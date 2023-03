Der Chelsea-Profi hat eine Stiftung mit vielfältigen Aufgaben gegründet. Havertz erklärt, wie sehr ihn Themen wie Krieg, Kinder in Not oder Altersarmut beschäftigen, warum er seine Laune nicht mehr von Siegen und Toren abhängig macht - und wieso chillende Esel seine Lieblingstiere sind.

Interview: Javier Cáceres, London

Fußballer haben oft ein besonderes Verhältnis zu ihren Rückennummern, das ist beim deutschen Nationalspieler Kai Havertz, 23, nicht anders. Weil sein Bruder Jan sie immer nutzte, wenn sie gemeinsam auf der Videokonsole Fußball spielten, wählte Kai Havertz die "29" für seinen Trikotrücken, als er bei Bayer Leverkusen spielte (2016 bis 2020). "Ich habe sie dann behalten, als ich zum FC Chelsea in die Premier League gewechselt bin", sagt er beim Treffen mit der SZ im Londoner Stadtteil Wimbledon. Es sei deshalb nur logisch gewesen, dass seine neue wohltätige Stiftung offiziell an diesem Mittwoch vorgestellt wird: an einem 29. März (www.kaihavertz-stiftung.de).

SZ: Herr Havertz, Sie haben eine Stiftung gegründet, um Kindern, Jugendlichen, alten Menschen und auch Tieren zu helfen. Wie ist dieses Engagement entstanden?

Kai Havertz: In meiner Familie wollten wir immer Menschen und Tieren helfen. Das war immer da. Das Gefühl, dass ich in einer Position bin, in der ich helfen und der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, ist immer stärker geworden. Dass daraus nun eine Stiftung geworden ist, hat viel mit der Flutkatastrophe von 2021 zu tun.

Auch Ihre Heimatregion war betroffen. Sie sind gebürtiger Aachener und haben damals Geld gesammelt.

Ich habe aus dem Flugzeugfenster gesehen, wie ungeheuerlich die Schäden waren. Ich habe versucht zu helfen. Wir haben auch schon mal Kleidung für Kriegsopfer in der Ukraine organisiert. Aber das waren punktuelle Aktionen, die mich nicht befriedigt haben. Ich will diese Aktivitäten nun mit der Stiftung bündeln. Wir, der Stiftungsrat und ich, wollen wachsen. Vielleicht spreche ich Kollegen an.

Interessieren sich Ihre Fußballkollegen denn für solche Themen?

Nicht alle. Aber ich habe eine ganze Reihe von Fußballern getroffen, die sehr viel tun, ohne es an die große Glocke zu hängen.

Was hat Sie zuletzt berührt?

Das Erdbeben in der Türkei. Ich bin weder der größte Zeitungsleser, noch würde ich mich als einen besonders politischen Menschen bezeichnen. Aber die großen Dinge bekomme ich natürlich mit. Ich versuche, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Es gibt viele Momente, wo ich mich frage: Was geht da eigentlich gerade ab? Der Krieg in der Ukraine ist da nur ein besonders krasses Beispiel.

Sie sind Teil der Fußballblase - einer Welt des Geldes und des Reichtums.

Aber deswegen bin ich nicht blind dafür, dass viele Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Dass alte Menschen in so einem reichen Land wie Deutschland im Müll nach Pfandflaschen suchen, um ihre Rente aufzubessern, bekomme ich natürlich mit. Oder dass sich Obdachlose ohne jede Bindung zu ihren Familien durchs Leben schlagen. Unter welchen Schwierigkeiten Kinder und Jugendliche aufwachsen müssen. Wie mit Tieren umgegangen wird. Mich berührt das.

Dass Sie auch alte Menschen in Ihr Programm einbeziehen, ist eher ungewöhnlich. Wie kam es dazu?

Sie sind Teil unserer Gesellschaft, und sie sind verletzlich. Ich sehe es bei meiner Großmutter, die schon 85 Jahre alt und auf andere angewiesen ist. Sie wird zum Glück bestens betreut. Ich frage mich manchmal schon, ob es jemanden gäbe, der ihr eine helfende Hand reichen würde, wenn meine Großmutter sie nötig hätte und sie nicht so in ihre Familie eingebettet wäre. Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann einen Teil meiner Welt ändern, indem ich helfe.

Vielen Fußballern wird geraten: Bleib beim Fußball!

