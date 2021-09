Von Javier Cáceres, Berlin

Ende der Neunziger Jahre galt Gerard López als ein großes Talent des FC Barcelona. Sein Weg führte ihn über den FC Valencia, mit dem er im Jahr 2000 den spanischen Pokal gewann, und Deportivo Alavés zurück zu Barça - und zu einem Pokal (2004) und einer Meisterschaft (2005). Unter anderem an der Seite des nach Paris abgewanderten Lionel Messi, um den immer noch die Aktualität des katalanischen Klubs kreist. Gerard, 42, ist mittlerweile einer der bekanntesten Radio- und TV-Kommentatoren in Spanien, an der Seite des Fußballphilosophen Jorge Valdano, dem argentinischen Weltmeister von 1986. Am Dienstag werden sie das erste Champions-League-Spiel der neuen Saison des FC Barcelonas analysieren: Im Camp Nou empfängt Barça vor 40 000 Zuschauern den FC Bayern.

SZ: Gerard, Ihr Kommentatoren-Kollege Jorge Valdano sagt stets: "Fußball ist ein Gemütszustand." In welcher Verfassung empfängt der FC Barcelona jetzt den FC Bayern?

Gerard: Das ist eine große Unbekannte. Der Weggang von Messi war ein Schock für den Klub, die Mannschaft und die Stadt. Leo war die Referenz der letzten 20 Jahre. Das Team wird gerade rekonstruiert; die neuen Spieler wie Memphis Depay, Eric García und Sergio Agüero, der noch nicht zu Verfügung stehen wird, müssen sich noch finden. In der Liga hat Barça im ersten Spiel gegen Real Sociedad San Sebastián (4:2) eine gute Reaktion gezeigt. Aber die Partien bei Athletic Bilbao (1:1) und gegen Getafe (2:1) haben Zweifel hinterlassen.

Wie präsent ist noch das krachende 2:8 Barcelonas gegen Bayern beim Finalturnier 2020 in Lissabon, dem bislang letzten Duell der beiden Teams?

Das ist im Gedächtnis der Stadt tief verankert. Es war eine der schwärzesten Nächte in der Geschichte Barças. Ich war einer der wenigen, die diese Schande im Stadion gesehen haben. Barça war ein kaputtes Spielzeug, ein Team ohne Orientierung, ohne jeden Geist. Dass nur 300 Zuschauer im Stadion waren, gab allem einen irrwitzigen, gespenstischen Anstrich. In Barcelona wird nun versucht, so etwas wie eine Revanche-Atmosphäre zu wecken. Abgesehen davon, dass die Umstände andere sind: Ich glaube nicht, dass Barcelona imstande wäre, einen Kantersieg gegen die Bayern zu erzielen.

Welche Folgen hatte das 2:8?

Kurz nach dem Spiel herrschte der Konsens, dass da ein Zyklus zu Ende gegangen war und alles in die Luft fliegen würde. Dass nicht nur Trainer Quique Setién gehen würde, was dann ja geschah, sondern dass auch Spieler wie Piqué, Busquets, Alba und sogar der Präsident abtreten müssten oder würden.

Das geschah dann nicht.

Im Grunde wurde nur Luis Suárez an Atlético abgegeben. Erst jetzt, mit Messis Abgang, kann man davon reden, dass da eine Ära zu Ende gegangen ist und ein Wandel mit jungen Leuten eingeleitet wurde. Das hat sich quälend lange hingezogen.

Messi hatte wenige Wochen nach dem 2:8 die Kündigung eingereicht. Wie haben Sie diesen Schritt interpretiert?

Es war das Zeichen dafür, dass er wahnsinnig sauer auf das damalige Präsidium war und vor allem keine sportliche Perspektive sah. Mit der Kündigung erklärte er, dass er bereit war, wirklich alles zu opfern, was ihm wichtig war: seine Liebe zum Klub, auch den Wunsch der Familie, in der Heimat der Kinder zu bleiben. Er hat ja 20 Jahre in Barcelona gelebt. Was beeindruckend war: Er spielte danach trotz allem eine großartige Saison: 30 Tore, die ihn sogar zum Torschützenkönig machten, und neun Vorlagen - als wäre nichts gewesen!

Detailansicht öffnen Vom großen Fußball-Talent zum bekannten TV-Kommentator: Gerard Lopez, 42. (Foto: Pedro Salado/Action Plus/Imago)

Nun musste er doch gehen, unter Tränen. Hat Sie das berührt?

Das hat alle hier mitgenommen. Alle Barca-Fans hatten sich vor diesem Tag gefürchtet, an dem Leo geht. Und nun war es schlimmer und schmerzhafter, als wir es uns je ausgemalt hatten. Wenn er seine Karriere beendet hätte oder in eine nachrangige Liga oder meinetwegen nach Argentinien gegangen wäre - aber er ging nach Paris! Zu einem direkten Champions-League-Rivalen, der auch noch vor ein paar Jahren Neymar aus Barcelona geholt hatte - noch so ein "Ex", der viel Schmerz verursachte, als er Barcelona verließ.

