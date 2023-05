Investor für die Bundesliga:Milliarden statt Bedenken

Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Immer noch stellen viele der 36 Erst- und Zweitliga-Klubs kritische Fragen zum Sinn oder gar Unsinn eines Investorengeschäfts in Verbindung mit der Bundesliga-Vermarktung, doch die Vorbehalte scheinen zuletzt merklich abgenommen zu haben. Das Gros der Mitglieder tendiere in den wesentlichen Themen zur Zustimmung, so berichten Beteiligte, die sich in der Debatte engagieren. Die verführerische Aussicht auf den Gesamterlös von zwei Milliarden Euro und die Ausschüttung von Millionenbeträgen an die einzelnen Vereine sei stärker als die Bedenken.