SZ: Herr Bruchhagen, im Jahr 2009 sagten Sie der Welt, dass Sie als Vorstandsmitglied der DFL nur unter Vorbehalt zugestimmt hätten, die Fernseheinnahmen unter den 36 Klubs nach Erfolgskriterien zu verteilen. Grund: „Die Verteilerbeschlüsse setzen eine Fehlentwicklung fort, vor der ich schon 1992 gewarnt habe. Durch sie wird weiter Zement in den Zementkübel gekippt.“ Sie erinnern sich? Was meinten Sie damit?

Heribert Bruchhagen: Damit meinte ich einfach, dass die Rangfolge und das tabellarische Bild der Bundesliga durch das eingesetzte Geld bestimmt werden. Dass mit der Methode, den erfolgreichen und ohnehin besser situierten Klubs mehr Geld zu geben, ein Fortbestand der vorhandenen Hierarchie geschaffen wird.

1992 waren Sie Manager des Hamburger SV, Sie vertraten also eigentlich einen Klub der besseren Gesellschaft …

Stimmt, der HSV war Vierter, Fünfter oder Sechster und gar nicht schlecht aufgestellt, und trotzdem habe ich aus guten Gründen so argumentiert – weil ich die langfristigen Konsequenzen für die Liga gesehen habe.

Eine andere Prognose aus dem Interview von 2009 lautete: „Die Schere innerhalb der Bundesliga geht immer weiter auf und ist mittlerweile so eklatant, dass ein verheerendes Ungleichgewicht im nationalen Wettbewerb entstanden ist. Das verstärkt sich immer mehr. Die Mannschaften, die vorn stehen, bekommen so viel Geld, dass andere Vereine diesen Nachteil nie wieder ausgleichen können. Ich sage jetzt schon voraus, dass der FC Bayern von 2010 bis 2020 mindestens achtmal Deutscher Meister wird.“ Letzteres stimmte exakt! Und Ersteres ist wohl auch kaum zu bestreiten. Sind Sie stolz auf ihre prophetische Kunst?

Nein, so arrogant bin ich nicht. Und da musste man auch damals schon nicht besonders klug sein. Das war alles längst abzusehen, auch wenn der enorme Einfluss der Champions-League-Einnahmen in dem Maße noch nicht einzuschätzen war. Aber die Weichen wurden schon im Liga-Ausschuss des DFB gestellt, der vor der Gründung der DFL die Verteilung der Gelder in der Liga regelte. Darin saßen Männer wie Gerhard Mayer-Vorfelder (später DFB-Präsident), Werder Bremens Präsident Franz Böhmert oder Axel Dünnwald-Metzler (Stuttgarter Kickers), das waren schon damals ältere Herren, die nicht mehr so weit nach vorn schauten. Relativ jung waren nur Wolfgang Holzhäuser und ich – und wir beide sind heute auch längst alt und pensioniert. Ich war auch geprägt von meinen Anfängen im Bundesliga-Geschäft, damals beim Zweitliga-Aufsteiger Schalke, als noch alle Vereine das gleiche TV-Geld bekommen haben: 300 000 D-Mark! Dann kam das Privatfernsehen – und alles änderte sich.

Aus dem oben genannten Zementkübel ist Ihre Theorie von der „zementierten Tabelle“ hervorgegangen – die Vision einer Liga, in der Budgets, Besitz und Status den Gang des Sports bestimmen, in der die Münchner Bayern übermächtig und die großen Publikumsvereine die Verlierer sein werden. Auch das ist alles wahr geworden.

So ist es leider gekommen. Daran ändert sich auch nichts, weil jetzt mal Leverkusen Meister und Stuttgart Zweiter wurden. Die Bayern werden wieder den alten Status herstellen, darauf kann man sich verlassen, ihre wirtschaftliche Macht gibt ihnen dafür alle Möglichkeiten. Ich weiß: Das klingt, als ob der Kardinal predigt. Aber die wirtschaftliche Kraft entscheidet über das tabellarische Ranking, das ist nun mal so. Und jeder Klub ist gut beraten, das anzuerkennen und seine Ziele entsprechend anzupassen. Das will bloß kein Fan hören, weil das Formulieren von realistischen Zielen als langweilig und limitierend gilt. Lieber wollen alle an diese Sprüche glauben, die ich immer von den Marketingexperten unserer Sponsoren zu hören bekommen habe: „Setz dir keine Grenzen“, „träume groß“ und so weiter. Aber die Wahrheit ist: Nur eine Minderheit der Vereine erreicht in einer Saison, was sie sich wünscht. Die anderen sind von ihrer Saison enttäuscht – und schmeißen den Trainer raus. Kann ich Ihnen jetzt schon vorhersagen: Mindestens acht von 18 Trainern werden in der ersten Liga das Saisonende nicht in ihrem jetzigen Job erleben.

