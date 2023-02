Die Sommerspiele in Tokio 2021 waren eher still - wegen Corona. Umso lauter werden gerade die Geräusche um Rechtsverstöße bei dem Großereignis: Bestechung, Lügen und Kartellverstöße.

Von Thomas Hahn, Tokio

Über die Lüge sagt der frühere Radsport-Doper und Berufslügner Lance Armstrong, dass sie eine Flucht vor dem Zweifel der anderen sei, im Grunde ein Reflex, unvermeidlich für alle, die etwas zu verbergen haben. "Du kannst nur dopen und ehrlich sein, wenn niemand dich jemals fragt, was nicht realistisch ist. In der Sekunde, in der dich jemand fragt, lügst du." Das Armstrong-Zitat stammt aus der Dokumentation "Lance" über den Schein des Siegens und die Wahrheit des Absturzes. Und man darf wohl davon ausgehen, dass der japanische Marketing-Fachmann Shinichi Ueno sich darin wiederfindet, jetzt, da er ein geständiger Mitspieler in einem der größten Sport-Korruptionsskandale seines Landes ist.

Denn natürlich stritt er erst mal alles ab, als die Staatsanwaltschaft in Tokio ihn im Oktober festnehmen ließ und mit einem ungeheuerlichen Vorwurf konfrontierte: Als Präsident der Werbeagentur ADK Holdings sollte er, Ueno, vor Olympia 2020 Haruyuki Takahashi aus dem Vorstand des Spiele-Organisationskomitees Tocog bestochen haben? Mit insgesamt 14,85 Millionen Yen, nach heutigem Kurs umgerechnet knapp 103 000 Euro? Um einen lukrativen Auftrag rund um das riesige Sportfest zu bekommen? Keineswegs, behauptete Ueno. Erst im Gefängnis besann er sich - nachdem die Staatsanwaltschaft mehrmals abgelehnt hatte, ihn auf Kaution freizulassen. Als er im Januar alles zugab, durfte er endlich gehen. Mittlerweile hat er sein Geständnis vor dem Bezirksgericht in Tokio wiederholt. Am Freitag sagte Ueno dort zu den Vorwürfen: "Sie sind wahr."

Shinichi Ueno, 69, ist der nächste Umfaller in diesem Skandal, der eine Kultur des Mauschelns und Manipulierens rund um Tokios Sommerspiele aufdeckt. Insgesamt sind 15 Personen angezeigt. Im Zentrum steht Haruyuki Takahashi, 78, der in der Weltsportpolitik als erfahrener Strippenzieher für Japan bekannt ist. Bestechung in vier Fällen wird ihm zur Last gelegt. Insgesamt soll er als Tocog-Vorstandsmitglied 198 Millionen Yen, 1,38 Millionen Euro, dafür bekommen haben, dass er seinen Gönnern olympische Deals verschaffte. Belastet werden die größten Werbeagenturen Japans, neben der Nummer drei ADK auch Hakuhodo - und vor allem der übermächtige Marktführer Dentsu.

Die Firma Dentsu ist seit Jahrzehnten Japans prägende Netzwerkerin zwischen Politik, Wirtschaft und Medien, sozusagen der kommerzielle Geist, der den japanischen Kollektiv-Kapitalismus zusammenhält. Von Zeit zu Zeit ist Dentsu auch bei der Beschaffung von Sportereignissen behilflich. Denn Dentsu weiß, wie das geht. Die Firma ist schließlich der altgediente Rechtevermarkter des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Partner des Fußball-Weltverbandes Fifa und des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, der seine WM 2025 in Tokio veranstaltet. Der Skandal ist also nicht gerade klein. Und er hat Folgen.

Die Bewerbung für Sapporo 2030 liegt auf Eis - der Zuspruch dafür unter den Japanern sinkt

Die Erinnerung an den olympischen Sommer 2021 ist blass geworden in Tokio. Viele bleibende Neubauten haben die Spiele ja auch nicht gebracht - und von den verbliebenen haben einzelne nicht mehr viel mit Sport zu tun: Das Gymnastics Center in Ariake wird im Frühjahr als Messehalle wiedereröffnet. In der schicken Ariake-Arena daneben, bei Olympia Volleyball-Standort, sieht man vorerst vor allem Konzerte im Programm. Den sogenannten olympischen Geist hat es hier irgendwie verweht. Viele Menschen in der Metropole haben wahrscheinlich sogar schon verdrängt, wie froh sie waren, als das umstrittene Fest endlich vorbei war. Im Grunde merkte man ja schon damals nicht so viel davon, weil die Spiele wegen der Corona-Pandemie nicht nur ein Jahr später als geplant stattfanden, sondern auch hinter verschlossenen Stadiontoren, ohne Livezuschauer, ohne Besucher aus dem Ausland, als reines Fernseh-Event.

