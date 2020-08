Von Sebastian Fischer

England oder Italien, das hätte nicht so gut zum Lebenslauf von Lutz Pfannenstiel gepasst. Der frühere Manager von Fortuna Düsseldorf, der dort vor dem Ende der vergangenen Saison auf eigenen Wunsch ging, war als Torwart einzigartigerweise auf allen Kontinenten mindestens einmal Profi, bei Dunedin Technical in Neuseeland zum Beispiel oder bei den Sembawang Rangers in Singapur.

Nun hätte er laut eigener Aussage als Spitzenfunktionär im europäischen Ausland weiterarbeiten können, laut Kicker hat er neulich mit Inter Mailand über eine Anstellung als Chefscout gesprochen, auch ein Premier-League-Klub war offenbar interessiert, nach herkömmlichem Fußballverständnis durchaus reizvolle Optionen. Doch für Pfannenstiel, 47, war der Sport immer auch eine Weltreise. Und so traf er eine andere Entscheidung: Er ist nun Manager auf einem anderen Kontinent, in den USA, bei St. Louis City.

Sein neuer Arbeitgeber zeigte ihn bei der Bekanntgabe der Zusammenarbeit passenderweise als Reisenden: Der Niederbayer stieg für ein Video in einen Sportwagen in den Vereinsfarben. "We're moving fast", stand auf dem entsprechenden Bild dazu in den sozialen Netzwerken: Wir bewegen uns schnell. Damit war wohl vor allem gemeint, dass St. Louis jetzt schon einen Sportchef hat. Der Verein soll erst von 2023 an in die Major League Soccer (MLS) einsteigen. "Die Gelegenheit, diesen Verein von Grund auf aufzubauen, hat mich begeistert", sagte Pfannenstiel, die "deutsche Fußball-Legende", wie ihn der Klub vorstellte.

Für die Portale Spox und Goal sprach er sofort über mutige Pläne. "Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt", sagte er: "Ein großer Teil meines Job wird sein, den internationalen Fußball im Auge zu behalten und zu beobachten, wer zum Liga-Einstieg in Frage käme."

In einer Videopressekonferenz am Dienstag erzählte Pfannenstiel, dass er viele Nachrichten bekommen habe, mit Fragen nach den Gründen für den überraschend anmutenden Wechsel. Er betonte seine Lust darauf, der "Sport-Architekt" eines neuen Klubs zu sein, auch ein Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen, Talente aus der Region zu fördern.

Er verglich die Umstände vorsichtig mit jenen bei der TSG Hoffenheim, wo er von 2011 bis 2018 als Leiter für Internationale Beziehungen und Scouting gearbeitet hatte. Auf die Frage, ob er irgendwann wieder in die Bundesliga zurückkehren werde, antwortete er, dass er jetzt erst mal "eine ziemlich lange Zeit" in St. Louis bleibe.

Sein Abschied in Düsseldorf hatte auch damit zu tun, dass er den ausgesprochen beliebten Trainer Friedhelm Funkel entlassen und dafür Uwe Rösler engagiert hatte. Sportlich wirkte die Entscheidung zwar bald durchaus schlüssig, auch wenn die Fortuna am Ende trotzdem abstieg. Doch die unmittelbaren Reaktionen auf Funkels Entlassung waren vor allem in den sozialen Medien offenbar derart verletzend, dass Pfannenstiel beschloss, nach gerade mal eineinhalb Jahren bei der Fortuna wieder aufzuhören. Die ersten Kommentare in St. Louis waren nun beinahe ausschließlich positiv. "Die Leute lieben Lutz", schrieb einer.