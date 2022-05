Daniel Farke war Trainer in Russland, als der Krieg begann und sich die Frage stellte: bleiben oder gehen? Er spricht über die aufregenden Tage in Krasnodar - und über seine prägenden Jahre bei Norwich City, die ihm die Anerkennung von Klopp und Guardiola einbrachten.

Von Moritz Kielbassa und Christof Kneer, München

Seit die Bundesliga ihre Saison beendet hat, ist der Name Daniel Farke regelmäßig zu hören. Der 45-Jährige galt und gilt als Kandidat für viele jener Trainerbänke, die in der Bundesliga nach dem letzten Spieltag frei geworden sind. Zwar hat Farke bisher noch keinen deutschen Erstligisten trainiert, aber seine Vita macht ihn interessant.

Nach zwei Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wechselte er zum englischen Zweitligisten Norwich City, bei dem er eine Geschichte schrieb, die an die Zeit von Jürgen Klopp in Mainz erinnerte. Nach mehr als vier Jahren mit zwei Premier-League-Aufstiegen (2019 und 2021) trennte sich der Klub im vergangenen Herbst von ihm. Anschließend nahm Farke ein Angebot des russischen Erstligisten FK Krasnodar an - kurz darauf begann Russlands Ukraine-Invasion.

Im SZ-Interview erzählt er von den aufwühlenden Tagen im Krieg, vom Ringen um die richtige Entscheidung - und er spricht über seine Zeit in England, in der er nicht nur Pep Guardiola, sondern auch die englische Sportkultur und die unterschiedlichsten Eigentümer-Verhältnisse kennenlernte.

SZ: Herr Farke, wie war Ihre erste Reaktion, als Sie Ende Dezember zum ersten Mal von der Anfrage des FK Krasnodar erfuhren? Konnten Sie mit diesem Verein etwas anfangen?

Daniel Farke: Ich kannte den Klub aus Champions-League-Spielen gegen Dortmund und Leverkusen, aber natürlich fehlte mir Detailwissen. Deshalb war ich zunächst zurückhaltend. Aber je mehr Informationen ich mir über den Verein beschaffen konnte, umso interessierter wurde ich.

Was war so interessant?

Vor allem die sportliche Perspektive und das Potenzial des Vereins. Der Klub hat große Ambitionen und eines der modernsten Stadien weltweit. Es gibt dort einen Videoscreen, der über 5000 Quadratmeter groß ist und sich über 360 Grad entlang des Stadiondachs schlängelt. Beeindruckend. So was Ähnliches habe ich nur noch im Mercedes-Benz Stadion in Atlanta und im SoFi Stadion in Los Angeles gesehen. Aber was die beiden nicht haben - das Stadion in Krasnodar besteht aus italienischem Marmor.

Ein Stadion aus Marmor?

Ja, der russische Klubbesitzer lebt in Italien.

Dieser Sergej Galitzki gilt als westlich orientierter Putin-Gegner und hat sein Vermögen nicht mit Rohstoffen oder Bodenschätzen, sondern mit einer Art Supermarktkette gemacht.

Für mich klang das Gesamtpaket äußerst reizvoll: dieses Stadion, dazu ein überragendes Trainingszentrum, eine hervorragende Nachwuchsakademie - und als Krönung der Wunsch, Titel zu gewinnen, mit der Aussicht, Champions League zu spielen.

Nachdem Sie dann zugesagt hatten, haben Sie das Trainingszentrum und Stadion aber noch lange nicht gesehen.

Nein, der russische Fußball macht wegen der Witterungsbedingungen ja eine lange Winterpause. Die Mannschaft befand sich bereits in einem Trainingslager in Dubai, als ich sie kennengelernt habe, und anschließend ging es nochmal vier Wochen nach Marbella. Ich war Trainer einer russischen Mannschaft, aber ohne Russland.

Und kaum waren Sie in Russland, ging der Krieg los.

