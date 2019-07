1. Juli 2019, 18:37 Uhr Interview "Neymar könnte der Beste sein"

Der einstige Bayern-Profi Zé Roberto über das Duell zwischen Brasilien und Argentinien sowie den Fußball in Südamerika.

Von Javier Cáceres

Der frühere Bundesligaprofi Zé Roberto wird in dieser Woche 45 Jahre alt. Doch sein Körperfettanteil ist nicht höher als 2016, als er eine Karriere beendete, die ihn unter anderem zu Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern München und dem Hamburger SV führte. Der viermalige Doublesieger mit dem FC Bayern ist nun Assistent im Trainerstab von Palmeiras in São Paulo. Und trainiert mehr denn je: morgens und nachmittags, mit den U 17- und U 20-Mannschaften sowie dem Profiteam. Dort vermittelt er den Spielern die Traineranweisungen und hilft ihnen, Theorie in Praxis umzusetzen. "Ich weiß nicht, ob es so eine Rolle in einem anderen Klub gibt. In Brasilien jedenfalls nicht", sagt er. In diesen Tagen weilt Zé Roberto in Rio de Janeiro, um die Copa América für einen Sportsender zu analysieren. Am Dienstag steht das Halbfinale der Südamerika-Meisterschaft an: Gastgeber Brasilien trifft auf den Erzrivalen Argentinien.

SZ: Zé Roberto, die argentinischen Fans freuen sich, dass die Partie in Belo Horizonte stattfinden wird. Sie singen: "Oooooh, sie haben Euch sieben eingeschenkt...", in Anspielung auf die 1:7-Niederlage Brasiliens gegen Deutschland bei der WM 2014, die sich im dortigen Estádio Mineirão zutrug. Wie sehr schmerzt das?

Zé Roberto: Das 1:7 war ein Desaster. Aber nach jedem Desaster bricht eine neue Zeit an. Ich vergleiche dieses 1:7 mit dem Tsunami in Japan von 2011, wo auch alles wieder aufgebaut worden ist. Brasilien versucht, wieder das zu werden, was es einmal war. Das ist schwierig. Und braucht Zeit.

Wo haben Sie das Spiel erlebt?

Im Urlaub, in der Nähe von Porto Alegre, mit meiner Familie vor dem TV. Mich hat große Traurigkeit befallen, nein: Trauer. Als Fußballer, als Fußballfan war es, als hätte mein Leben seinen Sinn verloren. Diese ganzen Menschen, die auf den Tribünen weinten... Nicht, dass ich das vergleichen will, es kamen keine Menschen zu Tode. Aber eine Stimmung wie am Tag nach dem 1:7 habe ich in Brasilien nur ein einziges Mal wieder erlebt: nach dem Absturz des Flugzeugs mit der Mannschaft von Chapecoense. So was vergisst man nicht.

Den Neuanfang, den Sie ansprachen, führt seit 2016 Tite als Nationaltrainer an. Wie bewerten Sie seine Arbeit?

Er ist immer noch der beste Trainer, den wir in Brasilien haben. Auch wenn er nicht die WM 2018 gewonnen hat. Er sucht nach einer Erneuerung, aber er geht den Weg behutsam. Weil er bei der Copa América Ergebnisse vorzeigen muss, hat er Spieler geholt, die er kennt. Wenn er den Titel nicht holen sollte, stünde er enorm unter Druck.

Sein Job wäre in Gefahr?

Das kann passieren. In Brasilien geht es nicht um langfristige Planung, sondern um Resultate. Ich hielte es für falsch, wenn er gehen müsste. Niederlagen können neue Erkenntnisse bringen, und ich habe den Eindruck, dass Tite aus der WM 2018 interessante Schlüsse gezogen hat.

Welchen Stellenwert hat die Copa América für die Brasilianer grundsätzlich?

Sie ist nicht so wichtig wie eine WM. Aber sie spielt eine große Rolle, wegen der Rivalität unter den südamerikanischen Mannschaften. Und ein Halbfinale zwischen Argentinien ist nun einmal ein "Superclásico". Ich habe viele große Klassiker gespielt, mit Real Madrid gegen Barcelona, mit Grêmio gegen Internacional de Porto Alegre, mit dem FC Santos und Palmeiras gegen Corinthians ... Aber Brasilien gegen Argentinien ist anders.

Woher rührt diese Rivalität?

Das hat historische Gründe. Spiele zwischen Argentinien und Brasilien hatten etwas von einem Kampf um die Weltherrschaft, als Teams und individuell. Ehe Messi und Ronaldo auftauchten, ging es stets um die Frage, wer der beste Fußballer der Geschichte ist: Pelé oder Diego Maradona. Das wirkt bis heute nach.

