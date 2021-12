"Wir hatten es in der eigenen Hand": Im fünften Spiel des Euroleague-Viertelfinales unterlagen JaJuan Johnson (r.) und die Bayern in Mailand denkbar knapp.

Von Ralf Tögel

SZ: Herr Pesic, wie haben Sie Weihnachten gefeiert?

Marko Pesic: Noch nicht wirklich, ich bin ja serbisch-orthodox und feiere nach dem alten gregorianischen Kalender am 6. und 7. Januar.

Und was steht für Silvester an?

Eigentlich wären wir erst an Silvester vom Euroleague-Spiel in Villeurbanne zurückgekommen, das aber jetzt kurzfristig abgesagt wurde. Deshalb habe ich bisher nichts geplant gehabt. Doch je älter man wird, desto weniger feiert man solche Tage.

Kommt man in Ihrem Job überhaupt noch zum Luftholen?

Ich habe mich an den Rhythmus gewöhnt, es ist ja das vierte Jahr hintereinander mit einem Marathon-Pensum. Ich habe ja neben den vielen Reisen zu den Spielen noch den Verein zu führen, das ist längst meine Hauptaufgabe. Ohne Pandemie wäre damit schon genug zu tun, aber in diesen Zeiten versucht man, von Tag zu Tag zu funktionieren.

Die Spieler klagen auch über diese Reisen.

Das ist für alle die größte Last, weil wir zu viel weg sind, das zehrt an der Substanz.

Müssen Sie dabei sein?

Ich muss nicht, unser Sport ist gut organisiert, aber die Nähe zum Team ist mir wichtig.

In der vergangenen Saison waren es 90 Spiele, und es wird nicht weniger. Sind nicht längst Grenzen erreicht?

Im Kalenderjahr 2021 waren es sogar 94, das ist schon unglaublich. Wenn nicht gespielt würde, wäre ja nicht frei, sondern es würde trainiert. Im Training ist die körperliche Anstrengung größer, im Spiel die mentale. Grundsätzlich bin ich aber schon der Meinung, dass man sich über die Systematik der Wettbewerbe Gedanken machen sollte.

Sollte man, wie oft vorgeschlagen, die Bundesliga verkleinern?

Die BBL wird immer eine große Bedeutung für uns haben. Aber wirtschaftlich ist die Euroleague viel lukrativer. Ich habe in der letzten Zeit vielen Entscheidungsträgern aus dem europäischen Basketball zugehört und nie das Gefühl gehabt, dass man an das Entscheidende denkt: an den gesamten europäischen Basketball. Wenn wir also über die Bundesliga sprechen, geht das nicht, ohne die Euroleague, die Nationalteams und insgesamt die internationalen Wettbewerbe einzubeziehen. Der europäische Basketball ist ein Gesamtprodukt ...

... und die Euroleague ist auf der Welt das beste Basketball-Produkt nach der NBA?

Ja, aber wir schauen immer auf die NBA und vergessen andere Märkte wie etwa den asiatischen, der dem europäischen Markt Konkurrenz machen könnte. Was passiert, wenn im arabischen Raum auf einmal Interesse an einer großen Basketballliga entsteht? Wir müssen zusehen, dass wir die Kräfte bündeln, und es müssen endlich Leute an einen Tisch, die nicht nur auf eigene Interessen schauen. Sondern auf die des europäischen Basketballs.

Trotzdem: Sind zwei komplette Wettbewerbe wie BBL und Euroleague überhaupt zu verkraften?

Wir haben den Kader erweitert - und sind dennoch am Limit. Man weiß nie: Was kommt an Erkrankungen, an Verletzungen? Ständig passiert etwas.

Erklärt das Niederlagen wie die in Würzburg oder in Crailsheim, oder werden diese Gegner unterschätzt?

Das Problem ist nicht das Spiel in Crailsheim, sondern dass sich etwa im Dezember in 18 Tagen acht Partien anhäufen, vier auswärts. Acht in 18 Tagen! Das geht ständig so, und das zehrt. Die Spieler kommen nach acht Tagen heim, wollen natürlich bei ihren Familien sein; da kannst du nicht immer 100 Prozent Konzentration erwarten. Mir war klar, dass wir nur 48 Stunden später in Spielen wie gegen Ludwigsburg oder in Crailsheim schlecht aussehen.

Also gibt es eben einfach zu viele Spiele?

