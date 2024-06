Als Italiens Kapitän nahm Giorgio Chiellini 2021 die EM-Trophäe in Empfang. Trotz vieler Rückschläge glaubt er an den Titelverteidiger. Favoriten sind für ihn diesmal aber andere. Er huldigt Toni Kroos – und vermisst Mats Hummels.

Interview von Javier Cáceres

Copa América in den USA? Oder Europameisterschaft in Deutschland? Für Giorgio Chiellini, 39, ist das eine absurde Frage: Er wird natürlich die EM verfolgen, obwohl zur gleichen Zeit die Kontinentalmeisterschaft Amerikas in den USA stattfindet – bei Chiellini vor der Haustür. Der Italiener lebt noch in Los Angeles, wo er kürzlich seine glorreiche aktive Karriere beendet hat. Die EM wird Chiellini zunächst aus der Ferne für einen US-Sender kommentieren. Am 14. Juli, auf den Tag genau einen Monat vor seinem 40. Geburtstag, wird er dann nach Berlin reisen, besser gesagt: zurückkehren. Denn das Finale wird er wieder als Zuschauer im Olympiastadion erleben.