Es ist vielleicht etwas gewagt, was ich jetzt sage, weil es Menschen geben kann, die es falsch verstehen. Aber Fußball ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Fußball ist nicht nur mein Job, ich liebe ihn. Es ist ein schöner Weg, um Menschen eine Freude zu bereiten. Ein Champions-League-Sieg mit Chelsea, der versüßt nicht nur den Menschen an der Stamford Bridge oder in London den Tag, das geht über Grenzen hinaus. Natürlich genieße ich das.

Aber?

Es gibt Dinge, die hundertmal wichtiger sind: meine Familie, meine Freundin, meine Hunde, jetzt die Stiftung. Ich hätte kein Verständnis dafür, wenn jemand sagen sollte: Engagiere dich nicht, konzentriere dich auf den Fußball! Ich könnte mit meiner Zeit sicher schlimmere Dinge anstellen, als eine Stiftung zu gründen.

Hatten Sie jemals mit Trainern oder Mitspielern Probleme, die nicht damit klarkamen, dass Sie den Fußball nicht an die erste Stelle stellen wollten?

Nein. Es gibt allenfalls Leute, die über meine Körpersprache reden.

Ärgert Sie das?

Es ist halt die Art, wie ich Fußball spiele! Ich glaube, dass man schon erkennen kann, dass mir Fußball etwas bedeutet, dass ich immer 100 Prozent gebe, in jedem Training, in jedem Spiel, dass ich nicht rumstänkere oder abwinke ... Mein Beruf ist es, Fußballer zu sein, und den übe ich sehr gerne aus. Aber wenn ich um drei Uhr nachmittags vom Training nach Hause komme, versuche ich, mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich finde es gesund, etwas zu haben, was mir wichtig ist, und nicht 24/7 an Fußball zu denken.

Haben Tiere schon immer eine zentrale Rolle in Ihrem Leben eingenommen?

Ja. Ich bin nicht direkt auf einem Bauernhof aufgewachsen, aber in einer sehr ländlichen Umgebung. Wir hatten einen großen Garten und viele Tiere: Hunde, Pferde, Katzen, Meerschweinchen. Als ich 18 wurde, haben mir meine Eltern ein besonderes Geschenk gemacht: eine Patenschaft für drei Esel, die krank waren und von einem Bekannten gerettet wurden, der nun auch in die Stiftung eingebunden ist. Esel waren irgendwie immer meine Lieblingstiere.

Warum ausgerechnet Esel?

Das kann ich gar nicht richtig sagen. Ich mag sie einfach. Vielleicht wegen des Plüschtiers, das mir meine Eltern geschenkt haben, damit ich besser einschlafe. Esel faszinieren mich. Es sind sehr ruhige Tiere. Sie chillen den ganzen Tag.

Wie Sie selbst?

Exakt (lacht).

Wissen Sie, dass in England schlechte Fußballer "donkeys" genannt werden - Esel?

Klar! Bei Chelsea wissen auch alle, dass ich Esel mag. Ein paar Mitspieler nennen mich manchmal "Donkey". Im Scherz, nicht wegen meiner fußballerischen Fähigkeiten ...

Als Sie mit 18 diese Patenschaft übernahmen, waren Sie schon Profi bei Bayer Leverkusen. Hatten Sie überhaupt Zeit, sich um die Esel zu kümmern?

Ich habe sie mir genommen. Das waren Tiere, die wirklich krasse Sachen erlebt hatten. Einer war von Parasiten befallen, einen anderen haben wir vor der Schlachtung gerettet. Bei uns gibt es ja Pferdefleischprodukte, da wird manchmal Eselfleisch beigemengt. Wir haben ihn für den Gegenwert des Verkaufspreises des Fleisches gekauft - 1500 Euro oder so.

Wann sind Sie bei den Eseln gewesen?

Nach Spielen eigentlich immer - vor allem, wenn wir verloren hatten. Für mich war das Erholung. Ich spürte da eine Art von innerem Frieden, konnte körperlich abschalten.

Sie haben dort Stressabbau betrieben?

Auch. Der Fußball hat sich sehr geändert. Durch die sozialen Netzwerke kriegst du alles mit. Früher habe ich sehr intensiv verfolgt, was die Leute dort schrieben. Und natürlich auch gedacht: Vielleicht haben die ja recht. Vielleicht bist du doch eine Null. Oder ein Idiot. Und das trifft dich umso härter, wenn es für dich nichts gibt außer Fußball. Damals war das so: Der Fußball hatte mein Leben unter Kontrolle.

Und das ist jetzt anders?

