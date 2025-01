Bis in die Nachrichtenkanäle des Weißen Hauses hatte es die brisante Nachricht bis zum Donnerstagnachmittag noch nicht geschafft. Dort lobte der Pressestab von US-Präsident Joe Biden lieber die Feuerwehrbrigaden, die derzeit die Waldbrände in Kalifornien bekämpfen. Allerdings hatten Offizielle aus der Sportwelt die brisante Nachricht da längst bestätigt: Das Weiße Haus hält bis auf Weiteres seinen Jahresbeitrag an die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) zurück, rund 3,5 Millionen Euro – bestenfalls ein Klecks im Staatshaushalt. Was sagt es da aus, wenn das Land, das von allen Regierungen bislang am meisten Geld an die Wada entrichtet hat, nicht einmal mehr sein Kleingeld herausrücken will? Und sich stattdessen in einen Machtkampf wagt, in dem längst Bundesbehörden mitmischen?