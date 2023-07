Interview von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Andrea Gotzmann, 65, hat fast ihr ganzes Berufsleben in der Anti-Doping-Arbeit verbracht - und viele große Dopingfälle miterlebt. Der Eintritt in diese Welt waren die Vorlesungen von Professor Manfred Donike, dem damals führenden westdeutschen Wissenschaftler in der Dopingbekämpfung. Gotzmann hörte dessen Ausführungen beim Sport- und Chemie-Studium in Köln. Am Ende der Vortragsreihe stieg sie in die siebte Etage des Instituts, wo in einem Büro all die Akten, Bücher und sogar ein Rennrad standen (Donike war einst selbst Radprofi - und ein überführter Doper), um sich mal zu erkundigen; wenig später fing sie bei Donike als wissenschaftliche Mitarbeiterin an.