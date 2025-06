Interview von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Deniz Undav, 28, ist ein Spätberufener. Erst im März 2024 bestritt er sein erstes Länderspiel, anschließend wurde er von Julian Nagelsmann nach einer überragenden Saison mit dem VfB Stuttgart für die EM in Deutschland nominiert. In dieser Saison hat Undav nun erstmals die Kehrseite des Erfolgs kennengelernt – er verletzte sich, traf nicht mehr, geriet in die Kritik. Pünktlich zum Final-Four-Turnier in der Nations League ist der Angreifer aber wieder in Form gekommen – und spricht vor dem Halbfinale gegen Portugal (Mittwoch, 21 Uhr) über eine komplizierte Saison, in der er sich manchmal missverstanden gefühlt hat. Und er erklärt, welche Ideen der Bundestrainer für den Sturm der Nationalmannschaft hat.