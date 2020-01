Internationaler Fußball, USA: Der schwelende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran lässt nun auch Vertreter des US-Sports vorsichtig werden. Die amerikanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr für Januar geplantes Trainingslager in Katars Hauptstadt Doha abgesagt, das teilte der Verband am Freitag mit. Grund sei die "sich entwickelnde Situation in der Region".

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten schon in den vergangenen Monaten wieder deutlich zugenommen, die gezielte Tötung des iranischen Elite-Generals Kassem Soleimani durch eine US-Drohne sorgte in der Nacht zum Freitag für eine dramatische Verschärfung. Der Iran drohte mit "schwerer Vergeltung am richtigen Ort zur richtigen Zeit", international werden Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation der Gewalt laut. Die US-Fußballer sollten ihr Camp am Persischen Golf ursprünglich am Sonntag aufschlagen und bis zum 25. Januar in der Region bleiben. Stattdessen soll die Mannschaft von Nationaltrainer Gregg Berhalter nun in der Heimat trainieren, am 1. Februar steht im kalifornischen Carson ein Testspiel gegen Costa Rica an. Der Besuch in Katar, beim Gastgeber der Fußball-WM 2022, soll "in naher Zukunft" nachgeholt werden.

Trainingslager: Borussia Dortmunds Abflug in das Winter-Trainingslager nach Marbella verzögert sich. Das Charter-Flugzeug, das den BVB-Tross am Samstagmorgen nach Andalusien fliegen sollte, ist defekt und musste in Köln ausgetauscht werden. Die Mannschaft blieb daraufhin noch etwas länger am Trainingszentrum des Clubs und fuhr erst später zum Flughafen Dortmund, von wo es mit mindestens einer Stunde Verspätung schließlich los gehen sollte.

Erwartet wurde am Vormittag an Bord der Maschine auch Stürmer Paco Alcácer. Die Chancen des Spaniers auf Einsatzzeiten haben sich nach der Verpflichtung des norwegischen Top-Talentes Erling Haaland weiter verschlechtert. An Alcácer, der zuvor bereits unter Trainer Lucien Favre ins zweite Glied gerückt war, soll Atlético Madrid interessiert sein. Am Samstagnachmittag sollten die Dortmunder erstmals in Marbella trainieren.

Eine defekte Gangway hat auch einen pünktlichen Abflug des FC Bayern München ins Trainingslager nach Katar verhindert. Der Tross des deutschen Fußball-Rekordmeisters um Trainer Hansi Flick und Teamkapitän Manuel Neuer musste am Samstagmorgen auf dem Flughafen in München rund 90 Minuten im Sonderflieger auf den Start warten.

Erst mit schwerem Gerät konnte die defekte Zugangstreppe schließlich von der Boeing 777 der Katar Airways abgezogen werden. Das Flugzeug ruckelte bei der außergewöhnlichen Aktion. Danach konnten die Piloten die Triebwerke anlassen und zur Startbahn rollen. Die Verspätung veränderte den geplanten Tagesablauf der Bayern. Nach der für den späten Nachmittag (Ortszeit) vorgesehen Ankunft in Doha wollte Flick sein Team gleich zum ersten Training auf der Anlage der Aspire Academy bitten.

Tennis, Australian Open: Aufgrund ihrer Knieverletzung verpasst die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic den Saisonstart und verzichtet auf ihre Teilnahme an den Australian Open. Sie habe zwar von den Ärzten das Okay bekommen, wieder zu trainieren, sagte die Darmstädterin am Freitag in einer Video-Botschaft auf Instagram. "Aber ich habe mit meinem Team zusammen entschieden, dass es zu früh ist, um nach Australien zu reisen und die Australian Open zu spielen." Das erste Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr beginnt am 20. Januar in Melbourne.

Die 32-Jährige hatte bei ihrem letzten Turnier der vergangenen Saison Mitte Oktober in Luxemburg aufgrund von Knieproblemen aufgegeben und zuletzt ihre Vorbereitung wegen der Blessur unterbrochen. Sie habe nun das Ziel, im Falle einer Nominierung bei der Erstrunden-Partie des Fed Cups am 7. und 8. Februar in Brasilien sowie bei den folgenden Turnieren in Dubai und Doha dabei sein zu können, sagte Petkovic. Im Dezember hatte die Weltranglisten-78. mit der Moderation der ZDF-"Sportreportage" auf sich aufmerksam gemacht. Damit treibt Petkovic auch ihre Pläne für die Zeit nach der Karriere vorangetrieben.