Zurzeit sind beide von der Weltherrschaft doch etwas entfernt, oder?

Ja. Das liegt daran, dass die Physis eine immer größere Rolle spielt. Europa ist da weit vorn.

So sehen Sieger aus: Brasilianische Erleichterung nach dem Elfmeterdrama im Viertelfinale. (Foto: Ricardo Mazalan/AP)

In den Sechziger-, Siebziger-, Achtzigerjahren Jahren lautete die erfolgreiche Antwort Lateinamerikas auf Europas Physis: Fußball. Zuletzt gab Spanien diese Antwort - und leitete mit technisch starken, aber physisch eher schwachen Spielern eine Ära ein. Wo ist die fußballerische Diskurshoheit der Lateinamerikaner hin?

Technisch versierte Spieler brauchen die Physis, weil die Räume, in denen gespielt wird, sich extrem verengt haben, weil alle Mannschaften Pressing praktizieren, es keinen Platz für Dribblings oder Doppelpässe gibt ... Brasilien hat viele technisch hervorragende Spieler. Aber wenn die physisch nicht auf der Höhe sind, wird jeder Gegner Vorteile daraus ziehen. Und die Taktik spielt auch eine große Rolle ...

Die Trainer in Südamerika sind nicht auf der Höhe der besten der Welt?

Da gibt es einen Unterschied, ja. Europäische Trainer zum Beispiel trainieren durchaus bei uns in Südamerika...

...Brasiliens Spitzenklub Flamengo Rio de Janeiro und Kolumbiens Nationalelf haben mit Jorge Jesus und Carlos Queiroz gerade portugiesische Trainer geholt...

... ja, aber umgekehrt gibt es nicht so viele südamerikanische Trainer, die den Sprung nach Europa schaffen. Und die Trainerausbildung hat in Brasilien auch noch keine sonderlich lange Tradition. Viele brasilianische Ex-Profis versuchen, den Trainerschein in Europa zu machen.

Man hat bei der Copa América den Eindruck, dass Brasilien in einer starren Taktik verharrt. Ein Trugschluss?

Dies ist eine effiziente Seleção. Sie spielt vielleicht nicht attraktiv, aber sehr zielgerichtet. Tite ist ein eher konservativer Trainer, aber auch er hat erkannt, dass Brasilien das Potenzial hat, um offensiver zu spielen. Er versucht, den Spielern Freiheiten einzuräumen, aber Kritik wird es immer geben. Die Brasilianer wollen eine Mannschaft, die nur aus Stürmern besteht.

Die aktuelle Seleção ruft in Brasilien aber kaum Enthusiasmus hervor, in den Straßen sieht man kaum Fans mit Trikots aktueller Nationalspieler. Es dominieren die Helden von einst, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho. Woher kommt diese Nostalgie?

Brasilien hat schon seit einigen Jahren Schwierigkeiten, echte Top-Profis hervorzubringen. Brasilien hat eine gute Gruppe beisammen, mit guten offensiven Spielern wie Gabriel Jesus, Coutinho, Firmino oder Éverton. Aber sie haben nicht das Niveau von Pelé, Garrincha oder Falcão, um einige zu nennen. Sie sind nicht Weltklasse.

Immerhin hat der Stürmer Éverton von Grêmio Porto Alegre eingeschlagen...

Er ist tatsächlich ein Spieler, der anders ist, so einen findet man auch in Europa nicht. Er hat andere Charakteristiken als Cristiano Ronaldo oder Argentiniens Lionel Messi, aber er ist auch extrem interessant und modern, weil er die Fähigkeit hat, tief stehende Abwehrreihen zu durchbrechen.

Es werden kaum noch brasilianische Profis in die Bundesliga exportiert. Warum?

Ich sehe in Deutschland keinen Bedarf. Die deutschen Spieler sind genauso gut oder besser als die Brasilianer. Warum sollten die Klubs da große Summen zahlen? Und es kommen gerade auch keine neuen Maradonas oder Messis nach, Brasilien spielt schon seit Jahren keine U 17- oder U 20-WM, Argentinien geht es ähnlich. Im Falle Brasiliens bin ich aber recht optimistisch. Ich denke an Vinícius Júnior, der mit 17 zu Real Madrid ging und dort schon in der Startelf stand. Er wird schnell lernen.

Bestritt 84 Länderspiele für Brasilien und spielte in Deutschland für Leverkusen, den FC Bayern und den HSV: Zé Roberto, 44. (Foto: Ricardo Moreira/Fotoarena/imago)

Sie waren 21, als Sie zu Real Madrid gegangen sind, aber Sie sind nach neun Monaten wieder nach Brasilien zurückgekehrt. Muss man sagen: Sie sind gescheitert?