Am Ende war ich genau sieben Tage in Russland. Wir kamen nach den Trainingslagern an einem Montag in Krasnodar an, und am Donnerstag begann die russische Invasion in der Ukraine.

Waren Sie in irgendeiner Weise vorgewarnt?

Nein. Wir waren tief in unserer Fußball-Welt und eine Woche vor dem Saisonstart sehr konzentriert mit unseren sportlichen Themen beschäftigt. Auch unsere russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden völlig überrascht. Nach Kriegsbeginn hat sich der Alltag zunächst überhaupt nicht geändert, auch für die russischen Medien ging alles weiter wie bisher. Die Art der Berichterstattung ist mit der in westlichen Medien ja nicht vergleichbar.

Was ist nach der Kriegsnachricht in der Kabine passiert?

In den ersten Tagen war das alles schwer greifbar. Niemand wusste, was das konkret bedeuten würde. Persönlich, für den Fußball, für die Familie und Freunde. Eine Spielerkabine ist ein besonderes Milieu, da treffen sich Russen, Polen, Deutsche, Franzosen, Schweden und Brasilianer, und sie sind es gewohnt, offen und solidarisch miteinander zu arbeiten. Und plötzlich informieren sich die russischen Spieler aus den Quellen, die ihnen zugänglich sind - und da erfahren sie etwas völlig Anderes als die ausländischen Spieler aus ihren westlichen Medien. Wir haben alle versucht, uns auf den Sport zu konzentrieren. Aber das ist nicht einfach, wenn du weißt: Da passiert gerade etwas ganz Schreckliches, was wir noch nie erlebt haben.

Wann war Ihnen klar, dass Sie das Land verlassen müssen?

Die Entscheidung fällt einem nicht so leicht, wie man als Außenstehender denken mag. Wir sind in den Trainingslagern zu einer verschworenen Einheit geworden, ich habe mich für die Jungs verantwortlich gefühlt, und gleichzeitig standen wir alle irgendwie unter Schock und wussten nicht mehr weiter.

Auch der deutsche Trainer Markus Gisdol hat kurz nach dem Kriegsbeginn bei Lok Moskau aufgehört. Aber verstehen Sie auch Kollegen wie Sandro Schwarz (Dynamo Moskau), die im Land geblieben sind?

Das ist allein Sandros Entscheidung, da urteile ich nicht. Ich war ja auch nicht bei einem Staatskonzern angestellt, sondern bei einem völkerverbindenden Fußballklub, der unterschiedlichste Nationalitäten zusammenbringt. Ist es die Lösung, wenn alle Deutschen zurück nach Deutschland, alle Schweden zurück nach Schweden und alle Brasilianer wieder nach Brasilien gehen und wir die russischen Fußballer allein lassen? Dieser Aspekt hat mich neben anderen ethischen Fragen auch beschäftigt.

Was hat den Ausschlag für Ihre Abreise gegeben?

Mir wurde klar, dass die reizvolle sportliche Perspektive wegfallen würde. Zudem habe ich mitbekommen, dass sich meine Familie und meine Freunde in der Heimat Sorgen machten. Und es wird einem auch etwas mulmig, wenn man erfährt, dass die südrussischen Flughäfen geschlossen werden. Da denkt man dann: Okay, bis hierher und nicht weiter.

Haben Sie der Mannschaft Ihre Entscheidung erklärt?

Arthur ist in Tränen ausgebrochen (schmunzelt).

Arthur?

Unser russischer Zeugwart. Arthur ist 55 und hatte in all den Jahren noch nie einen ausländischen Trainer erlebt. Und unser Vereinskoch hat eine Nachricht an meinen Co-Trainer geschrieben, der Kyrillisch lesen kann. Da stand so etwas wie: "Es war eine kurze Zeit, aber danke! Und urteilt bitte nicht über das russische Volk! Ihr werdet hier immer einen Freund haben." Das berührt einen schon, und das zeigt mir auch, was der Fußball sogar in kurzer Zeit bewirken kann. Die Leute hören im Staatsfernsehen immer nur vom bösen Westen. Aber wir konnten ihnen zeigen, dass wir Menschen wie sie sind, mit Familien, mit Sorgen und Freuden, mit Stärken und Schwächen.

