortlichen abgerückt. Jetzt soll die Versammlung lediglich dafür votieren, in den „Continuous Dialogue“ mit dem IOC einzutreten; das ist ein Abschnitt des neuen IOC-Bewerbungsverfahrens, der zunächst bedeutet, dass ein Land grundsätzlich Interesse hat, mal wieder Spiele auszurichten.

Sogar der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kritisiert den DOSB

Der DOSB tut so, als sei diese Verzögerung im Zeitplan nicht seine Schuld und verweist auf die „Haushaltssperre im Bund Ende des vergangenen Jahres (...). Erst seit dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung Ende Juli 2024 hat der DOSB finale Gewissheit, dass eine Bewerbung finanziell darstellbar ist“, teilt er mit: „Zudem konnten wir aufgrund der politischen Rahmenbedingungen die entwickelten Konzepte auch noch nicht mit dem IOC besprechen.“

Doch tatsächlich hat die Verzögerung auch viel mit internen Debatten zu tun – und es gab Verschiebungen im Konzept. In den vergangenen Jahren trugen die DOSB-Verantwortlichen stets vor, dass mindestens zwei Städte oder Regionen eine Bewerbung tragen müssten. Der Grund: Es solle nichts neu gebaut werden, und das sei nur bei einer Kandidatur mehrerer Orte zu gewährleisten. Berlin, Hamburg, Leipzig, München und die Region Rhein/Ruhr erklärten grundsätzlich ihre Bereitschaft. Doch inzwischen wird wieder verstärkt über den klassischen Ansatz diskutiert, mit nur einer Stadt und allenfalls kleineren angeschlossenen Außenstellen ins Rennen zu gehen.

Viele Beteiligte sind verstört über das Vorgehen. Dieser Tage monierte sogar der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den Kurswechsel. „Wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn man eine Bewerbung mit mehreren Städten macht“, sagte er der ARD. Es dürfe „nicht der Eindruck entstehen, die Dinge wären vorab schon entschieden. Eine Kungelei zugunsten eines Standortes gefährdet die gesamte deutsche Bewerbung.“

Der DOSB sagt dazu, es gelte der Leitsatz „so zentral wie möglich, so dezentral wie nötig“. Paris 2024 habe gerade gezeigt, dass es bei Sommerspielen sinnvoll sei, einen Großteil der Athleten in einem Dorf unterzubringen, und daher plane man mit einem Olympischen Dorf, in dem möglichst viele Athleten zusammenkommen – Betonung auf „einem“.

Schlüsselfigur für eine mögliche deutsche Olympiabewerbung: Seit dem Einzug von Michael Mronz ins IOC haben sich beim DOSB die Prioritäten verschoben. (Foto: Cao Can/dpa)

Grundsätzlich ist die Frage, warum es eigentlich zu diesen gravierenden Verschiebungen kommt. Und da richten sich im deutschen Sport die Augen auf Sportmanager Michael Mronz, 57, im Sport jahrelang etabliert als Chefvermarkter des Reiterwettbewerbs CHIO in Aachen und Initiator einer Olympiabewerbung von Rhein/Ruhr. Im Oktober 2023 rückte Mronz als dritter Deutscher neben Präsident Thomas Bach und Athletenvertreterin Kim Bui ins Internationale Olympische Komitee, was auch für manchen hochrangigen nationalen Funktionär überraschend kam.

Allein beim Blick auf die zeitlichen Abläufe fällt auf, wie sich nur wenige Monate nach Mronz’ Wahl ins IOC beim DOSB in der Olympiafrage die Prioritäten verschoben. Als IOC-Mitglied ist Mronz zugleich auch Mitglied im DOSB-Präsidium, zudem sitzt er in der neu eingeführten und aktuell noch vier Personen umfassenden „Steuerungsgruppe“.

Die Frage, ob es zutreffend sei, dass die Änderungen insbesondere auf ihn zurückgingen, beantwortet Mronz nicht selbst; stattdessen kommt von der Pressestelle des Verbandes „die Antwort des DOSB“: „In die Meinungsfindung und Entwicklung von Strategien im Prozess der Olympiabewerbung“ seien diverse Gremien eingebunden, heißt es da. „Dabei gilt es neben nationalen Rahmenbedingungen natürlich immer auch die internationale Perspektive einzubeziehen.“

Das heißt nur kaum verklausuliert, wie entscheidend es ist, was das IOC-Mitglied so denkt.