Nein. Aber ich war damals, 1997, schon in der Nationalelf und kam bei Real Madrid nur sporadisch zum Zug. Mein Traum war die WM in Frankreich 1998. Damals war der große Zico Assistent von Trainer Zagallo, und Zico sagte zu mir: 'Ich weiß, Du bist bei einem großen Klub gelandet. Aber wenn du bei Real nicht spielst, hast Du ein Problem gegen die Konkurrenz.' Da hat mir mein Manager eine Leihe bei Flamengo verschafft. Ich habe dadurch Reals Sieg in der Champions League verpasst, aber bin zur WM gefahren. Das war ein Traum. Auch wenn wir nur Zweiter wurden.

Sie sind nach der WM 1998 nach Leverkusen gewechselt.

Das war nicht meine, sondern eine Entscheidung der Klubs und meines Managers. Aber bereut habe ich das nie.

Was hat Ihnen Deutschland gegeben?

Die Sichtweise, dass ich nicht ein Fußballer bin, sondern ein professioneller Athlet, der pünktlich ist, seinen Körper pflegt, der Mitspieler und Trainer respektiert. Diese deutsche Kultur war für mich neu. Ich musste sie erlernen, um mich anzupassen. Die Zeit in Leverkusen hat mir die Türen geöffnet, zum FC Bayern und zum HSV.

Sie hätten bei der WM in Japan 2002 Weltmeister werden können. Aber sie waren nicht dabei. Warum eigentlich?

Der damalige Trainer Luis Felipe Scolari hat mich nur für die letzten beiden Qualifikationsspiele nominiert, und davon habe ich nur eines gespielt: In Bolivien, auf 3500 Metern Höhe. Die ganze Mannschaft spielte schlecht, wir verloren 1:3. Und ich war meinen WM-Platz los. Obwohl ich mit Leverkusen meine beste Saison gespielt hatte, mit Platz zwei in der Liga, dem Pokal- und dem Champions-League-Endspiel.

Dafür durften sie bei der WM 2006 in Deutschland mitspielen, als Sie bereits beim FC Bayern waren.

Wir hatten ein Riesenteam, ein magisches Viereck mit Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano... Und Robinho saß auf der Bank.

War das eine Mannschaft, die an einem Mangel an Disziplin gescheitert ist?

Das war ein Faktor. Der andere war, dass die Organisation der ganzen Vorbereitung aus dem Ruder lief und sich das Trainerteam nicht durchsetzen konnte. Die Trainingseinheiten waren öffentlich, es gab laufend Samba, die Zuschauer liefen auf den Platz. Wir hatten nicht die Konzentration, um uns auf eine WM vorzubereiten.

Zudem feierten Ronaldinho und Ronaldo beneidenswert gute Partys...

Die beiden waren nicht bei 100 Prozent. Ronaldo war etwas über seinem Kampfgewicht, Ronaldinho auch.

Damals hieß es in Barcelona, dass Ronaldinho kaum noch trainierte - und in der Kabine auf der Massagebank ausschlief.

Das gab es bei uns im Mannschaftsquartier nicht. Bei der WM hatte Ronaldinho zwar seine überragende Technik, aber er versteckte sich eher an der Seite. Ihm fehlte Hunger, Kraft, Explosivität, Intensität.

Erinnert Sie das an Neymar, der auch jetzt wieder in Rio ausgiebig feierte, obwohl er verletzt ist?

Ich weiß nicht. Aber Neymar ist auf dem Weg, den Zeitpunkt zu verpassen, um die Hauptrolle einzunehmen, die er wegen seines großartigen Talents haben müsste. Er könnte der Beste der Generation sein, die auf Messi und Ronaldo folgt, vor Spielern wie Pogba oder Mbappé. Eigentlich müsste er längst da sein. Die Verletzungen, die er hatte, haben ihm nicht geholfen, aber sein Kopf ist auch nicht zu hundert Prozent auf den Fußball ausgerichtet. Irgendwann wird er die Freude am Fußball verlieren. Bei Santos hat er den Fußball noch genossen, das sehe ich nicht mehr.

Ruhm und Glamour drohen Neymar zu verbrennen?

Geld und Verlockungen hat es im Fußball immer gegeben. Aber nehmen Sie Messi oder Cristiano Ronaldo, sie leben anders. Neymar muss einen grundlegenden Wandel durchlaufen. In seinem Kopf. Und sich auf den Fußball konzentrieren.

Sie sind erst mit 43 Jahren zurückgetreten. Können Sie sich vorstellen, dass Neymar mit 43 noch Fußball spielt?

Entschieden nein! Wenn er so weitermacht, wird er nicht mal mehr spielen, wenn er 30 ist.