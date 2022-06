Von Javier Cáceres, Berlin

Vor gut einer Woche qualifizierte sich Costa Rica als 32. Teilnehmer für die im November beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Costa Rica wird dort dritter und letzter Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft sein. Die Mannschaft wird vom Kolumbianer Luis Fernando Suárez trainiert, der nach der erfolgreichen Qualifikation seine besondere Beziehung zu dem legendären kolumbianischen Trainer Francisco Pacho Maturana betonte. Maturana war unter anderem Trainer der kolumbianischen Elf um Carlos El Pibe Valderrama, René Higuita oder Faustino Asprilla, die bei der WM 1990 gegen den den späteren Weltmeister Deutschland einen Punkt errang. Die SZ erreichte Maturana in Medellín - für ein Gespräch über seinen fußballerischen Ziehsohn.

SZ: Herr Maturana, Luis Fernando Suárez ist nur elf Jahre jünger als Sie, dennoch spricht er von Ihnen als "Papá". Trifft dieser Begriff das Verhältnis?

Francisco Maturana: Nando ist Teil einer ganzen Gruppe von Menschen, mit denen ich in Kolumbien zusammenarbeiten durfte, und von denen ich sagen würde, dass sie vor allem dies auszeichnet: Sie haben ähnliche fußballerische Empfindsamkeiten, und sie kultivieren seit ihrer Zeit als Spieler die gleichen Codes und Lebensprinzipien. Die Freundschaft, den Respekt, die Ordnung, die Pünktlichkeit. Ja, ich empfinde so etwas wie Vaterstolz. Es gibt kein größeres Glücksgefühl, als dass ein Kind seinen Weg findet, und dass einen nun eine so formidable Nachricht erreicht wie diese: Nando hat sich jetzt zum dritten Mal für eine WM qualifiziert.

Erfolgreicher Schulterschluss: Costa Rica (hier im Kreis um Trainer Luis Suárez) hat sich als letztes Team für die Fußball-WM qualifiziert. Und fordert nun wie 2006 Deutschland heraus. (Foto: Joso Cordero / Zuma Press/Imago)

Sie waren bei Atlético Nacional in Medellín sein Trainer und Lehrer, später diente er Ihnen als Assistent. War Ihnen klar, dass er selbst das Zeug zum Trainer hat? 2006 führte er Ecuador und 2014 Honduras zu einer WM ...

Ich habe Luis Fernando in jungen Jahren kennengelernt, weil ich Teile seiner Familie kannte. Vielleicht war er nicht der beste Fußballer. Aber er verstand den Fußball. Als defensiver Mittelfeldspieler wurde er bei Atlético Nacional zu einem Leader. Er war derjenige, dem ich auftragen konnte, auf dem Feld das Wort zu führen, Ordnung zu schaffen. Bis ich ihm sagte, dass er seine Karriere beenden solle.

Warum? Suárez war damals erst 31 Jahre alt.

Ich wollte, dass er die Mannschaft leitet und mir den Rücken freihält, während ich Kolumbiens Nationalteam trainierte. Nando bot mir alle Garantien, weil er meine fußballerischen Sensibilitäten teilte, aber vor allem, weil er wusste, wie man mit Menschen umgeht. Seine Kameraden hörten auf ihn. Ich hatte ihn zu meinem Bruder César geschickt, der damals ebenfalls Trainer war, damit er Luis Fernando dabei helfe zu wachsen. Wir lernen alle von allen, wenn wir demütig sind.

Nachdem Sie 1995 in Ecuador Nationaltrainer geworden waren, haben Sie Suárez als Assistenten mitgenommen. Und ihm damit den Weg zum Cheftrainer geebnet?

