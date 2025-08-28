Hamburg ist Deutschlands Fußballhauptstadt, kein anderer Standort stellt in dieser Saison zwei Erstligisten. Und an diesem Freitag (Anpfiff 20.30 Uhr) steht gleich die Hamburger Stadtmeisterschaft auf dem Programm: HSV gegen St. Pauli, zwei Klubs, die früher Welten trennten und die nun auffallend nah zusammengerückt sind. Buchautor Saša Stanišić, 47, ist seit Kindestagen HSV-Fan und hat mit dem Verein einige wenige Höhen und alle nur erdenklichen Tiefen durchlebt.
Hamburger Bundesliga-Derby„Links, inklusiv, das alles sind wir auch, nur ohne das moralische Megafon“
Lesezeit: 8 Min.
- Der Schriftsteller Saša Stanišić ist seit über 30 Jahren HSV-Fan und erwartet beim Hamburger Derby am Freitag gegen St. Pauli ein leidenschaftliches 1:0 für den HSV.
- Stanišić wurde 1993 als 15-jähriger Geflüchteter beim 0:1 in Karlsruhe zum HSV-Fan und sieht den Verein als ambivalenten Charakter, der extrem ausschlagen kann.
- Der HSV-Trainer Merlin Polzin aus Hamburg-Bramfeld führte als jahrelanger Co-Trainer den Verein zum Aufstieg und verkörpert für Stanišić authentische Leidenschaft für den Klub.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Vor mehr als 30 Jahren hat der Schriftsteller Saša Stanišić sein Herz an den HSV verloren, seitdem fiebert und leidet er mit dem Klub. Ein Gespräch über Aberglaube, Schadenfreude und das anstehende Derby mit dem FC St. Pauli.
Interview von Thomas Hürner, Hamburg
FC Bayern im DFB-Pokal:Wenn der Drittliga-Schützenkönig plötzlich davonläuft
Das in der Nachspielzeit errungene 3:2 in Wiesbaden erinnert den FC Bayern früh in der Saison an die Schwächen aus dem Vorjahr: Effektivität und Absicherung.
Lesen Sie mehr zum Thema