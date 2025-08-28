Hamburger Bundesliga-Derby „Links, inklusiv, das alles sind wir auch, nur ohne das moralische Megafon“ 28. August 2025, 17:18 Uhr | Lesezeit: 8 Min. |

Die Stadt gehört uns? Der Slogan der HSV-Fans, hier gezeigt beim Zweitliga-Derby gegen St. Pauli 2024, war zuletzt nicht so ganz mit der sportlichen Realität in Einklang zu bringen. Am Freitag steht eine erneute Überprüfung in der ersten Liga an. (Foto: Oliver Ruhnke/Imago)

Zusammenfassung Der Schriftsteller Saša Stanišić ist seit über 30 Jahren HSV-Fan und erwartet beim Hamburger Derby am Freitag gegen St. Pauli ein leidenschaftliches 1:0 für den HSV.

Stanišić wurde 1993 als 15-jähriger Geflüchteter beim 0:1 in Karlsruhe zum HSV-Fan und sieht den Verein als ambivalenten Charakter, der extrem ausschlagen kann.

Der HSV-Trainer Merlin Polzin aus Hamburg-Bramfeld führte als jahrelanger Co-Trainer den Verein zum Aufstieg und verkörpert für Stanišić authentische Leidenschaft für den Klub. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Vor mehr als 30 Jahren hat der Schriftsteller Saša Stanišić sein Herz an den HSV verloren, seitdem fiebert und leidet er mit dem Klub. Ein Gespräch über Aberglaube, Schadenfreude und das anstehende Derby mit dem FC St. Pauli.

Interview von Thomas Hürner, Hamburg