Ja, das kann man so sagen. Ich habe ihm 1997 sogar die Leitung der Mannschaft Ecuadors bei der Copa América übertragen (Südamerikas Nationenturnier; d. Red.). Ich war nicht nur Nationaltrainer, sondern überhaupt für den Fußballbereich verantwortlich. Ich wollte, dass er sich als Trainer zeigt. Und habe deshalb darauf verzichtet, als Coach an der Linie zu sein. Ich wollte nicht, dass er sich verbrennt und entlassen wird, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ecuador hat eine sehr gute Copa América gespielt. Wir sind im Viertelfinale ausgeschieden. Aber wir haben immer so gespielt, wie wir es wollten.

Man sagt gern, dass Mannschaften den Charakter ihrer Trainer widerspiegeln. Inwiefern ist Costa Ricas heutige Auswahl ein Abbild von Suárez?

Wenn ich ein Fußballspiel schaue, bin ich ein unbequemer Zeuge, denn ich suche immer nach den Dingen, die mich auf einem Fußballplatz glücklich machen. Vor ein paar Monaten lud man mich zu einem entscheidenden Spiel Costa Ricas ein, gegen Ende der Qualifikationsrunde gegen die USA. Ich habe da eine große Erleichterung verspürt. Nicht nur, weil Nando gewonnen hatte und die WM-Qualifikation rettete. Sondern vor allem, weil ich genau die fußballerischen Dinge gesehen habe, die mich nähren. Weil ich die Prinzipien, die Subprinzipien und die Sub-Sub-Prinzipien eines Fußballs gesehen habe, die ich für verloren hielt.

Die Sub-Sub-Prinzipien?

Es gibt Prinzipien für die gesamte Mannschaft, für jede Linie, für jeden Spieler. Man sieht manchmal in den großen Ligen Spieler, bei denen man sich fragt, hat man dem denn nie beigebracht, wie er sich zum Ball orientieren muss? Hat dem nie jemand gesagt, dass er dies oder das machen muss, wenn er auf der Außenbahn ist?

"Valderrama war eine permanente Einladung, den Fußball als kollektive Idee zu verstehen"

Diese Prinzipien, die Sie nun bei Costa Rica sehen, kamen vor allem bei der kolumbianischen Nationalelf zum Tragen. Bei der WM in Italien spielten Sie gegen den späteren Weltmeister Deutschland 1:1. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an jenes Spiel zurückdenken?

Ich habe alles noch vor mir, vor allem die Pressekonferenz am Vorabend der Partie in San Siro. Die Medien wollten nur über Drogen reden, über (den Kartellchef) Pablo Escobar und andere solche Dinge, die damals in Kolumbien passierten. Ich sagte: Schaut euch diese Nationalelf an! Sie spielte richtig guten Fußball. Und zeigte, dass Kolumbien nicht nur Drogen war, sondern erfolgreiche Gesellschaften bilden kann, Phantasie, Ordnung, Freundschaft. Wir hatten Respekt und Liebe für den Ball. Wir haben ihn gespielt, wenn wir ihn hatten, und wollten ihn zurückhaben.

Die prägende Figur jener Mannschaft war El Pibe Valderrama. In Deutschland wurde er immer auf seine Frisur reduziert. Aber: Haben Sie ihn mal einen Ball verlieren sehen?

Valderrama war eine permanente Einladung, den Fußball als kollektive Idee zu verstehen. Wir haben immer eine Struktur gesucht, die den Spieler glänzen lässt, und Spieler, die die Struktur glänzen lassen. Pibe spielte damals in Montpellier. Das heißt, er war in Montpellier - und saß dort nur auf der Bank, weil er angeblich nicht gut Fußball spielte.

Das klingt nach Blasphemie.

Ich habe fürchterlich viel Kritik einstecken müssen, als ich ihn holte. Pibe kam zur Selección - und glänzte, weil er nicht allein war. Zum Beispiel gegen Deutschland bei der WM. Wir wollten nicht so schnell sein wie sie, wir spielten, was heute modern ist, ohne echten Neuner, ohne nominelle Außenstürmer, mit sechs Mittelfeldspielern - mit vielen Spielern, die universale Rollen ausfüllten.

