24. April 2019, 23:35 Uhr Internationaler Fußball Sané und Silva schießen ManCity an die Spitze

Die Mannschaft von Pep Guardiola siegt im Stadtderby gegen Manchester United und steht wieder vor Liverpool. Vor dem italienischen Pokal-Halbfinale sorgen Fans von Lazio Rom für einen Eklat.

Leroy Sané hat Manchester City zum 2:0 (0:0)-Erfolg über den Stadtrivalen United und damit zurück an die Tabellenspitze geschossen. Der deutsche Nationalspieler traf am Mittwoch 15 Minuten nach seiner Einwechslung nach 66 Minuten zum Endstand, nachdem der Portugiese Bernardo Silva (54.) die Führung des Titelverteidigers besorgt hatte.

Dank des Erfolgs im Stadtderby vor 74 431 Zuschauern zog City wieder am FC Liverpool in der Tabelle vorbei und hat nun drei Spieltage vor Ende der Saison einen Vorsprung von einem Punkt auf das von Jürgen Klopp trainierte Team. Champions-League-Halbfinalist Tottenham Hotspur kam zum 1:0-Erfolg über Abstiegskandidat Brighton & Hove Albion und baute als Tabellendritter mit 70 Punkten seinen Vorsprung auf den FC Arsenal (66 Punkte) aus, der durch ein 1:3 bei den Wolverhampton Wanderers als Fünfter aus den Champions League-Plätze herausfiel. Vierter ist nun der FC Chelsea ((67), der Halbfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt in de Europa League.

Lazio erreicht Finale der Coppa Italia, Fans sorgen für Eklat

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom steht im Finale der Coppa Italia. Der Hauptstadtklub setzte sich am Mittwochabend bei AC Mailand mit 1:0 (0:0) durch, das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Den entscheidenden Treffer erzielte Joaquin Correa (58.). Damit hat Lazio die Möglichkeit, am 15. Mai im eigenen Stadion in Rom den Pokalwettbewerb zum siebten Mal in der Klubgeschichte zu gewinnen. Zuletzt hatten die Römer im Jahr 2013 gesiegt. Bereits in der vergangenen Saison trafen die Mailänder und Lazio im Halbfinale aufeinander, damals endeten beide Spiele torlos, die Mailänder hatten im Elfmeterschießen das glücklichere Ende für sich. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag AC Florenz und Atalanta Bergamo aufeinander, das Hinspiel in Florenz endete 3:3.

Vor dem Spiel hatten etwa 60 Lazio-Fans für einen Eklat gesorgt. Die Anhänger zogen mit einem provozierenden Banner, auf dem "Ehre für Mussolini" stand, durch die Mailänder Innenstadt. Dabei grölte der Mob lautstark faschistische Parolen und erinnerten damit an den am 28. April 1945 verstorbenen Diktator Mussolini, der von 1922 bis 1943 Ministerpräsident des damaligen Königreiches Italien war. Einige der Lazio-Anhänger zeigten zudem den Hitler-Gruß.

Barcelona muss sich Gedulden

Der FC Barcelona muss seine Meisterfeier noch einmal aufschieben. Verfolger Atletico Madrid kam am Mittwochabend in der Primera Division gegen den FC Valencia zu einem 3:2 (1:1)-Erfolg und verkürzte den Vorsprung auf den Tabellenführer aus Barcelona wieder auf neun Punkte. Somit fehlt Barca noch ein Sieg zum 26. Meistertitel, da man das direkte Duell (1:1/2:0) gegen Atletico für sich entschieden hatte.

Die fehlenden drei Punkte wollen sich die Katalanen nun am Samstag im Heimspiel gegen Levante holen und den Titel mit dem heimischem Publikum im Camp Nou feiern. Am Dienstag hatte das Team von Trainer Ernesto Valverde mit 2:0 bei CD Alaves den 24. Sieg im 34. Meisterschaftsspiel der Saison erkämpft. Für AtIetico schossen Alvaro Morata (9.), Weltmeister Antoine Griezmann (49.) und Angel Correa (81.) den Sieg heraus. Kevin Gameiro (36.) und Daniel Pajero (77./Handelfmeter) hatten vor 43 531 Zuschauern zweimal den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt.