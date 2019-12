England, Premier League: Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Teammanager Jürgen Klopp bis 2024 hat Champions-League-Sieger FC Liverpool am 17. Spieltag der Premier League seinen Vorsprung auf Verfolger Leicester City auf zehn Punkte aus. Trotz viel Mühe kamen die weiter ungeschlagenen Reds gegen Schlusslicht FC Watford zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg, während Ex-Champion Leicester beim 1:1 (1:1) gegen Norwich City zwei Punkte liegen ließ.

Für Liverpool Erfolg sorgte Mohamed Salah mit einem Doppelpack (38. und 90.). Der ägyptische Stürmer war zum achten und neunten Mal in dieser Saison für Liverpool in der Premier League erfolgreich. Das erste Tor erzielte Salah nach schönem Schlenzer, das zweite per Hacke. Einem Treffer von Liverpool-Ass Sadio Mane (50.) wurde nach Intervention des Videoschiedsrichters die Anerkennung verweigert. Klopps Mannschaft gelang durch Salah Tore der achte Sieg in Folge. Das Liga-Comeback von Nationalspieler Antonio Rüdiger beim FC Chelsea stand unterdessen für die Blues unter keinem guten Stern. Im ersten Punktspiel des lange verletzten Innenverteidigers seit Mitte September mussten die Londoner an der heimischen Stamford Bridge gegen Abstiegskandidat FC Bournemouth eine 0:1 (0:0)-Niederlage quittieren.

Dadurch könnte Chelsea, für das Rüdiger am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen OSC Lille erstmals nach seiner Wiedergenesung zum Einsatz gekommen war, den Anschluss an das Spitzentrio verlieren: Sollte der drittplatzierte Meister Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Arsenal gewinnen, würde Chelseas Rückstand auf das Team des deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan auf sechs Punkte anwachsen.

Spanien, La Liga: Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona muss in der Primera Division um die Tabellenspitze bangen. Die Katalanen kamen im Spitzenspiel beim viertplatzierten Verfolger Real Sociedad San Sebastian nach sieben Pflichtspielsiegen in Folge nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Damit kann Rekordchampion Real Madrid am Sonntag (21.00 Uhr) durch einen Erfolg beim FC Valencia am Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen auf Platz eins vorbeiziehen. Zwar brachten Antoine Griezmann (38.) und Luis Suarez (49.) Barcelona nach dem Rückstand durch Mikel Oyarzabal (12., Foulelfmeter) scheinbar auf Kurs. Doch der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Alexander Isak (62.) sicherte den Gastgebern noch einen Punkt. Vor dem Tor ging Marc-André ter Stegen mit den Händen in einen Querpass, obwohl niemand hinter ihm stand, und legte ihn so erst Isak vor die Füße.

Frankreich, Ligue 1: Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches hat den OSC Lille zum Sieg gegen den HSC Montpellier geschossen. Der Portugiese traf in der 85. Minute zum entscheidenden 2:1, womit sein Klub am 18. Spieltag auf Rang drei vorrückt. In der Champions League schied Lille chancenlos aus. Sanches hatte nach einer Verletzung einen schweren Start in Frankreich und spielt sich nun nach und nach in die Startelf. Im Sommer verließ er den FC Bayern, weil er mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden war.