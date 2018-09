29. September 2018, 21:11 Uhr Internationaler Fußball Sturridge rettet Klopp - Turin siegt souverän

Manchester United verliert gegen West Ham, Manchester City gewinnt, Mesut Özil trifft für den FC Arsenal.

In Frankreich gewinnt Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain zum achten Mal in Serie.

Barcelona kommt gegen Bilbao nicht über ein 1:1 hinaus und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg.

England

Mit einem späten Ausgleichstor hat Englands Nationalstürmer Daniel Sturridge den FC Liverpool vor der ersten Saison-Niederlage in der englischen Premier League bewahrt. Im Topspiel beim FC Chelsea sorgte der gerade von Trainer Jürgen Klopp eingewechselte Angreifer am Samstag in der 89. Minute für das 1:1 (0:1). Nach sechs Siegen zum Start fiel Liverpool auf Platz zwei zurück. Chelsea bleibt Dritter, neuer Spitzenreiter ist Manchester City. Eden Hazard sorgte in der 25. Minuten mit seinem sechsten Saisontreffer für die Chelsea-Führung. Danach verpasste die Klopp-Mannschaft mehrfach den Ausgleich. Nationalspieler Antonio Rüdiger klärte nach einem Solo von Liverpools Torjäger Mohamed Salah auf der Linie (31.). Kurz vor Schluss erlöste Sturridge die Reds mit einem Schlenzer in den Winkel.

Meister Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola hat damit die Tabellenführung übernommen. Die Sky Blues gewannen am siebten Spieltag gegen Brighton & Hove Albion glanzlos mit 2:0 (1:0). Nationalspieler Leroy Sane glänzte dabei als Vorbereiter. In der Tabelle übernahm ManCity (19), am Dienstag in der Champions League Gegner der TSG Hoffenheim, die Führung vor dem FC Liverpool. Tottenham Hotspur (15) setzte sich souverän mit 2:0 (2:0) bei Huddersfield Town mit Teammanager David Wagner durch. Harry Kane (25., 34.) schoss Huddersfield mit seinen Saisontoren vier und fünf noch tiefer in die Krise. Die Terrier sind mit zwei Zählern Tabellenletzter.

Der FC Arsenal siegte beim Premier-League-Debüt von Torhüter Bernd Leno auch dank eines späten Treffers von Mesut Özil (83.) mit 2:0 (0:0) gegen das Überraschungsteam FC Watford. Kurz zuvor hatte Craig Cathcart (81.) ins eigene Tor getroffen. Leno kam nach einer Verletzung von Stammtorhüter Petr Cech kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.+3) ins Spiel. Shkodran Mustafi stand wie Özil von Beginn an auf dem Platz. Derweil wird die Luft für Teammanager Jose Mourinho bei Manchester United immer dünner. Der Rekordmeister verlor vier Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Derby County mit 1:3 (0:2) bei West Ham United.

Englische Medien spekulierten nach dem Abpfiff, dass Zinedine Zidane bei einer weiteren Niederlage auf Mourinho folgen könnte. "Ich kann unsere Qualität und mentale Einstellung bemängeln, aber wir müssen trotzdem nach vorne schauen", sagte ein genervter Mourinho gegenüber BT Sport. ManUnited hat lediglich zehn Zähler auf dem Konto. Weniger waren es nach sieben Spielen zuletzt in der Saison 1989/90 (7).

Italien

Juventus Turin hat in Italiens Fußball-Meisterschaft seinen ärgsten Verfolger SSC Neapel vorerst abgehängt. Im Spitzenspiel der Serie A besiegte der Titelverteidiger am Samstag den Tabellenzweiten von Trainer Carlo Ancelotti mit 3:1 (1:1), obwohl Superstar Cristiano Ronaldo torlos blieb. Matchwinner für Juve war diesmal der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic, der nach dem Rückstand durch den Treffer von Dries Mertens (10. Minute) mit einem Doppelpack (26./49.) für die Wende sorgte. Alles klar machte dann Abwehrchef Leonardo Bonucci mit dem 3:1 in der 76. Minute. Zu allen drei Juve-Toren leistete Ronaldo die Vorarbeit. Damit gewannen die Turiner auch das siebte Ligaspiel dieser Saison und liegen mit nun 21 Punkten bereits sechs Zähler vor Neapel, das zudem Mario Rui mit einer Gelb-Roten Karte (58.) verlor. Am Sonntag kann das Überraschungsteam Sassuolo Calcio um Kevin-Prince Boateng mit einem Heimsieg gegen den AC Mailand sogar Platz zwei hinter Juve erobern.

Spanien

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona ist weiter außer Tritt. Die Katalanen blieben beim 1:1 (0:1) gegen Athletic Bilbao im dritten Punktspiel nacheinander ohne Sieg und sammelten damit nur mäßig Selbstvertrauen für das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr) in London bei den Tottenham Hotspur. Joker Munir El Haddadi bewahrte die Mannschaft des deutschen Nationaltorwarts Marc-Andre ter Stegen in der 84. Minute nur 240 Sekunden nach seiner Einwechslung vor der zweiten Liga-Pleite binnen vier Tagen. Bilbao war kurz vor der Pause durch Oscar de Marcos (41.) in Führung gegangen.

Angesichts des Rückstands wechselte Barcelonas Trainer Ernesto Valverde seinen Superstar Lionel Messi entgegen seiner ursprünglichen Pläne zur Schonung des Argentiniers zehn Minuten nach der Pause ein. Durch den neuerlichen Dämpfer muss Barca um seine Tabellenführung bangen. Schon am Samstagabend kann Champions-League-Gewinner Real Madrid durch einen Sieg im Verfolger-Duell mit Europa-League-Sieger Atletico Madrid Barcelona überholen. Atletico bietet sich gleichzeitig die Chance, durch einen Erfolg gegen die Königlichen mit Barcelona gleichzuziehen. Auch Deportivo Alaves kann am Sonntag bei Kellerkind UD Levante zum Titelverteidiger aufschließen.

Frankreich

Achtes Spiel, achter Sieg - Paris St. Germain bleibt mit Trainer Thomas Tuchel in Frankreich das Maß aller Dinge. Der Titelverteidiger feierte bei OGC Nizza einen ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg und führt die Tabelle weiter souverän an. Superstar Neymar (22.) brachte Paris in Führung. Christopher Nkunku legte direkt nach der Pause nach (46.), Neymar setzte mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt (90.+2). Der Ex-Schalker Thilo Kehrer stand bei PSG in der Startelf, der angeschlagene Nationalspieler Julian Draxler war nicht im Kader.

Japan

Weltmeister Lukas Podolski hat die fünfte Niederlage nacheinander für Vissel Kobe in der japanischen Fußball-Meisterschaft nicht verhindern können. Das Team mit dem Ex-Nationalspieler kassierte am Samstag daheim gegen die Kashima Antlers eine herbe 0:5 (0:2)-Pleite, nachdem es zuletzt bereits ein 0:4 bei den Urawa Red Diamonds gegeben hatte. Leo Silva (30.) und Daigo Nishi (40.) trafen schon in der ersten Halbzeit für die Gäste. Yuma Suzuki (56.), Serginho (75.) und Takeshi Kanamori (90.+1) schraubten das Ergebnis nach der Pause noch in die Höhe. In der Tabelle bleibt Vissel Kobe trotz des erneuten Debakels im Mittelfeld.