Wie haben die Spieler auf Ihre Abschieds-Ankündigung reagiert?

In so einem Moment wird dir wieder richtig bewusst, welche Vorbildwirkung du als Trainer hast. Meine Entscheidung hat bei den ausländischen Spielern eine Eigendynamik ausgelöst. Einen Tag nach mir haben sämtliche Auslandsprofis ihre Verträge aufgelöst und mit ihren Familien das Land verlassen.

War das denn so einfach?

Nein, und dafür möchte ich mich auch nochmal beim Verein bedanken. Die Verträge wurden unbürokratisch aufgelöst, Krasnodar hat uns noch eine Fahrgelegenheit zum Flughafen nach Sotschi organisiert. Sechs Stunden hat die Fahrt gedauert, der Flughafen war da gerade noch offen. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, nämlich einen Privatflug nach Istanbul zu nehmen, und von dort sind die Spieler in ihre jeweiligen Heimatländer weitergeflogen, mein Trainerteam und ich nach Deutschland.

Schauen Sie manchmal noch, wie Krasnodar gespielt hat?

Klar. Manchmal kommen auch noch Nachrichten von Leuten im Klub, immer verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns hoffentlich unter anderen Umständen wiedersehen können. Es war eine kurze, aber intensive Phase, die mich stark prägen wird. Und es war auch spannend, wieder mal etwas über die unterschiedlichen Eigentümer-Verhältnisse bei Fußballklubs zu lernen.

Wobei Sie da durch Ihre Zeit in England ohnehin einen anderen Blick auf die Dinge haben.

Als ich damals nach England ging, war ich schon sehr stark von den deutschen Vorstellungen geprägt. Ich fand die 50+1-Regel sehr sinnvoll und war skeptisch, was mich in England erwarten würde.

Und jetzt?

Ich habe auf der Insel und auch in Krasnodar gelernt, dass man keine Pauschalurteile über Eigentümer und Investoren fällen darf. Einfach ausgedrückt: Wenn man einen guten Eigentümer hat, einen, der sich an Werten orientiert und den Fußball liebt, dann ist das Eigentümer-Modell fast perfekt. Man hat kurze Entscheidungswege und verliert keine Substanz in Scheindebatten mit irgendwelchen Gremien, die wahrscheinlich auch noch gegeneinander arbeiten. Aber ich habe in England auch Eigentümer gesehen, die man ganz bestimmt nicht haben will.

Zum Beispiel?

Ich nenne keine Namen, aber natürlich kann man auch einen Investor erwischen, der den Klub als Spielzeug betrachtet, dem die Leute in der Region egal sind und der irgendeinen Schwiegersohn mal ein bisschen General Manager spielen lässt. Auf jeden Fall verdanke ich meinen Auslandsstationen einen differenzierteren Blick auf die Debatte. Ich weiß jetzt, dass es nicht nur Teufelszeug ist, was im Ausland passiert.

In Deutschland, wo "50+1" die Macht von Geldgebern in den Klubs begrenzt, hat es für Erstaunen und beinahe Entsetzen gesorgt, wie begeistert die Fans von Newcastle United ihren neuen Besitzer begrüßt haben: den saudischen Staatsfonds. Sind die Engländer da weniger kritisch?