Die letzten Monate waren ein gutes Beispiel dafür, wie sich mein Umgang damit geändert hat. Sie waren nicht einfach. Wir haben schlecht gespielt, ich auch, ich habe nicht getroffen, und dann hieß es auch noch, ich würde verkauft werden.

Und Ihre chillenden Esel waren im fernen Deutschland ...

Ja, haha. Aber ich habe einen Reifeprozess durchlaufen. Ich habe sehr bewusst versucht, mich zu ändern. Ich bin nach Niederlagen immer noch zwei, drei Tage lang schlecht drauf, da müssen Sie nur mal meine Freundin fragen. Aber ich will meinem Umfeld einfach nicht mehr den Tag verderben. Ich meine: Ich habe das Leben meiner Freundin auf den Kopf gestellt. Sie ist zu mir nach London gezogen, obwohl sie in Köln studieren wollte und dort ihre Freunde hat. Wer gibt mir da das Recht, schlechte Laune zu schieben?

Konsumieren Sie Fußball?

Mehr als früher. Ich konnte mir früher keine Spiele aus meiner eigenen Liga anschauen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich schaue immer noch gern meiner alten Mannschaft Leverkusen zu oder Highlights in der Champions League.

Sie sind vor gut zweieinhalb Jahren für 78 Millionen Pfund zu Chelsea gewechselt - und wurden damit zum seinerzeit teuersten Spieler der Klubgeschichte. Was hat diese Zahl für Sie bedeutet?

Das war für mich schon ein großes Ding. Ich persönlich kann ja nicht verstehen, dass jemand so viel Geld für einen Fußballer bezahlt. Aber so ist die Fußballwelt, es ist recht normal heutzutage.

Und diese Zahl bedeutete für Sie: Druck?

Natürlich. Ich war erst 20 oder 21, hatte gerade vier Profisaisons hinter mir - bei einem Verein, der nun nicht der größte Klub der Welt ist: Leverkusen. Wenn die Leute so eine Zahl lesen, halten sie dich für Messi.

Wie merkt man diese Erwartungshaltung?

Vor allem auf dem Rasen. Du spürst die Spannung. Du merkst, wie die Scheinwerfer auf dich gerichtet sind, wie die Kameras dich verfolgen. Du kriegst alles mit. Ich kam in den Covid-Jahren nach London, und das war vielleicht gut für mich. Ich hatte meine Anlaufschwierigkeiten, Buhrufe der Fans wären da in den ersten sechs Monaten sicher hart gewesen. Ich mag es eigentlich nicht, im Mittelpunkt zu stehen.

Wie halten Sie sich in diesem Geschäft, das ja öffentlicher kaum sein könnte, selbst im Gleichgewicht?

Ich weiß einfach, dass die höchsten Höhen nicht so gut sind, wie sie gemacht werden, und dass die tiefsten Tiefen auch nicht so unterirdisch sind, wie einige behaupten. Und ich weiß, dass es mich nicht als Mensch ändert, wenn ich nach einem Tor geliebt und zwei Wochen später gehasst werde. Und was erst recht hilft, ist ein anderes Wissen: Egal wie gut oder schlecht ich war, meine Familie liebt mich genauso. Und das Geschirr muss ich auch dann in die Spülmaschine einräumen, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe.

Gibt es jemanden, der Sie im Fußball geprägt hat und Ihnen in gewisser Weise ein Vorbild war oder ist?

Ein Spieler, der in seiner Art vielleicht ähnlich ist, ist Toni Kroos. Ich habe nie mit ihm darüber geredet, aber ich mag, wie geerdet er ist. N'Golo Kanté ist noch so einer. Ich glaube, der hat seit Ewigkeiten das iPhone 8, dem ist Kleidung egal, das Auto auch. Ein großartiger Typ. César Azpilicueta, unseren Kapitän bei Chelsea, würde ich auch dazuzählen. Er hat mich damals bei der Hand genommen, und er macht das immer noch.

Wenn man an Ihre Anfangszeit bei Chelsea zurückdenkt, konnte man den Eindruck bekommen, Sie hätten unter Frank Lampard, Ihrem ersten Trainer dort, eine schwerere Zeit gehabt als bei dessen Nachfolger Thomas Tuchel, der nun beim FC Bayern Trainer geworden ist?

Aber nicht wegen Lampard. Er hat mich geholt, und ich mochte ihn als Typen. Aber es stimmt schon: Tuchel brachte mir eine andere Art bei, Fußball zu sehen.