Der Kolumbianer Francisco Maturana (im Anzug) führte die legendäre kolumbianische Nationalmannschaft bei der WM 1990 in Italien bis ins Achtelfinale, in dem sie nach Verlängerung mit 1:2 gegen Kamerun verlor. (Foto: Sven Simon/Imago)

Ihre Idee von Fußball war prägend für Suárez. Er wurde mit Atlético Nacional kolumbianischer Meister. Dennoch war er in der Heimat nie Nationaltrainer. Warum nicht?

Weil es im kolumbianischen Fußball viele innere Konflikte gibt, und - wie grundsätzlich im lateinamerikanischen Fußball - das Problem, dass alle sich auf ihre Rolle vorbereiten. Fußballer, Trainer, Physiotherapeuten, sogar Journalisten bereiten sich vor. Assistenten lernen mit neuen Technologien umzugehen. Nur die Verbandsfunktionäre sind unvorbereitet. Es gibt selten Projekte, die langfristig angelegt sind. Alle kranken an Resultatitis.

Suárez nahm seine Arbeit in Costa Rica vor gut einem Jahr auf. Er musste anfangs viel Kritik einstecken. Sind Sie von seinem Erfolg überrascht?

Nein. Denn er ist sehr methodisch, er ist in Mikrozyklen vorgegangen. Und der Verband unterstützte ihn. Man unterbrach sogar die Meisterschaft, damit Nando Zeit hatte, um mit Spielern in Costa Rica zu arbeiten. Er hat es geschafft, ins Hirn und ins Herz seiner Spieler vorzudringen. Costa Rica hat Nandos Prinzipien verinnerlicht - daran besteht kein Zweifel.

"Gegen Mannschaften wie Deutschland wirst du nie einen Vorteil daraus ziehen, wenn du auf Physis setzt."

Costa Rica trifft in der Vorrunde auf Spanien, Japan - und auf die deutsche Mannschaft. Erkennen Sie viele Unterschiede zwischen dem Deutschland unter dem noch neuen Trainer Hansi Flick und seinem Vorgänger Joachim Löw?

Der Fußball von morgen ist noch nicht hergestellt. Er muss erst noch gemacht werden. Wer verfertigten Fußball sehen will, muss zur Videothek gehen und wird das Spiel von morgen nirgends auftreiben. Deshalb bin ich optimistisch für Costa Rica, und das werde ich Nando auch vermitteln.

Aber Deutschland ist der Favorit?

Im Garten des Nachbars kannst du nie etwas ausrichten. Du kannst nur deinen Garten beharken. Was ich an Nando schätze - er weiß das. Er weiß, dass ein Gegner individuell überlegen sein und ein reicheres Parfum verströmen kann. Zu behaupten, dass Spanien oder Deutschland nicht eine reichere Geschichte haben als Costa Rica, wäre töricht. Aber solchen Mannschaften gegenüberzutreten, ist attraktiv. Es bedeutet, dass du wacher sein musst. Sonst reißen die dir den Kopf ab.

Suárez hat in den Mikrozyklen, die Sie ansprechen, nicht nur sehr viele junge Spieler getestet, sondern auch Veteranen wie Celso Borges, Bryan Ruiz, Keylor Navas. Wie viel können sie der Mannschaft Costa Ricas noch geben?

Ja, es gibt Spieler, die bei der WM 36 oder 37 Jahre alt sein werden. Aber die Profis von heute haben ihr Haltbarkeitsdatum verlängert. Sie essen besser, pflegen sich stärker, trainieren methodischer als die früheren Spieler. Keine Frage: Wenn man gegen Deutschland mit einer Mannschaft antreten will, die rennt und Zusammenstöße sucht, wird es schwierig werden. Aber gegen Mannschaften wie Deutschland wirst du nie einen Vorteil daraus ziehen, wenn du auf Physis setzt. Vorteile wirst du aus der Intelligenz ziehen. Unterschätzen sie nicht die menschliche Qualität der Spieler Costa Ricas. Sie sind intelligent. Sie werden keine Angst haben. Und Nando erst recht nicht.