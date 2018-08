26. August 2018, 21:02 Uhr Internationaler Fußball Schürrle trifft erstmals für Fulham

Der FC Barcelona tut sich schwer und kann im zweiten Ligaspiel nur knapp die erste Niederlage abwenden.

Paris St. Germain schafft im dritten Spiel den dritten Sieg.

Cristiano Ronaldo wartet weiter auf seinen Treffer für Juventus Turin.

Premier League: Der englische Fußball-Pokalsieger FC Chelsea ist auch nach dem dritten Spieltag in der Premier League makellos geblieben. Die Blues mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gewannen am Sonntag bei Aufsteiger Newcastle United mit 2:1 (0:0) und zogen damit an der Tabellenspitze mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp gleich. Der belgische Flügelflitzer Eden Hazard (76.) brachte die Londoner per Elfmeter in Führung. Dem Spanier Joselu (83.) gelang der Ausgleich, ehe der US-Verteidiger DeAndre Yedlin (87.) via Eigentor den späten Sieg der Mannschaft von Teammanager Maurizio Sarri besiegelte.

Andre Schürrle feierte mit dem FC Fulham den ersten Saisonsieg und erzielte den Premierentreffer für seinen neuen Klub. Der Neuzugang von Borussia Dortmund und Weltmeister von 2014 stand beim 4:2 (3:2) gegen Burnley in der Startaufstellung und traf in der 83. Minute zum Endstand. Kurz vor Spielende wurde der 27-Jährige ausgewechselt.Crystal Palace mit U21-Europameister Max Meyer unterlag hingegen beim FC Watford mit 1:2 (0:0). Der Ex-Schalker wurde in der 75. Minute eingewechselt und überzeugte nur drei Minuten später mit einem Assist für Wilfried Zaha. Für den 22-Jährigen war es der zweite Kurzeinsatz für die Londoner.

La Liga​: Der amtierende Meister FC Barcelona hat einen Dämpfer in spanischen Primera Division gerade noch so abgewendet. Das Team um Lionel Messi mühte sich am zweiten Spieltag zu einem 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Real Valladolid. Der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé erzielte in der 57. Minute den entscheidenden Treffer für die Katalanen, die sich lange sehr schwer getan hatten. In der Nachspielzeit hatte Barca sogar noch Glück: Kekos vermeintlicher Ausgleich für die Gastgeber wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im April 2014 hatte Valladolid einen 1:0-Erfolg gefeiert.

Der französische Weltmeister Antoine Griezmann hat Atletico Madrid den ersten Saisonsieg in der spanischen Liga beschert. Der 27-Jährige erzielte beim 1:0 (0:0) im Stadtderby gegen Aufsteiger Rayo Vallecano am Samstag in der 63. Minute das einzige Tor der Partie. Am ersten Spieltag war der europäische Supercupsieger beim FC Valencia nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Meister FC Barcelona ist am Samstag noch bei Real Valladolid zu Gast, Champions-League-Sieger Real Madrid muss am Sonntag beim FC Girona antreten.

Ligue 1: Drittes Spiel, dritter Sieg: Im Heimspiel gegen SCO Angers erzielte Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain ein 3:1 (1:1). Torschützen waren Kylian Mbappe, Edison Cavani und Neymar. Während 37-Millionen-Mann Thilo Kehrer, der zur Halbzeit allerdings ausgewechselt wurde, bei PSG von Anfang an dabei war, saß Julian Draxler zunächst auf der Bank. Der Ex-Schalker und -Wolfsburger wurde in der 85. Minute für den Argentinier Angel Di Maria eingewechselt. Torwart Kevin Trapp war nicht für den Kader nominiert worden.