Inwiefern?

Mit Lampard spielten wir einen komplett anderen Stil. Ein wenig die RB-Schule: viel Pressing, viele Konter und lange Bälle. Unter Tuchel wurde mein Blick auf Fußball völlig neu. Für ihn ist jedes kleine Detail wichtig. Jeder Zentimeter. Wie du den Ball kontrollierst, wie du ihn mit welchem Fuß passt, wie du dich bewegst. Das war alles Top-Level. Dass wir mit ihm nach sechs Monaten die Champions League geholt haben, sagt eigentlich alles.

Dennoch musste er bei Chelsea im vergangenen September gehen.

Ich hatte viele Trainer, sieben in fünf Jahren, glaube ich. Hier bei Chelsea wechseln die Trainer sehr häufig. Graham Potter ist auch großartig, sehr gut für Chelsea, auch wenn er viel Kritik einstecken musste. In der Kabine weiß jeder, was wir an ihm haben. Und wie allen anderen Trainern bin ich auch ihm sehr dankbar.

Sie stehen in der Liga nur auf Platz zehn, aber im Viertelfinale der Champions League. Es könnte sich jetzt wieder ergeben, dass Europas Königsklasse die Saison für Chelsea rettet, wie damals im ersten Jahr unter Tuchel.

Das wäre großartig! Gegen Dortmund (beim 2:0-Sieg im Achtelfinale) war die Atmosphäre so gut wie noch nie, seit ich hier bin. Das wird im Viertelfinale gegen Real Madrid nicht anders sein. Die Abendspiele, die großen Spiele, die Hymne. Die Premier League ist sehr groß, und die Meisterschaft in England zu gewinnen, ist womöglich schwieriger, als den Henkelpott zu holen. Aber für uns war es sehr wichtig, dass wir weitergekommen sind.

Sie haben zwei wichtige Siegtore für Chelsea erzielt: im Champions League-Finale 2021 gegen Manchester City und im folgenden Finale der Klub-WM. Haben diese Tore Sie befreit?

Ja. Sie waren eine sehr große Erleichterung. Es war immer mein Ziel, die Champions League zu gewinnen. Mein Kindheitstraum, ich habe ja alle Spiele gesehen. Wenn du diese Trophäe dann in den Händen hältst, mit deiner Familie auf dem Rasen, dann weißt du: Egal, was jetzt noch passiert - deine Karriere wirst du glücklich beenden. Das war auch das Erste, was ich damals zu meinem Bruder gesagt habe.

Es gibt Fußballer, die unter solchen Toren ein Leben lang leiden ...

Vielleicht hat das mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich kriege auch mit, dass Leute mich daran messen und sagen: Er hat ein Finaltor in der Champions League geschossen, der muss jetzt dies machen oder das. Aber: Am Ende war es nur ein Tor.

Klingt nüchtern.

Ich bin dazu erzogen worden, normal zu bleiben. Meine Eltern konnten nicht wissen, dass ich Profi würde. Aber sie haben mich immer dazu angehalten, mit den Beinen auf der Erde zu bleiben. Meine Oma auch. Wäre ich ihr arrogant vorgekommen, hätte sie mir schon etwas gesagt.

War sie jemals sauer?

Eigentlich nicht. Obwohl ich auch meine Phasen hatte. Wo meine Eltern auch dachten, was macht der Junge eigentlich?

Wie äußerte sich das?

Ich wollte eine Spur zu cool sein, habe mich zu Hause nicht mehr so oft blicken lassen, und ging mehr mit Freunden aus. Aber das hat nur sechs Monate gedauert. Dann habe ich gemerkt: Das bist du nicht.

Woran konkret?

An kleinen Dingen. Sie wissen ja: Fußballer haben gern fancy Rucksäcke, wir reisen ja viel. Als 17-Jähriger trug ich immer einen ganz normalen Rucksack von meinem Sportartikel-Ausstatter. Ich sah die Rucksäcke der anderen und dachte: Vielleicht solltest du dafür auch etwas ausgeben.

Sie wollten ein Statussymbol?

Ich habe mir tatsächlich einen weißen Rucksack mit goldenen Deko-Elementen geholt. Ich weiß nicht mehr, wieviel er gekostet hat, aber ein Tausender wird das schon gewesen sein. Ein paar Mitspieler sahen mich an: Das bist du nicht. Und es stimmte! Meine Eltern würden mich nicht mehr ernst nehmen, wenn ich abdrehen würde.