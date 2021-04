Schauplatz des wichtigsten deutschen Frauen-Tennisturniers: Die Arena in Stuttgart sieht auch dieses Jahr fast so aus, als wäre alles normal - und doch ist vieles anders.

Von Gerald Kleffmann, Stuttgart/München

Markus Günthardt verantwortet seit 2005 als Turnierdirektor Deutschlands größtes Frauen-Turnier, den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Der frühere Profi aus der Schweiz kann auf viel Erfahrung in seinem Metier zurückblicken. Der einstige Doppelspezialist und Davis-Cup-Spieler (der zwei Jahre lang auch Playing Captain war) leitete nach dem Ende seiner Karriere mehrere Turniere, darunter auch das bedeutende Masters-Event in Madrid sowie die ATP-WM in Hannover. Der 63-Jährige aus Zürich ist der ältere Bruder von Heinz Günthardt, 62, der die deutsche Ausnahmekönnerin Steffi Graf von 1992 bis zu deren Karriereende 1999 trainiert hatte. Ein Gespräch über ein diesmal ungewöhnliches Turnier in Schwabens Metropole, neue Marketingformen und Emojis.

SZ: Herr Günthardt, was ist diesmal alles anders gewesen für Sie als Gestalter dieses WTA-Turniers?

Markus Günthardt: Das Corona-Thema schwebt natürlich über allem. Wir mussten das gesamte Turnier an die Realitäten anpassen, das beinhaltet etwa, dass wir strenge Testprotokolle führen und überhaupt ein ausgefeiltes Hygienekonzept umsetzen. Die Laufwege aller sind genau vorgegeben, der Mitarbeiter, aber auch der Spielerinnen und ihrer Teammitglieder. Was das Turnier aber sowieso ganz anders erscheinen lässt, ist, dass wir keine Zuschauer haben und auch keine VIP-Bereiche und keine Presse in der Halle.

Wie sah das Konzept im Detail aus?

Wir haben grundsätzlich immer versucht, positiv zu denken und Lösungen zu finden, auch wenn wir uns gerne eine andere Situation für uns alle wünschen würden. Dass viele Menschen nun fehlen, eröffnete uns mehr Platz. Wir waren permanent im Austausch mit dem Gesundheitsamt, dem Hallen-Betreiber, der WTA und haben alle Personen, die in Stuttgart vor Ort sind, in drei verschiedene Gruppen eingeteilt, Gold, Silber und Bronze. Da geht es darum, zu sichern, dass nicht alle untereinander Kontakt haben. Bronze darf etwa mit Gold absolut keinen Kontakt haben. In der goldenen Bubble sind die Spielerinnen. Silber darf nur beschränkt Kontakt zu ihnen haben und unter gewissen Bedingungen. Für jede dieser Gruppen haben wir eigenes Catering aufgebaut und eben eigene Laufwege, damit sie sich möglichst nicht kreuzen. Das waren alles völlig neue Themen für uns.

Klingt nach Aufwand.

Das ist es auch. Und da sich die Corona-Lage ja ständig verändert, war vieles in Bewegung. Was heute Gültigkeit hat, ist morgen vielleicht nicht mehr gültig. Das hat die ganzen Planungen nicht einfacher gemacht. Wir haben aber eine gute Basis definieren können, wie wir den Porsche Tennis Grand Prix umsetzen wollen und mussten dann eben flexibel bleiben, um Anpassungen vorzunehmen.

Sie hören sich ruhig und entspannt an. Die Kraft Ihrer Erfahrung?

Es hilft immer, erst mal die Ruhe zu bewahren, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber, das muss man auch sagen, kein Konzept kann hundertprozentige Sicherheit garantieren. Das ist schon ein zusätzlicher Druck, den du spürst, den du nicht kennst. Aber gegen den du auch wenig tun kannst. Man hat immer die Befürchtung, was passiert, wenn doch jemand in der goldenen Blase positiv getestet wird? Das Gefühl fürs Turnier ist also auch ganz anders. Es ist wie eine schwarze Wolke, die immer über dem Ganzen schwebt.

Betreiben alle Turniere im Tennis einen derartigen Aufwand?

Ich kann nicht beurteilen, wie genau die Konzepte der anderen Turniere aussehen. Es gibt aber ein Manual, ein Handbuch der WTA. Die Frauentour hat aufgrund der Erfahrungen dieses Buch ausgearbeitet, um den Ablauf klar zu definieren. Aber es kommen dann ja auch immer die lokalen Vorschriften hinzu. Dann sind wir auch noch eine Veranstaltung der Porsche AG. Man kann sich vorstellen, dass wir absolut keinen Fehler machen wollen. Wir wollen maximale Sicherheit bieten und dabei aber auch einen gewissen Wohlfühlcharakter für die Spielerinnen trotz dieser ganzen Maßnahmen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass alle Spielerinnen die Maßnahmen respektieren, aber inzwischen sind sie diese auch gewohnt.