Die Herausforderung der nächsten zwei, drei Jahre wird sein, einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen, der finanziell nachhaltig Sinn macht und den alle Beteiligten stemmen können. Unter dem Strich ist es doch so: Die Spieler sind unser Kapital, das müssen wir schützen.

Detailansicht öffnen Marko Pesic, 45, war selbst erfolgreicher Basketball-Profi. Er gewann als Spieler mit Berlin sechs deutsche Meisterschaften, feierte fünf Pokalerfolge und holte mit der deutschen Nationalmannschaft WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005. Für Deutschland kam er in 97 Länderspielen zum Einsatz. Er stieß zur Saison 2011/12 zum FC Bayern und wirkte zunächst als Sportdirektor des damaligen Bundesliga-Aufsteigers. Im Januar 2013 übernahm er in Doppelfunktion auch die Geschäftsführung, seit Juli 2019 ist er alleiniger Geschäftsführer. (Foto: Marco Wolf /Imago)

Sonst passiert so etwas wie in der vergangenen Saison, als dem Team auf der Zielgeraden die Luft ausgegangen ist?

Der Plan, den wir im Sommer zuvor aufgestellt hatten, ging zu 100 Prozent auf - bis auf die letzten zehn Tage. Da fehlten uns nach den Euroleague-Playoffs verletzte Spieler und vielleicht auch die mentale Kraft. Denn wir hatten plötzlich auch andere Dinge im Kopf, vor allem die plötzliche Erkrankung von Paul Zipser (Hirn-OP; d. Red.). Wenn du aber die Playoffs gewinnen willst, brauchst du 100 Prozent. So gesehen war die Saison mit dem Pokalsieg und dem Erreichen des Viertelfinales in der Euroleague für mich herausragend gut.

Wie sehr schmerzt es, dass dies fast immer ohne Zuschauer geschah, und wie viel Geld ist verloren gegangen?

In der Saison 2018/19, der letzten ohne Corona, haben wir gut fünf Millionen Euro im Ticketing umgesetzt. Vergangene Saison haben wir mit 50 Prozent geplant - es sind Peanuts herausgekommen, bei vielen Spielen haben wir draufgezahlt.

Und in dieser Saison?

Haben wir wieder mit 50 Prozent kalkuliert. Das funktionierte sehr gut, wir waren sogar über Plan, bis zum Zeitpunkt der neuen Beschränkungen. Jetzt sind es wieder Geisterspiele, und wir kämpfen mittlerweile einen schweren Kampf, auch mit der Unsicherheit, was nach dem 13. Januar passiert. So lange greift die aktuelle bayerische Corona-Verordnung.

Sollte man wieder Zuschauer zulassen?

Die Situation ist natürlich insgesamt schwierig. Andererseits haben wir im Audi Dome höchste Sicherheitsvorkehrungen mit pedantisch genauen Kontrollen. Und dann wirst du mit dem Gedränge im Weihnachtsmarkt verglichen und alles wird zugesperrt. Diese Verallgemeinerung verstehe ich bei allem Respekt für die sehr schwierige Situation nicht.

Sehen Sie das Risiko nicht als zu hoch an?

Wir haben Konzepte, die nachweislich funktionieren. Und ich habe noch von keinem Ausbruch in einer Basketballhalle gehört, auch nicht im Handball oder Eishockey. Wir übererfüllen die Auflagen, die Fans kamen zuletzt geimpft und zusätzlich getestet, alle diszipliniert mit Maske. Aber wenn es nun länger so weitergeht, werden einige ans Existenzlimit kommen. Unsere Verpflichtung ist es selbstverständlich, die Voraussetzungen für sichere Veranstaltungen zu schaffen. Doch das haben wir getan! Warum hat jedoch die Politik nicht im Sommer beispielsweise ein Konzept entwickelt, dass auch Weihnachtsmärkte in so einer Situation funktionieren können? Noch mal: Die grundsätzlichen Maßnahmen kritisiere ich nicht.

Aber den politischen Weitblick?

Genau das ist doch die Herausforderung: Lernt man mit dem Virus zu leben und ermöglicht ein Umfeld, in dem wirklich bestmöglich kontrolliert wird und wo die Maßnahmen greifen? Oder sperrt man alles zu und die Menschen treffen sich woanders in großer Zahl, wo dieser sichere Rahmen nicht gegeben ist. Große Teile des Sports haben doch gezeigt, dass es funktioniert.

