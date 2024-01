Stefan Horngacher: Letzten Samstag, beim Tournee-Finale in Bischofshofen.

Es war die Entscheidung der 72. Tournee. Ihr Springer Andreas Wellinger hat im Duell gegen den Japaner Ryoyu Kobayashi knapp verloren ...

Ich versuche es in Grenzsituationen. Beispielsweise bei Jury-Entscheidungen, abrupt wechselnden Winden, einsetzendem Schneefall oder wenn sonst irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, was mir jetzt gar nicht passt, dann mach' ich halt Bauchatmung. Da denk' ich mir, Stefan, du musst jetzt fokussiert sein auf die wesentlichen Dinge. Weil, du kannst jetzt eh nur das machen, was du gerade beeinflussen kannst. Der ganze Rest rundherum geschieht einfach.

Yogalehrer zum Beispiel sagen, die Gesellschaft, vor allem die im Büro, hechle eigentlich nur noch flach dahin. Wann haben Sie das bei sich bemerkt und etwas unternommen?

Ich weiß gar nicht genau, wann ich mir das angeeignet habe. Ich habe als Sportler ja viel in dieser Richtung gemacht, und die Atmung ist halt extrem wichtig. Wenn ich irgendwo merke, dass etwas nicht in meinem Sinn ist, und die Erregung steigt zu sehr, dann ist Bauchatmung dran, womit ich mich weiter konzentrieren kann auf das, was jetzt zu tun ist. Nämlich den Sprung meines Athleten genau zu beobachten.

Trainer sind stressanfällig, Skisprungtrainer offenbar besonders.

Warum?

In Ballsportarten und vielen anderen Disziplinen kann der Coach von der Seite noch hineinrufen, schimpfen, jubeln, sich abreagieren. Der Skisprungcoach kann nur mit der Fahne ein Zeichen geben, danach ist er machtlos.

Machtlosigkeit würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe die Sache ja noch in der Hand, bis ich die Fahne runternehme. Wenn zu schwere Bedingungen sind, dann muss ich die Fahne nicht runternehmen. Es ist auch unterschiedlich, wie der Trainer freigibt. Es kommt drauf an, wer oben sitzt, also braucht der jetzt zum Beispiel ein aggressives Abschwenken, quasi Kampfansage, oder nur ein normales Runternehmen. Man kann durchaus noch feinen Einfluss nehmen.

Bauchatmung - macht das jeder? Oder hilft man sich auch mit autogenem Training und Ähnlichem?

Ich weiß nicht, wer welches Rezept hat. Wenn es wirklich um was geht, wie beim Tourneefinale, sieht man den Kollegen, so wie sie sicher mir auch, die Anspannung an. Und dagegen hat jeder so sein Rezept. Es ist schon eine schwere Entscheidung. Du begleitest das ganze Jahr die Sportler, da hängen so viele Dinge dran - und dann kommt der Tag X, und du weißt, jetzt muss es klappen, nur, was kann ich noch machen?

Gut atmen ...

Ich versuche ruhig zu bleiben, doch es gelingt mir auch nicht immer. Aber ich habe auch über die Jahre akzeptiert, dass ich manchmal nichts ausrichten kann, etwa an einer Juryentscheidung nichts ändern kann. Dennoch, je ruhiger ich bin, umso konzentrierter bleiben die Springer.

Übernehmen auch die Skispringer derartige Techniken wie Bauchatmen?

Da hat jeder sein eigenes Ritual. Es gibt viele Methoden, die mir als Skispringer total geholfen haben. Wenn ich mal woanders fokussiert war und nicht gesehen habe, was ich tatsächlich momentan mache. Wenn ich etwa oben stand und dabei war, meine Bindung zu schließen, habe ich also ganz bewusst geschaut: Wie funktioniert das Teil? Dann habe ich den Clip langsam aufgemacht, bin reingegangen, habe den Clip wieder langsam zugemacht, kurzum, ich habe mich nur darauf konzentriert, was ich momentan mache. Das hat mir brutal geholfen, den Fokus wiederzufinden.

Bewusstseinsliteratur empfiehlt exakt so vorzugehen, um sich zu zentrieren. Die Zukunft ist eine Täuschung, die Vergangenheit auch. Was zählt, ist nur der Schuh, den ich jetzt anziehe.

Die Einflüsse, die einen aus der Konzentration ziehen, gibt es ständig im allgemeinen Leben, etwa mit den Sozialen Medien, jeder weiß es da noch besser und will Einfluss nehmen. Da muss man sich einfach mal hinsetzen und fragen, wo komm' ich hin und was mach' ich gerade?

Besonders Trainer müssen also authentisch sein, um die Sportler wirklich zu erreichen?

Wenn du als Trainer eine kleine Unsicherheit ausstrahlst, merkt das der Sportler sofort. Die spüren das einfach und werden dann auch unsicher. Deshalb versuchen wir Trainer auch immer in Besprechungen zu klären, wie gehen wir's an.

Endlich hätte mal wieder ein Deutscher die Tournee gewinnen können, und auch wenn es am Schluss nicht geklappt hat - es lockte viele Fans in die Stadien. Haben diese Zeiten im Trainerlager jetzt mehr Bauchatmung ausgelöst?

Der Andi hatte die große Chance, das am Samstag zu gewinnen. Da brauchte es beim Coach Bauchatmung und Entschlossenheit, und genauso bei ihm. Einfach das Vertrauen, ich bin gut genug, ich kann das machen und ich mach' es dann auch. Das ist wie beim Elfmeter im Fußball, oder besser noch beim Darts: Irgendwann musst du finishen, wenn's drauf ankommt. Das ist die große Kunst.

Die Tournee ist vorbei, die nächste WM steht an, mit großem Bauchatmungsfaktor. Die Skispringer werden zu Seglern auf einer Monsterschanze, ab 25. Januar bei der Skiflug-WM in Bad Mitterndorf/Österreich. Darauf freuen sich die Athleten extrem, es wirken aber auch noch ganz andere Kräfte.

Das ist dann schon eine ganz extreme Herausforderung, auf solchen Mega-Schanzen, da musst du sogar dauerbauchatmen. Das gibt noch mal eine ganz andere Anspannung. In Bischofshofen, da passiert nichts weiter, die springen da tausendmal runter in ihrer Karriere, aber Skifliegen ist einfach das Höchste, was es gibt, und das tut man viel, viel seltener. Wenn sich da einer einen Fehler erlaubt, dann kann es auch bös ausgehen. Da will jeder ganz vorn sein, aber das andere, das Risiko schwebt halt auch mit und potenziert sich noch mal. Da gilt es, mit Ruhe und Konzentration zu handeln.