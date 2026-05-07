Das Internationale Olympische Komitee hat die Sanktionen gegen Athletinnen und Athleten aus Belarus aufgehoben. Das beschloss das IOC nach einer Sitzung der Exekutive unter der Führung von Präsidentin Kirsty Coventry. Sportler aus Belarus dürfen in internationalen Wettkämpfen wieder unter eigener Flagge und mit eigener Hymne starten, auch Mannschaften sind wieder zugelassen. Russland bleibt dagegen vorerst ausgeschlossen.

Beide Nationen waren seit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 weitestgehend aus dem Weltsport verbannt worden. Nur Einzelathleten, die den Krieg nicht aktiv unterstützen, durften unter neutralem Status starten. Diese Empfehlung an die Weltverbände nahm das IOC nun zumindest für Belarus zurück.

Für Russland gebe es „keinen festen Zeitplan“ sagt Coventry

„Angesichts der zunehmend komplexen Realitäten und Folgen des aktuellen geopolitischen Kontextes, einschließlich der steigenden Zahl von Kriegen und Konflikten, und der wachsenden globalen Instabilität muss das IOC seiner Mission gerecht werden, eine wertebasierte und wahrhaft globale Sportplattform zu erhalten, die der Welt Hoffnung gibt“, hieß es in der Begründung.

Der Deutsche Olympische Sportbund nahm die Entscheidung „zur Kenntnis“, wie der DOSB mitteilte. In einer Sitzung am Freitag und Samstag will sich das Präsidium mit dem Beschluss des IOC befassen.

Russland bleibt somit nicht wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs außen vor, sondern wegen anhaltender Verstöße gegen die Olympische Charta. Das IOC hatte das Russlands Olympisches Komitee (ROC) im Herbst 2023 suspendiert, weil das ROC vier von Russland annektierte Gebiete aufgenommen hatte. Trotz „konstruktiver Gespräche“ sei eine Lockerung der Sanktionen noch nicht möglich. Coventry versicherte, für eine Rückkehr Russlands „keinen festen Zeitplan“ zu haben.

Ihre Exekutive habe außerdem „mit Besorgnis“ die jüngsten Informationen zur Kenntnis genommen, welche die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) veranlasst haben, „das russische Anti-Doping-System zu untersuchen“. Das Komitee wolle sich „ein besseres Bild der Situation“ verschaffen, sagte Coventry.

Für Winterspiele 2030 gilt: kein Crosslauf oder Gravel-Biking

Zudem befasste sich die IOC-Exekutive mit dem Programm der Sportarten der Olympischen Winterspiele. Zumindest 2030 in den französischen Alpen, so heißt es, soll Sport „nur auf Schnee und Eis“ stattfinden. Das bedeutet, vorerst gibt es keinen Crosslauf oder Gravel-Biking. „Wir werden im Juni über das Programm abstimmen, haben aber bereits entschieden, dass weder Sommersportarten noch ganzjährige Sportarten aufgenommen werden“, erklärte Coventry bei einer Pressekonferenz.

Die IOC-Chefin merkte jedoch an, dass eine umfassende Reform des Wintersportprogramms „möglicherweise“ für Salt Lake City 2034 infrage kommen könnte: Es sei zu klären, wie „potenziell neue, innovative Sportarten und Disziplinen“ aufgenommen werden sollen. Gleichzeitig sei dem IOC bewusst, dass „wir nicht einfach immer weiter wachsen können. Immer größer, größer, größer. Auch das ist nicht die Lösung“, erklärte Coventry.