Aber es gibt immer noch viele Ungeimpfte - und damit die Gefahr eines überforderten Gesundheitssystems. Wie gelang es, dass sich alle Ihre Spieler so schnell impfen ließen?

Zunächst einmal gelten im Sport dieselben Regeln wie im richtigen Leben. Eine Impfpflicht gibt es deshalb auch bei uns noch nicht. Wir haben nie Druck ausgeübt, sondern ein Angebot gemacht und es wurde angenommen. Kurz nach Saisonende waren alle doppelt geimpft. Wir haben keinem die Pistole auf die Brust gesetzt. Unsere Spieler und Trainer haben vielmehr vorbildlich reagiert, das freut uns sehr.

Wie würden Sie reagieren, wenn sich ein Spieler weigert?

Wir müssten dann ein sehr, sehr engmaschiges Testsystem gewährleisten, für die gesamte Mannschaft. Ich glaube aber, jeder Einzelne bei uns ist sich dieser Verantwortung bewusst.

Bei den benachbarten Fußballern hat es nicht so gut geklappt, wie sehen Sie den Fall Kimmich?

Das war für meinen Geschmack ein zu großes mediales Thema, man hat ihn wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Vielleicht hat er nicht alles richtig gemacht, aber mir war die Reaktion zu extrem. Und jetzt, da er sich für die Impfung entschieden hat, geht die andere Seite auf ihn los.

Was würden Sie anders machen?

Ich war zum Glück bisher nicht in dieser Situation und will auch keine Ratschläge geben. Was mit Joshua Kimmich passiert ist, hat mich aber sehr nachdenklich gemacht.

In Bezug auf die Gesellschaft?

Wenn auf dem Rücken eines 26-jährigen Sportlers derart politische und gesellschaftliche Themen diskutiert werden, muss man sich fragen, ob das verhältnismäßig ist.

Sind die sozialen Medien schuld? Wie dieser Tage auch bei der Diskussion über Ihren Trainer Andrea Trinchieri, nachdem er im Baskonia-Spiel ihren Youngster Jason George gestoßen hat und sofort seine Entlassung gefordert wurde?

Ich kenne solche Forderungen nicht. Woran man auch sieht, dass es besser ist, nicht alles in den angeblich ,sozialen' Medien zu lesen. Grundsätzlich ist es nicht gut, wenn so etwas passiert, aber das ist längst intern besprochen und geklärt. Zum Thema Corona und Impfung habe ich kürzlich mit Andrea und Daniele (Sportdirektor Baiesi, d. Red.) diskutiert, ob es solche Reaktionen vor 20 Jahren gegeben hätte: Wären ohne das Internet Aufregung und Hass so groß gewesen? Ich denke nein.

Kein Thema spaltet die Gesellschaft derzeit mehr als das Impfen gegen Covid. Wie stehen Sie dazu?

Wir haben in Deutschland herausragende Wissenschaftler. Sie sind nicht immer einer Meinung, es herrscht aber Einigkeit, dass die Impfung das Problem löst. Also lasse ich mich impfen, ich vertraue der Wissenschaft.

Lassen Sie uns in die Zukunft blicken: Sie hatten einen Dreijahresplan aufgestellt, an dessen Ende 2022 im neuen SAP Garden vor 11500 Zuschauern die europäische Krone angegriffen werden sollte. Wie sieht Ihr Plan nach fast zwei Jahren Pandemie aus?

Corona schiebt alles nach hinten. Stand jetzt wird die Halle in der zweiten Hälfte 2023 fertig.

Einige Klubs fordern schnell weitere Finanzhilfen vom Staat.

Es steht außer Frage, dass ohne Unterstützung viele Vereine nicht überleben. Für die Hilfen der letzten Saison muss man der Politik ein großes Kompliment aussprechen. Sie waren als Ersatz für das weggebrochene Ticketing überlebenswichtig - und sie werden es auch jetzt sein, das ist klar. Die große Frage ist aber: Was macht das mit den Sponsoren, was mit den Fans? Dass die Bindung zwischen Fan, Partnern und dem Live-Erlebnis zu lange wegbricht, ist meiner Meinung nach ein größeres Problem ...

Das heißt, Sie befürchten, dass manche Zuschauer gar nicht mehr zurückkommen?