Dass die Spiele trotzdem im Gespräch bleiben, liegt an besagtem Skandal. Mitte August 2022 ging es los, als Haruyuki Takahashi zum ersten Mal abgeführt wurde. Es ging zunächst um den Vorwurf, er habe sich von der Bekleidungsfirma Aoki bestechen lassen und ihr einen Platz als Spiele-Sponsor verschafft. Der Takahashi-Verhaftung folgte eine ganze Serie von Razzien, Verhaftungen, Geständnissen. Erst vor zwei Wochen kam wieder eine kleine Mannschaft leitender Olympia-Marketender in Haft: Yasuo Mori, 55, einst Vizegeschäftsführer des Tocog-Operationsbüros, Koji Henmi, 55, der ehemalige Vizedirektor der Sportabteilung von Dentsu sowie zwei Geschäftsführer der Event-Produktionsfirmen Cerespo und Fuji Creative stehen unter Verdacht, gegen das japanische Kartellrecht verstoßen zu haben. Sie sollen Aufträge für olympische Testveranstaltungen abgesprochen haben.

Detailansicht öffnen Im Zentrum des Skandals: Haruyuki Takahashi, 78, soll als Tocog-Vorstandsmitglied 198 Millionen Yen dafür bekommen haben, dass er seinen Gönnern olympische Deals verschaffte. (Foto: Issei Kato/Zuma/Imago)

Das Theater nach dem olympischen Theater hat schon oft in die Abgründe des Weltsportbetriebs gezeigt. Insofern folgt Tokios olympischer Epilog einer gewissen Tradition. Überraschend ist es trotzdem, dass die japanisch-olympische Vetternwirtschaft jetzt vor Gericht kommt. Gerade Dentsus Macht schien doch immer so groß zu sein, dass genau das nicht passieren kann. Kritische Beobachter der sogenannten Japan AG glauben, der Tod des früheren Premierministers und Olympia-Förderers Shinzo Abe könnte dabei eine Rolle gespielt haben. Abe, ein Idol der japanischen Rechten, war ein mächtiger Hüter des nationalen Klüngels. Zu Lebzeiten half sein Einfluss, Skandale kleinzukriegen. Shinzo Abe wurde im Juli 2022 bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem früheren Marinesoldaten erschossen.

Der Skandal stürzt den Olympia-Standort Japan jedenfalls in eine ernste Vertrauenskrise. Japan wollte sich mit Sapporo für Winter-Olympia 2030 bewerben. Aber Umfragen zeigen, dass der Zuspruch wegen des Skandals geschwunden ist. Sapporos Bewerbung liegt deshalb vorerst auf Eis. Man arbeitet an einem neuen Konzept, um den Korruptionsverdacht zu entkräften. Aber gerade sieht es nicht so aus, als würde sich die Stimmung schnell aufhellen. Der Skandal ist noch längst nicht ausgestanden, und Entlastung gab es bisher noch für keinen der Festgenommenen.

Im Gegenteil: Die erste Strafforderung liegt vor. 30 Monate Haft findet die Staatsanwaltschaft angemessen für den früheren Aoki-Chef Hironori Aoki, 84, weil er und zwei weitere Aoki-Manager den Tocog-Funktionär Takahashi mit insgesamt 28 Millionen Yen (195 000 Euro) auf seine Seite gebracht haben sollen. Er habe "die Olympischen Spiele in Tokio für seine eigenen Interessen genutzt und den öffentlichen Wert des Turniers mit Füßen getreten", erklärte die Anklage Anfang Februar vor dem Tokioter Bezirksgericht. Hironori Aoki und seine beiden Mitstreiter haben alles zugegeben.

Und Haruyuki Takahashi, der Hauptverdächtige? Der durfte Ende Dezember das Gefängnis gegen eine Kaution von 80 Millionen Yen (558 000 Euro) verlassen. Es soll nicht gut um seine Gesundheit stehen. Bei seiner Entlassung wurde er im Rollstuhl aus der Justizvollzugsanstalt in Tokio geschoben. Geständig ist Haruyuki Takahashi nicht, zumindest ist seit November nichts anderes bekannt geworden. Aus seiner Sicht war das Geld, das er bekam, ein rechtmäßiges Beratungshonorar.