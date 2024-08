Von Thomas Kistner

Überraschungsgast am Freitag in Paris: Der Herr der Ringe hat sich kurzfristig bei der Presse angesagt, eigentlich war das nach der Session am Samstag vorgesehen – da wird doch nicht was Großes im Busch sein? Keineswegs. Es ist nur ein politisches Manöver, denn es enthebt Thomas Bach der ungemütlichen Situation, am Samstag oder Sonntag über eigene Karrierepläne reden zu müssen. Weil ja Samstag wieder Session im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ist, und diesmal keine unwichtige.