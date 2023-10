Von Thomas Kistner, Mumbai

Der Kongress tanzte am Sonntagabend, auf Einladung des gastgebenden IOC-Mitglieds Nita Ambani. Der Name der indischen Milliardärin schmückt in gigantischen goldenen Lettern auch das Kulturzentrum im Herzen Mumbais, wo die 141. IOC-Session stattfindet. Da war die Soiree in ihrem Privatdomizil, den obersten sechs Stockwerken eines aufregend gestalteten Wohntowers, nur eine kleine Zugabe von der Unternehmer- an die olympische Familie.