In Deutschland hat der Fußball einen hohen Stellenwert, aber mit dem Stellenwert in England ist das nicht zu vergleichen. Da dominiert der Fußball auf eine Art das Alltagsleben, das kann man sich kaum vorstellen. Der Fußball gehört da quasi zur Familie: Da gehen der Großvater, der Sohn, die Schwiegertochter, die Enkel alle gemeinsam zu ihrem Klub. Das kann dann zu Reaktionen führen wie in Newcastle, die aus unserer deutschen Sicht manchmal unreflektiert wirken mögen.

Die Leute freuen sich, dass ihr Klub Geld bekommt, egal woher, um gute Spieler kaufen zu können?

Ja. Überhaupt wird Geld in der englischen Sportkultur völlig anders bewertet als in der deutschen. Wenn in England ein teurer neuer Spieler mit einem Luxusauto vorfährt, heißt es nicht: Der soll erstmal Leistung bringen! Die Leute sagen, wow, Wahnsinn, so ein teurer Spieler mit so einem coolen Auto spielt jetzt bei uns! Und andersrum: Wenn ein Verein wenig Geld ausgibt, wird er nicht für sein sparsames Wirtschaften gelobt wie in Deutschland. Dann wird kritisch gefragt: Haben die keine Ambitionen, oder was?

Sowas haben Sie sich wahrscheinlich auch in Norwich anhören müssen.

In Norwich haben wir mal den ehemaligen Schalker Stürmer Teemo Pukki verpflichtet, ablösefrei, in Deutschland wäre man für so ein Schnäppchen gefeiert worden. In England hieß es: Was, ablösefrei? Der kann nichts können!

Tatsächlich? So radikal?

In England haben die Fans überhaupt keine Angst vor Kommerz. Und trotzdem waren es vor allem die englischen Fans, die den gigantischen Plan einer europäischen Super League zum Glück verhindert haben.

Aber ist das nicht ein Widerspruch?

Aus unserer Sicht, vielleicht. Aus englischer Sicht, nein (lacht). Die englischen Fans sind einerseits offen für Kommerz, und andererseits total traditionsbewusst. Ihre Fußballklubs und ihre Liga sind ihnen heilig - da haben sie die Super League offenbar als Angriff betrachtet.

Wer wie Sie einmal in der Premier League tätig war, der will da vermutlich wieder hin?

Die Premier League ist elektrisierend und unfassbar spannend, Niveau und Intensität sind nochmal höher als in der Bundesliga. Sonntags spielst du gegen Klopp, drei Tage später gegen Tuchel, wieder drei Tage später gegen Guardiola, danach warten Ancelotti, Mourinho und Conte. So läuft das da ab. Jeden dritten Tag misst man sich mit absoluten Topstars und Topteams.

Real Madrid hat nun ein rein englisches Champions-League-Finale verhindert, trotzdem hatte man in dieser Saison das Gefühl, dass der FC Liverpool und Manchester City den europäischen Klubfußball dominieren.

Mit völlig unterschiedlichem Fußball! Die europäischen Toptrainer haben alle denkbaren Stilschulen in die Premier League gebracht und die Liga damit nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Gleichzeitig haben es die Engländer geschafft, ihre traditionellen Werte zu bewahren.

Zum Beispiel?

Sie werden keinen Trainer finden, der nicht nach dem Schlusspfiff als Erstes zum Kollegen rüber läuft und ihm die Hand schüttelt. Dieses gentleman-behaviour ist ein absolutes Muss. Wenn ein Trainer erst mal zum Jubeln zu seinen Spielern rennt, zerreißen ihn die Presse und auch die Fans.

Das darf nur der heilige Kloppo?

Ja, aber selbst Jürgen darf es nicht übertreiben. Er wird auf der Insel gefeiert ohne Ende, aber selbst er muss aufpassen, dass es nicht too much wird.

Liverpool und Klopp stehen für Pressing- und Powerfußball, Guardiolas ManCity ist eine Passmaschine mit perfekter Struktur. Welcher Ansatz ist Ihnen näher? Wir vermuten: der von Guardiola?

