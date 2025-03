Viele im IOC halten Kirsty Coventry für zu unerfahren, und politisch ist sie sogar in ihrer Heimat Simbabwe umstritten. Doch die 41-Jährige gilt als Wunschkandidatin des scheidenden Präsidenten. Und der scheint noch mal alle Kräfte zu mobilisieren.

Von Johannes Knuth, Romanos

Thomas Bach lächelte, es war so ein schelmisches Lächeln, und das bedeutete: große Gefahr! Wenn Bach so lächelt, folgt oft eine Note, die humorvoll wirken soll – der man aber meist anmerkt, wie sehr sie vorbereitet ist. Wobei Thomas Bach in seiner Karriere ja angeblich nie etwas geplant hat … nicht einmal, dass er Präsident des Internationalen Olympischen Komitees werden würde (Quelle: Thomas Bach).