Was empfanden Sie, als Sie Messi vor zwei Wochen erstmals im PSG-Trikot sahen?

Es war bizarr. Nicht nur für mich. Man kennt ihn ja nur im Barca-Trikot. Ich dachte nur: 'Wie schlecht ihm dieses Blau steht!'. Und ich glaube, dass er selbst dachte: 'Wo bin ich denn jetzt hingeraten?', als er aufs Feld lief. Ich kenne die französische Liga, sie ist sehr physisch und gönnt dem Talent wenig Dankbarkeit. Er wird seine Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren.

Sie haben zu Beginn des Jahrhunderts bei Barcelona gespielt, als der Verein ebenfalls in einer Krise war, die erst 2003 endete, als der jetzige Präsident Joan Laporta den brasilianischen Magier Ronaldinho holte. Sind die Krisen vergleichbar?

Die Zeit war eine andere, der Fußball auch. Es herrschte auch eine andere Konkurrenzsituation. Damals schien es so zu sein, als hole Real Madrid alle Weltstars ...

...die Galácticos wie Beckham, Zidane, Figo und Ronaldo...

...und Barcelona verpflichtete Fußballer, von denen man hoffte, dass sie einschlagen würde, aber das war oft nicht der Fall. Der große Unterschied zu damals: Barcelona hat jetzt eine Generation junger Talente, die es damals nicht gab, ich denke an Spieler wie Pedri und Ansu Fati. Vielleicht helfen sie, das Trauma des Weggangs von Leo zu überwinden.

Barca hat auch 1,3 Milliarden Euro Schulden. Fragen Sie sich, wie man auf eine solche Summe kommt?

Das rührt aus einer Zeit, als alles gut lief, die Banken quasi grenzenlos Kredite gaben und die Präsidenten die mittel- und langfristige Zukunft aus den Augen verloren. Die Quittung ist jetzt, dass Leo gehen musste und Antoine Griezmann an Atlético fast verschenkt wurde.

"Die Bayern sind weiterhin eine europäische Großmacht"

Ein Leidtragender ist Trainer Ronald Koeman, der auf spektakuläre Zugänge verzichten musste - und seit seinem Amtsantritt im Sommer 2020 hinterfragt wird.

Er ist ein Coach mit einer großen Persönlichkeit, und er nahm allein schon wegen seines Namens seine Arbeit mit großer Autorität auf. Aber er hat Macht und Einfluss verloren, allein schon, weil der Klub ihm bekanntermaßen mitteilte, dass sie nach einem Ersatz suchen. Die Zeit wird zeigen, wie lange das gut geht. Am Ende ist es wie immer: Es hängt davon ab, ob das Bällchen ins Tor fliegt. Die Mannschaft ist ohne Messi sicher nicht besser geworden.

Welchen Eindruck haben Sie vom FC Bayern?

Ich habe ein paar Spiele gesehen. Sie sind weiterhin eine europäische Großmacht. Trainer Julian Nagelsmann ist neu, er hat interessante Leute wie Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano mitgebracht. Aber der Kader ja mehr oder weniger unverändert und damit beeindruckend geblieben, wegen Spielern wie Kimmich, Goretzka, Müller und natürlich Robert Lewandowski.

Was sagt Ihnen Nagelsmann?

Er kommt in der Fußballwelt gut an. Ich mag seine Jugend und Vitalität. Spätestens der 4:1-Sieg jetzt in Leipzig spricht Bände. Der Rhythmus der Bayern ist wahnsinnig hoch, sie zwingen dich permanent, zu verteidigen. Vielleicht hilft es dem FC Barcelona, dass man sich am Wochenende ausruhen konnte, weil das Spiel gegen den FC Sevilla verlegt wurde.

Werden wir in dieser Champions-League-Saison einen Machtwechsel sehen, hin zu den Teams, die von Staaten gesponsert werden, also PSG und Manchester City?

Diese Mannschaften mit den stärksten finanziellen Muskeln sind natürlich Favoriten, zusammen mit Chelsea. Real Madrid und Barcelona sind auf dem Markt zuletzt vergleichsweise kraftlos aufgetreten - auch eine Folge der Pandemie. Das hat man beim fehlgeschlagenen Transfer von Kylian Mbappé von PSG zu Real Madrid gut gesehen.

Wie lange wird es dauern, bis sich Spaniens Fußball erholt?

Manche Ergebnisse der Nationalmannschaften haben Hoffnungen gemacht, etwa durch die Nachwuchsteams und das Finale bei den Olympischen Spielen. Junge Profis wie Bryan Gil (Tottenham), Mikel Oyarzábal und Martín Zubimendi (beide Real Sociedad) und auch Dani Olmo (Leipzig) überzeugen. Und die Klubs? Sie werden noch mehr auf Spieler aus dem eigenen Hause setzen müssen. Es ist der Moment, jungen Leuten eine Chance zu geben.