Genau. Unsere Leute haben einen super Job gemacht. Wir halten im Grunde mit jedem Fan Kontakt, mit unseren Partnern, die Telefone glühen. Und das zahlte sich aus, die Halle wurde immer voller. Doch als wir ein verhältnismäßig gutes Niveau erreicht hatten, wurde wieder alles zugesperrt. Hält das noch länger an, droht sich das Verbraucherverhalten endgültig in eine bedenkliche Richtung zu verändern. Wenn man sich etwas abgewöhnt hat, ist es schwer, sich es wieder anzugewöhnen.

Detailansicht öffnen Paul Zipser hat seine Hirn-OP gut überstanden, mittlerweile trainiert er wieder und will demnächst sein Comeback geben. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Tel Aviv und Kaunas spielen vor 10 000 Zuschauern, ihr Spiel in Belgrad sahen 7000 Fans. Werden Sie da neidisch?

Solche Zustände wollen wir gar nicht, das ist nicht zu verantworten. Aber das ist ein riesen Wettbewerbsnachteil, sportlich wie wirtschaftlich. Wir kommen aus dem Hexenkessel in Belgrad - und gegen Ludwigsburg ist niemand im Audi Dome! Wir sind das einzige Euroleague-Team ohne Fans. Auch in den Bundesländern werden nun plötzlich wieder Unterschiede gemacht.

Was schlagen Sie vor?

Den Mut zu haben und zu analysieren, was unsere Konzepte in den vergangenen Jahren bewirkt haben und gegen das Risiko abwägen. Um dann zu entscheiden, ob man Zuschauer zulässt. Im nicht überregionalen Sport sind offenbar in engen Hallen ein paar hundert Zuschauer möglich. Die Erfahrungen nutzen, gepaart mit bewährten Konzepten, das könnte doch zu einer sinnvollen und vertretbaren Anzahl an Fans auch im Profibereich führen. Das würde den sehr gut vorbereiteten Hallensportarten und auch uns wahnsinnig helfen.

Momentan droht eher wieder ein Lockdown. Muss der FC Bayern München angesichts dieser Aussicht seine Ziele neu definieren?

Das ändert sich nichts, unsere Ziele orientieren sich nicht an Titeln, sondern am Prozess, wir wollen das Maximum aus unseren Potenzial holen, dann kommen auch die Titel. Dabei bleiben wir.

Was war im Jahr 2021 Ihr schönster Moment?

Sportlich ganz klar die Auszeit zwölf Sekunden vor Spielende in Mailand im fünften Playoff-Viertelfinale. Wir hatten Ballbesitz und es lag tatsächlich in unserer Hand, das Final Four zu erreichen. Hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und es hat mir gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man gut plant und ein Team und einen Trainer hat, die bis zum Schluss kämpfen.

Und ihr bewegendster Moment?

Die Zeit, als wir einen Jungen hatten, der um sein Leben kämpfte.

Sie sprechen von Paul Zipser?

Ja, das werden wir alle nie mehr vergessen. Ich war mir aber sicher, dass er es schafft, wenn nur der schwere Eingriff erfolgreich sein würde.

Wie haben Sie das damals erlebt, während der Meister-Playoffs gegen Berlin?

Als ich die Mannschaft und den engsten Staff in der Kabine informiert habe - das war einer der schwierigsten Momente meines Lebens. Ich sah es eigentlich auch als unmöglich an, zum ersten Endspiel nach Berlin zu fahren und am Tag seiner Hirn-OP zu spielen. Es ging ja vor allem darum, zusammenzustehen und mit den Ärzten Paul und seine Familie zu begleiten, um keine Minute zu vergeuden.

Wie ging es Ihnen in dieser Zeit?

Am Abend vor der OP waren wir ja schon in Berlin. Ich schlafe sowieso wenig, aber da konnte ich kein Auge zumachen. Ich musste dauernd daran denken, was Paul wohl durch den Kopf geht. Ich glaube, an seiner Stelle wäre ich durchgedreht. Aber da hat ihm vielleicht sein etwas phlegmatisches Naturell geholfen (lacht).

Schärfen solche Erfahrungen den Blick auf das Wesentliche?

Auf jeden Fall. Als ich Paul im Sommer in der Reha in Bad Wiessee besucht habe und ihn sah, wurde mir erstmals so richtig bewusst, womit er zu kämpfen hatte. Er konnte nicht mehr alleine laufen. Ihn jetzt in seinem individuellen Training zu sehen, wie er kämpft, das macht uns alle glücklich.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?

Dasselbe wie 2021: den vollen Audi Dome.