Detailansicht öffnen Erfahrener Turnierdirektor: Der Schweizer Markus Günthardt war selbst Profi und hat später auch das Masters-Event in Madrid und die ATP-WM in Hannover verantwortet. (Foto: Pressefoto Baumann/Imago)

Ihr Stuttgarter Turnier wurde schon oft als das beliebteste unterhalb der Grand-Slam-Ebene von den Spielerinnen ausgezeichnet, weil Sie sehr auf den Komfort der Profis achten. Wie schafft man ein Wohlfühlklima in einer Zeit, in der das Wohlfühlen nicht erste Priorität ist?

Wir fokussieren uns da auf die Ausgestaltung der Bubble. Und wir müssen grundsätzlich wie jedes Jahr die Strukturen schaffen, damit alle ihre Topleistungen bringen können. Das Erscheinungsbild des Center Courts etwa ist gleich, er ist sozusagen die Center Stage, die Bühne. Er sieht mal wieder top aus. Dazu haben wir diesmal in der Halle, weil wir Platz haben, ein Fitnesscenter aufgebaut. In Stuttgart haben wir das Glück, dass das Spielerhotel direkt neben der Halle ist. Alle können zu Fuß rüber. Wir müssen nicht groß Transporte organisieren, das ist ein riesen Vorteil. Wir haben ein sehr schönes Restaurant aufgebaut, eine Lounge, eine Gaming-Lounge. Das Personal ist sehr freundlich, das Essen sehr gut, so fügt sich ein Puzzle zusammen. Jedes Detail ist wichtig für das Gelingen eines solchen Events.

Nun ist der Grand Prix sicher eines der Turniere mit größerem Budget, dazu mit einem wirtschaftsstarken Unternehmen als Veranstalter. Wie sieht die finanzielle Bilanz des Turniers aus, wenn keine Zuschauer kommen? Kommen Sie mit einer schwarzen Null raus? Oder muss das Unternehmen draufzahlen?

Wir sind, sage ich mal, sowieso ein anderes Modell als ein normales Turnier. Dadurch, dass die Porsche AG ja nicht nur Titelsponsor ist, sondern auch Veranstalter. Die Porsche AG sieht das Turnier nicht als Business Modell. Sie verdient mit diesem Turnier auch nicht viel Geld und wird sie auch nie. Es geht heute um ganz andere Themen. Es geht um Image, um PR, um ein Standortbekenntnis zu Stuttgart, um die Vermittlung wichtiger Botschaften wie Nachhaltigkeit. Daher haben wir auch das Privileg, dass Porsche in dieser Zeit hinter dem Turnier steht. Finanziell ist die Durchführung unter diesen Bedingungen aber schon eine zusätzliche Belastung. Man muss sich einfach vorstellen, wir haben auf der einen Seite weniger Einnahmen über den Ticketverkauf und den VIP-Bereich. Die Sponsoren sind uns aber treu geblieben, dafür sind wir dankbar. Auf der anderen Seite haben wir enorme Mehrkosten. Wenn man nur an die Test-Protokolle denkt. Und das Zusatzpersonal, das man braucht. Auch fürs Reinigen und Desinfizieren. Das kostet richtig Geld. Das ist finanziell alles sicher nur durchführbar, wenn du einen Partner wie Porsche hast, sonst wird es sehr schwierig.

In Charleston beim WTA-Turnier in den USA war jüngst den Spielerinnen auch eine Impfung angeboten worden. Soweit ist man in Deutschland ja nicht, oder?

Leider nein. Ich weiß, dass einige Spielerinnen schon geimpft sind. Das ist auch gut so, schließlich reisen sie durch die Welt. Aber hier sind wir noch nicht in der Lage, den Spielerinnen eine Impfung anzubieten.

Den Tennis-Interessierten blieb nichts anderes übrig, als das Turnier im Fernsehen oder auf dem Live-Stream Ihrer Turnierhomepage zu verfolgen. Interessant ist, dass man dort aus drei Kameraperspektiven auswählen kann. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Es ist wichtig, dass wir auch junges Publikum ansprechen. Dass wir neue Wege gehen. Man muss sich einfach mal vorstellen, wie selten die Kinder heute noch vor dem Fernseher sitzen. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern. Heute ist alles auf dem Handy oder dem Tablet. Und wenn sie mal Fernsehen gucken, haben sie noch mindestens ein Handy in der Hand. Das sind immer kurze und knackige Beiträge. Wir müssen da einen Spagat machen: Wir wollen die Jugend für unseren Sport interessieren, aber auch die klassischen Tennisfans behalten. Es ist aber wichtig, dass man Zuschauer mehr einbezieht und ihnen mehr das Gefühl gibt, nah dabei zu sein. "Sei dein eigener Regisseur", die Auswahl der Kamera-Perspektive, ist etwa so ein Schritt in diese Richtung. Oder Fans können Emojis versenden, die auf der Homepage auftauchen für ihre jeweiligen Spielerinnen. Und auch auf den LED-Banden auf dem Center Court. Am Ende lebt der Sport immer auch von Emotionen, auf beiden Seiten, bei den Sportlern und bei den Zuschauern. Dem wollen wir gerecht werden und immer wieder bestmögliche Maßstäbe setzen.