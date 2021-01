Interview von Andreas Liebmann

Florian Bau turnte mit dem TSV Buttenwiesen in der ersten Bundesliga, inzwischen unterrichtet der 34-Jährige im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Sportlehrer an Mittelschulen. Nebenbei betreibt er eine eigene kleine Sportschule, er gibt Parkour- und Schwimmkurse und ist Vereinstrainer für Turnen beim TV Schliersee. In all diesen Bereichen des Sports treibt ihn dieselbe Frage um: Wie wird sich die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns wohl langfristig auf Kinder und Jugendliche auswirken?