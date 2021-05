Meldungen im Überblick

Fußball, EM: Spanien tritt bei der Euro ohne Kapitän und Rekordnationalspieler Sergio Ramos an. Nationalcoach Luis Enrique verzichtet auf den Abwehrchef in seinem 24-köpfigen Kader, den er am Montag bekanntgab. "Es war eine Entscheidung, über die wir viel nachgedacht haben", betonte Enrique. "Ich muss machen, was für das Team am besten ist." Der 35 Jahre alte Ramos litt zuletzt immer wieder unter Verletzungen und gehörte auch bei seinem Stammverein Real Madrid nicht mehr zur ersten Wahl. Sein Vertrag bei den Königlichen endet am 30. Juni.

Für die spanische Nationalmannschaft, mit der Ramos 2008 und 2012 Europameister sowie 2010 Weltmeister wurde, bestritt er 180 Länderspiele. Er hätte bei der EM zur internationalen Rekordmarke (184) des Ägypters Ahmed Hassan aufschließen können. Über seine Nichtberücksichtigung wurde Ramos am Sonntag von Enrique informiert. "Es war ein sehr höfliches und korrektes Gespräch", sagte Enrique. Durch den Verzicht auf Ramos ist kein einziger Spieler von Real Madrid im Aufgebot für die EM. Aus der Bundesliga wurde Dani Olmo von Vizemeister RB Leipzig nominiert. In der Gruppe E trifft Spanien auf Schweden, Polen und die Slowakei. Die Partien finden alle in Sevilla statt, nachdem Bilbao als spanischer EM-Ort gestrichen worden war.

Fußball, U21-EM: Stefan Kuntz setzt bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft in der kommenden Woche in Ungarn und Slowenien auch auf die in der Relegation geforderten Spieler. Salih Özcan und Ismail Jakobs vom 1. FC Köln wurden am Montag ebenso nominiert wie Janni Serra von Holstein Kiel. Sie kämpfen bis zum 29. Mai gegeneinander um einen Platz in der Fußball-Bundesliga. Das Trio soll ebenso zum Team nachreisen wie Vitaly Janelt, der mit dem FC Brentford in England an der Aufstiegsrunde in die Premier League teilnimmt. Das EM-Viertelfinale steht am 31. Mai gegen Dänemark an.

"Wir setzen trotz der Teilnahme einiger unserer Spieler an den Relegationsspielen auf die Jungs, die uns bis in die Finalrunde geführt haben", sagte Kuntz laut Mitteilung. Weitestgehend vertraut der 58-Jährige dem Kader, der im März in der Gruppenphase dabei war. Angeführt wird das 23-köpfige Aufgebot von Florian Wirtz und Ridle Baku, die Bundestrainer Joachim Löw nicht für die EM nominierte. Wegen der in Relegationsspielen geforderten U21-Akteure lud Kuntz Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum) und Yannik Keitel (SC Freiburg) als zusätzliche Akteure für das an diesem Montag beginnende Trainingslager ein.

Fußball, zweite Liga: Fortuna Düsseldorf plant die Zukunft ohne Trainer Uwe Rösler. Wie der Klub am Pfingstmontag bekanntgab, wird der am 30. Juni 2021 auslaufende Vertrag des 52-Jährigen nicht verlängert. Damit endet die Amtszeit des Thüringers bei den Rheinländern nach knapp 16 Monaten. "Wir alle haben uns die Entscheidung nach der sehr herausfordernden Saison nicht leicht gemacht. Letztendlich sind wir im Rahmen der sportlichen Analyse aber zum Ergebnis gekommen, dass im Sinne aller Beteiligten ein neuer Impuls auf dieser Position für die Zukunft der Fortuna wertvoll sein kann", sagte Vorstandsmitglied Klaus Allofs.

Über die Nachfolge von Rösler wurde noch nichts bekannt. Seit einer Woche gibt es allerdings Gerüchte über Miroslav Klose. Der Weltmeister von 2014 und WM-Rekordtorschütze hat sich als Co-Trainer beim FC Bayern München verabschiedet und steht vor dem Beginn einer Cheftrainer-Karriere. Klose und Fortunas Vorstandsmitglied Klaus Allofs kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim SV Werder Bremen.

Basketball, NBA: Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihr Playoff-Auftaktspiel in der NBA verloren. Das Team von LeBron James unterlag den Phoenix Suns am Sonntag (Ortszeit) mit 90:99, damit gingen das Team aus Arizona in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung. "Wir können viel verbessern", sagte Lakers-Coach Frank Vogel. "Ich werde aber nicht näher darauf eingehen, wie unsere Veränderungen aussehen werden."

James war beim NBA-Champion mit 18 Punkten der erfolgreichste Mann auf dem Parkett der Phoenix Suns Arena; Schröder kam auf 14 Zähler. Bei den Suns, dem Hauptrunden-Zweiten in der Western Conference, überragte Devin Booker mit 34 Punkten. Der NBA-Meister aus Los Angeles hatte sich in der Vorqualifikation nur knapp mit 103:100 gegen die Golden State Warriors durchgesetzt.

Die New York Knicks haben erstmals wieder vor mehr 15 000 Zuschauern im Madison Square Garden gespielt, mussten aber gegen die Atlanta Hawks eine 105:107-Niederlage hinnehmen. Der Mann des Abends war Trae Young, der den Hawks in letzter Sekunde den Sieg bescherte. In seinem ersten NBA-Playoff-Spiel schaffte Young 32 Punkte, zehn Assists sowie sieben Rebounds. Laut ESPN ist er damit einer von nur zwei Spielern in der NBA-Historie, der bei einem Playoff-Debüt mindestens 30 Punkte, zehn Vorlagen und fünf Rebounds erzielt hat - der andere ist LeBron James.

Auch die Memphis Grizzlies gingen zum Auftakt der Playoffs in Führung. Bei den Utah Jazz gewann Memphis 112:109. Mit 31 Punkten und sieben Rebounds war Dillon Brooks bei seinem Playoff-Debüt der beste Spieler der Partie. Die Grizzlies hatten zuvor gegen die Golden State Warriors die Überraschung geschafft und sich im Play-In-Turnier das letzte Playoff-Ticket im Westen gesichert.