Vor zehn Jahren haben Sie unter Verweis auf die Stabilität der Werks- und Investorenvereine angekündigt, den meisten Traditionsklubs werde in Zukunft bloß noch Platz sieben bis 17 bleiben. Aber es ist in der Realität sogar noch härter gekommen: Der HSV, Schalke, Köln, Hertha, Nürnberg, Hannover und Düsseldorf bevölkern die zweite Liga, während sich oben Hoffenheim, Leipzig, Augsburg, Mainz, Freiburg und Heidenheim etabliert haben. Wie konnte das passieren?

Tja, wie konnte es so weit kommen? Die großen Traditionsvereine sind wie schwere Tanker, sie bedienen einen riesigen Apparat. Das kostet Geld und erzeugt Druck und führt an der Spitze zu Diadochenkämpfen wie in Hamburg, Hannover oder Schalke. Die investorengeführten Vereine hingegen – wie Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig – haben nicht nur verlässliche Extra-Geldquellen. Sie sind auch schlanker, sie haben es leichter. Und die kleineren Klubs wie Augsburg, Mainz oder Heidenheim machen es clever, sie müssen aber auch nicht die Erwartungen eines großen Publikums managen. Das Gleichgewicht stimmt nicht: Die Traditionsklubs ziehen die Massen an und sorgen für die Einschaltquoten, sind aber finanziell im Nachteil. Die 50+1-Regelung (zur Begrenzung des Einflusses von Investoren auf die Klubs, d. Red.) hat einen großen Sinn, aber sie ist unter diesen Bedingungen dauerhaft infrage gestellt und bedroht.

Was tun?

Ich kann Ihnen keine Lösung anbieten. Man kann das Rad nicht zurückdrehen, und regulierend ins Rad einzugreifen ist gegen die Vorherrschaft der Spitzenklubs kaum möglich. Vielleicht eine Liga mit zwanzig Klubs? Wir müssten uns das in Deutschland doch erlauben können, unser Land ist größer geworden, aber die Bundesliga hat wie in den Achtzigerjahren immer noch 18 Klubs. Den Antrag auf Erweiterung hatte ich sogar schon mal gestellt im Liga-Ausschuss, aber ich habe eine Abstimmungsniederlage erlitten. Damals habe ich als Eintracht-Frankfurt-Funktionär pro domo gedacht, weil wir in der Liga im unteren Drittel standen, aber so würde ich heute immer noch argumentieren.

Was würde dadurch besser werden?

Der HSV muss in die Bundesliga, Schalke muss in die Bundesliga, der 1. FC Köln muss in die Bundesliga. Da gibt es doch gar kein Vertun! Der Vorteil bei einer Erweiterung auf 20 Vereine wäre: Man würde niemandem etwas wegnehmen. Und man hätte weniger Hektik und ein bisschen mehr Ruhe in der ersten Liga – weil mehr Klubs ihr Ziel, den Klassenerhalt, erreichen würden. Dadurch würden auch weniger Trainer entlassen und es entstünde mehr Kontinuität. Aber das ist natürlich alles im Konjunktiv gesprochen.

Es gibt immerhin die Beispiele VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt: zwei Traditionsklubs, die sich nach Jahren voller Mittelmaß und heftiger Schwankungen selbst geholfen haben.

Ausnahmen von der Regel! Aber es macht trotzdem Hoffnung. Die Eintracht hat sich toll entwickelt und Substanz geschaffen, Fredi Bobic und Markus Krösche haben im Sport super gearbeitet. Aber in dieser Saison sind sie für mich trotzdem nur ein Kandidat für Platz fünf bis sieben. Den VfB schätze ich höher ein. Ob er sich längerfristig oben hält, muss man aber abwarten.

Früher wurden Sie oft als Schwarzmaler und Unheilsprophet gemobbt – geben Ihnen die Kollegen von früher heute recht?

Meine damaligen Antipoden – Michael Meier oder Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge – sind heute alle meine Freunde. Da reden wir gar nicht mehr drüber. Ich erzähle Uli Hoeneß höchstens noch mal von meiner ersten Begegnung mit ihm: Als ich nach München fuhr, um Karl Hopfner (damals Finanzchef des FC Bayern) zu sagen, dass wir nicht genug Geld haben, um die Forderungen für den Kauf von Radmilo Mihajlovic zu erfüllen – und wie plötzlich Hoeneß aus seinem Büro kam und mich bepöbelt und beschimpft hat. Dabei hatte ich gedacht, mein Gang nach Canossa könnte die Lösung sein. Aber das war mir eine Lehre, wie es zugeht im Bundesliga-Geschäft.