Stilistisch bin ich ein bisschen näher bei Pep, das stimmt. Dafür ist mein Umgang mit den Spielern vielleicht ein wenig näher an Jürgens Art und Weise.

Guardiola hat mal gesagt, er würde Ihrer Mannschaft gerne beim Spielen zuschauen.

Wenn er privat Fußball schaut, dann schaut er Spiele von Norwich City .... Das hat er gesagt, ich weiß. Wir sind ganz gut befreundet, aber zu Jürgen hab' ich auch einen sehr guten Draht.

Klopp sagte kürzlich, wenn er zwei Trainer auf eine einsame Insel mitnehme müsste, dann wären das Pep Guardiola und Daniel Farke.

Wahrscheinlich braucht er mich zum Rudern - ich bin der Jüngste von uns Dreien (lacht).

Ihr Werdegang ist durchaus nah an Klopp.

Darüber haben wir sogar mal gesprochen. Er hat Mainz im Abstiegskampf der zweiten Liga übernommen, ähnlich wie ich damals in Norwich. Er hat Mainz dann überraschend in die erste Liga geführt, ist mit ihnen wieder abgestiegen und aus Solidarität nochmal ein Jahr in der zweiten Liga geblieben. Das fand ich großartig. Ich bin mit Norwich auch auf-, ab- und nochmal aufgestiegen.

War mit Norwich City zweimal Meister in der zweiten englischen Liga: Daniel Farke (links).

Der Trainermarkt ist international gerade extrem in Bewegung. Auf welchem Markt sehen Sie sich: auf dem englischen und auf dem deutschen?

Aufgrund meiner Vita ist es naheliegend, dass das die beiden Märkte sind, die am besten zu mir passen. England kenne und schätze ich, Deutschland ist meine Heimat und die Bundesliga ein Top-Produkt, auch international.

Was würde Ihnen vorschweben?

Ich mag es, wenn ich einen Klub auf ein höheres Niveau bringen kann. Also zum Beispiel: aus einem Mittelklasse-Verein ein Team zu formen, das in Europa spielen kann. Oder ein Europa-League-Team in ein Champions-League-Team zu verwandeln. Oder eine gute Mannschaft so zu beeinflussen, dass sie auch Titel gewinnen kann. Der nächste Schritt, das nächste Level und Siegermentalität in eine Mannschaft, in einen Verein tragen: Das ist es, was mich reizt.

Haben Sie das Gefühl, dass Klopp und Tuchel dazu beigetragen haben, dass sich der Stellenwert der Trainer in Deutschland zum Positiven verändert hat? Dass Trainer nicht mehr "das schwächste Glied in der Kette" sind, wie es jahrzehntelang hieß?

Im Moment habe ich dieses Gefühl leider überhaupt nicht. Die Tendenz, unter Druck den Trainer zu wechseln, hat zuletzt eher wieder zugenommen. Nicht falsch verstehen, es kann durchaus richtig sein, sich zu trennen, das ist von Fall zu Fall verschieden. Aber grundsätzlich finde ich, dass Trainer in Deutschland im Moment wieder sehr schnell in Frage gestellt werden.

Tatsächlich wurden nach Saisonschluss Marco Rose (Dortmund), Adi Hütter (Mönchengladbach), Florian Kohfeldt (Wolfsburg), Sebastian Hoeneß (Hoffenheim) und Markus Weinzierl (August) entlassen, und inklusive Hertha BSC und Schalke 04 suchen gerade etliche deutsche Erstligisten einen Trainer. Mal ganz direkt gefragt: Sehen wir Sie demnächst auf einer dieser Bänke? Führen Sie Gespräche?

Ich werde nur ein Projekt übernehmen, von dem ich zu 100 Prozent überzeugt bin. Und bei dem ich das Gefühl habe, dass die Vorstellungen des Klubs und meine absolut übereinstimmen. Wann und wo das der Fall sein wird - das wird man sehen.