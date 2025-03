Boxen wird aller Voraussicht nach 2028 zum Programm der Sommerspiele in Los Angeles gehören. Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) empfahl der Generalversammlung, einem olympischen Boxturnier für die nächsten Spiele in den USA zuzustimmen. Hintergrund des Beschlusses sei die vorläufige Anerkennung von World Boxing als Verbandspartner innerhalb der olympischen Bewegung, sagte IOC-Präsident Thomas Bach nach den Beratungen im griechischen Pylos. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Session dem zustimmt“, fügte er hinzu. Damit hätten die Boxer in aller Welt Sicherheit, eine Chance auf Olympia zu haben, sofern ihr nationaler Verband Mitglied in der neuen Dachorganisation World Boxing ist.