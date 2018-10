27. Oktober 2018, 22:04 Uhr Internationaler Fußball Ronaldo verhilft Juventus zum neunten Saisonsieg

Mit zwei Toren sichert der Portugiese dem italienischen Rekordmeister den Sieg in Empoli. Und Jürgen Klopp feiert mit dem FC Liverpool den nächsten Erfolg in der Premier League.

Serie A, Italien: Dank Cristiano Ronaldo hat Italiens Fußball- Rekordmeister Juventus Turin im zehnten Liga-Saisonspiel den neunten Sieg perfekt gemacht und die Tabellenführung in der Serie A gefestigt. Die Mannschaft des früheren Weltfußballers setzte sich am Samstagabend beim Außenseiter FC Empoli nach Pausenrückstand noch mit 2:1 (0:1) durch. Francesco Caputo brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in der 28. Minute in Führung, Ronaldo glich per Foulelfmeter zunächst aus (54.) und legte dann den Siegtreffer nach (70.) - die Saisontore sechs und sieben für den Portugiesen. Vor einer Woche hatte Juve beim 1:1 gegen den CFC Genua im neunten Ligaspiel der Saison die ersten Punkte eingebüßt.

Die Verfolger sind erst gegen Ende des Spieltages an der Reihe: Der Tabellenzweite SSC Neapel erwartet nach dem 2:2 bei Paris Saint-Germain am Sonntagabend AS Rom zum Vergleich zweier italienischen Champions-League-Teilnehmer. Das Verfolgerduell zwischen Lazio Rom und Inter Mailand beschließt am Montagabend den Spieltag.

Premier League, England: Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zumindest für zwei Nächte die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison besiegte am zehnten Spieltag Cardiff City mit 4:1 (1:0) und hat nun zunächst drei Punkte Vorsprung auf Meister Manchester City, der am Montag das schwere Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur vor der Brust hat. "Der Unterschied zwischen 23 und 26 Punkten fühlt sich an wie 20 Punkte", sagte Klopp nach der Partie: "Es ist wirklich wichtig, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es ist unglaublich, dass fünf Klubs so eng beieinander sind an der Spitze. Das macht es intensiver, gut für die Leute und die Fans der Vereine. Für uns ist es nur der nächste Schritt." Hinter dem Top-Duo folgen der FC Chelsea, der FC Arsenal und Tottenham mit je 21 Zählern - alle spielen noch an diesem Wochenende.

Mohamed Salah (10.), Sadio Mane (66., 87.) und der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (84.) schossen Liverpool zum achten Saisonsieg. Die abstiegsbedrohten Gäste aus Wales machten es durch Callum Paterson (77.) zwischenzeitlich noch einmal spannend. Dabei gelang ihnen das erste Liga-Tor eines Gastes an der Anfield Road seit Februar.

Dagegen steckt Ex-Nationalspieler Andre Schürrle mit dem FC Fulham weiter im Tabellenkeller fest. Der Aufsteiger aus London kassierte beim 0:3 (0:1) gegen den AFC Bournemouth die vierte Niederlage in Folge. Callum Wilson (14./Elfmeter, 85.) und David Brooks (72.) waren für die Gäste erfolgreich. Fulhams Kevin McDonald flog in der 73. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, 2014er-Weltmeister Schürrle spielte durch.