Der FC Barcelona und Real Madrid liefern sich weiter ein enges Duell an der Tabellenspitze der Primera División. Barcelona gewann am Samstag beim Liga-Schlusslicht CD Leganés mit 2:1 (0:1). Real setzte sich gegen Real Sociedad San Sebastián mit 3:1 (1:1) durch. Beide Mannschaften haben 28 Punkte, Spitzenreiter Barcelona hat die um einen Treffer bessere Tordifferenz. Das Team um den deutschen Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam nach einem frühen Tor der Gastgeber (12. Minute) durch Luis Suárez (52.) und den in der 52. Minute für Antoine Griezmann eingewechselten Arturo Vidal (79.) zum 2:1-Sieg. Nach fünf Liga-Siegen in Folge geht Barça selbstbewusst in die Champions League-Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund. Die Spanier sind ungeschlagen Tabellenführer der Gruppe F, der BVB liegt auf Rang zwei. In Madrid wurde der deutsche Nationalspieler Toni Kroos in der 76. Minute für den Torschützen Fede Valverde (47.) eingewechselt. Die weiteren Treffer für die Königlichen erzielten Karim Benzema (37.) und Luka Modric (74.). Willian José hatte die Gäste in der zweiten Minute in Führung geschossen.

Liverpool beweist unbedingten Siegeswillen

Der FC Liverpool hat in der Premier League dank eines späten Treffers des ehemaligen Bundesliga-Profis Roberto Firmino einen weiteren Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag 2:1 (0:0) bei Crystal Palace. Sadio Mané brachte den Champions-League-Sieger kurz nach der Pause in Führung (49.). Nach dem Ausgleichstreffer in der 82. Minute durch Wilfried Zaha sorgte Firmino nur drei Minuten später für die Entscheidung (85.). Die Reds sind damit seit 13 Pflichtspielen ohne Niederlage. Zuletzt verlor Klopps Team im September in der Champions League gegen den SSC Neapel. Am Mittwoch (21.00 Uhr) sind die Italiener zum vorletzten Gruppenspiel zu Gast in Liverpool.

Im Verfolger-Duell setzte sich am Abend Meister Manchester City mit 2:1 (2:1) gegen den FC Chelsea durch. Nach dem Führungstreffer für Chelsea durch N'Golo Kanté nach 20 Minuten drehten der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne (29.) und Riyad Mahrez (37.) das Spiel zu Gunsten der Citizens. Der Meister um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan liegt nach dem 13. Spieltag mit neun Punkten Rückstand nur auf dem dritten Tabellenplatz. Chelsea auf Rang vier hat bereits elf Zähler weniger als der Tabellenführer Liverpool.

Higuaín trifft doppelt für Juve

Der italienische Meister Juventus Turin hat die Tabellenführung in der Serie A behauptet. Die Mannschaft um die deutschen Nationalspieler Emre Can und Sami Khedira gewann am Samstag mit 3:1 (0:0) bei Atalanta Bergamo. Den Sieg für Juventus sicherten Gonzalo Higuaín mit einem Doppelpack (74./82.) und Paulo Dybala (90.+2). Der Rheinländer Robin Gosens hatte den Champions-League-Neuling Bergamo zuvor in Front gebracht (56.).

Der 25-jährige Verteidiger Gosens spielt seit 2017 für Bergamo. Zuletzt liebäugelte er aber ganz offen mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in die Bundesliga. Juventus spielte zwar ohne Stürmer Ronaldo, der Gruppengegner von Bayer 04 Leverkusen in der Champions League (11. Dezember) sicherte sich aber wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.