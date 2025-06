Von Felix Haselsteiner

Angekündigt hatte sich dieser Abschied schon vor der Schmach. Unzählige Male hätte Simone Inzaghi die Gelegenheit gehabt, die Sache klarzustellen und Gerüchte aus dem Weg zu räumen, die seine Person und damit auch seinen Verein Inter Mailand umgaben: Seit die Gazzetta dello Sport erstmals darüber berichtet hatte, vor einigen Wochen, zog ein ferner Wüstenwind in Form eines Vertragsangebots aus Saudi-Arabien durch Mailand, der immer intensiver wurde. In den Tagen vor dem 0:5 gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League hätte Inzaghi sich zu Inter bekennen können, in den Stunden danach auch. Aber der ehrliche Mister Simone, er wollte eben nicht lügen. Also sagte er, dass er es nicht wisse. Bis er sich entschied, dem Wind aus der Wüste zu folgen.